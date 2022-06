Non è un sogno, ma solo realtà: la settimana corta lavorativa può portare benefici all’azienda e ai lavoratori. Alcuni Paesi hanno già scelto di adottare questa modalità di lavoro da un po’ di tempo e ora stanno ammirando i risultati ottenuti. Altri, hanno iniziato proprio in questi giorni un esperimento.

Andiamo a vedere subito in cosa consiste la settimana corta lavorativa, quali sono i Paesi che hanno scelto di adottarla e quali benefici hanno ottenuto.

Settimana corta lavorativa 4 giorni a settimana con il 100% dello stipendio: il Giappone

Partiamo subito parlando del caso giapponese. In Giappone, infatti, la settimana corta lavorativa è stata adottata già da tempo da buona parte delle aziende. Circa l’8% delle imprese ha offerto ai propri dipendenti la possibilità di lavorare meno giorni a settimana, mantenendo inalterato lo stipendio.

Tale decisione è stata presa già negli anni antecedenti alla pandemia di coronavirus, nel 2019. L'azienda che ha rotto il ghiaccio con questa nuova modalità di lavoro è stata Microsoft Giappone.

L'azienda ha dimostrato che l'adozione di una settimana corta lavorativa di quattro giorni a settimana, con il 100% dello stipendio per i lavoratori, non ha portato alcun tipo di svantaggio, ma anzi, ha permesso a Microsoft Giappone di ottenere numerosi benefici soprattutto in termini economici.

Innanzitutto, l'azienda ha notato un forte aumento della produttività dei propri dipendenti, con un +40%;





Oltre alla produttività, l'azienda ha notato una diminuzione del 25% dell'assenteismo dei dipendenti;





relativamente ai consumi, invece, Microsoft Giappone ha ridotto notevolmente i costi per l'energia elettrica di un buon 23%;





infine, sul piano ecologico, è stata evidenziata un'importante diminuzione del consumo di carta, con un 50% in meno.

Analizzando l’altro punto di vista, quello dei lavoratori che hanno adottato la settimana corta lavorativa di 4 giorni a settimana, mantenendo intatto lo stipendio, il 92 % degli interessati ha dimostrato un forte gradimento per questa modalità di lavoro.

Anche Panasonic, sulla scia di Microsoft, ha adottato il modello 4 su 7 per sostenere il benessere psicofisico dei lavoratori.

Lavorare meno per lavorare meglio, parte l’esperimento a Londra

Lo scorso lunedì 6 giugno è partito un grandissimo esperimento nel Regno unito, sempre riguardante la settimana corta lavorativa: si pensi che hanno aderito all'iniziativa 70 imprese in tutta la Gran Bretagna.

In sostanza, migliaia di lavoratori dipendenti di queste 70 imprese - tutte con dimensioni differenti e operanti in settori differenti - si recheranno sul posto di lavoro solamente quattro giorni alla settimana, ma manterranno il 100% del proprio stipendio.

L'esperimento, organizzato da thinktank Autonomy e dalla Ong 4 Day Week Global, è partito per verificare la reale efficacia, in termini di produttività, di questo metodo di lavoro. Il tutto avrà una durata di sei mesi e verrà costantemente analizza dato dagli esperti delle Università di Oxford e Cambridge e dal Boston College negli States.

In questi sei mesi 3.300 lavoratori dipendenti dovranno impegnarsi a mantenere il massimo della produttività, lavorando solo per l’80% delle ore previste, mantenendo però lo stesso stipendio.

Settimana corta lavorativa, ecco chi ha aderito all’iniziativa

All'iniziativa, per misurare la reale produttività di un impiego svolto durante una settimana corta lavorativa di quattro giorni a settimana, hanno aderito aziende operanti in differenti settori.

Tutte le imprese aderenti hanno deciso di partecipare al progetto in maniera volontaria e sono in particolare:

studi legali





imprese dell'edilizia





ristoranti





società operanti nel marketing





istituti bancari, anche di grandi dimensioni





piccoli negozi locali





società di software.

Tutti i lavoratori saranno monitorati per analizzare l'impatto dei nuovi ritmi di lavoro della settimana corta lavorativa sulla loro salute e qualità della vita. Dall'altro lato saranno anche analizzate la qualità e la quantità di lavoro svolto.

Lo scopo è verificare se la settimana corta lavorativa, con il 100% dello stipendio, può portare miglioramenti oppure no, rispetto alla settimana di lavoro tradizionale, 5 su 7 per intenderci.

Ci sono aspettative? Certo, le aziende e le società che hanno fatto partire il progetto pilota si aspettano che un lavoratore che lavori meno giorni durante la settimana possa avere più entusiasmo ed energia per svolgere le proprie mansioni.

Ma le aspettative riguardano anche le imprese e l'ambiente. Ci si aspetta che le aziende possano avere, con l’adozione della settimana corta lavorativa, della forza lavoro ancora più produttiva e motivata. Infine, una settimana lavorativa di 4 su 7 potrebbe portare benefici anche per l’ambiente, riducendo il pendolarismo.

Lavoro e benessere dei dipendenti: la settimana corta lavorativa

Questo esperimento è stato fatto partire a pieno ritmo dallo scorso 6 giugno 2022 per analizzare come i lavoratori riescano ad organizzarsi e a svolgere il proprio lavoro dopo aver ricevuto un giorno in più di stacco.

Andranno analizzati nel dettaglio l'energia e la concentrazione del lavoratore, oltre che il sonno, lo stress, ma anche la sua salute e la sua soddisfazione personale.

I promotori del progetto hanno evidenziato come durante la pandemia di coronavirus le modalità di lavoro siano cambiate radicalmente. Attraverso lo smart working le persone hanno cambiato la propria routine lavorativa, oltre che la percezione stessa del lavoro.

Il lockdown è servito per dimostrare che un dipendente può essere produttivo al 100% anche lavorando da casa, oppure in situazioni di lavoro rivoluzionate. Ricordiamo, ad esempio, la suddivisione in turni giornalieri dei lavoratori durante la settimana, per diminuire il numero di personale all'interno dello stesso stabilimento.

Per alcuni la settimana corta lavorativa appartiene al presente, mentre la settimana standard di 5 giorni su 7 è ancorata al secolo scorso e andrebbe ripensata. A tal proposito Joe O’Connor, principale esponente di 4 Day Week Global, ha dichiarato che secondo lui i lavoratori sono usciti dalla pandemia di coronavirus con in testa un'idea differente di qualità della vita.

Per questo motivo sempre più imprese stanno adottando tecniche diverse per aumentare la produttività e per andare anche incontro ai bisogni specifici dei lavoratori. Ci riferiamo alla settimana corta lavorativa o all'orario di lavoro flessibile, adottato ad esempio dall'azienda italiana di marketing Velvet Media (abbiamo analizzato il fatto in questo articolo).

L’obiettivo è solo uno: migliorare la produttività dell'azienda. Ma per portarlo a termine bisogna concentrarsi sui propri dipendenti e sul loro benessere e qualità della vita. Un dipendente felice è un dipendente più produttivo.

Esperimenti di settimana corta lavorativa nel mondo

Quello del Regno Unito è il progetto di analisi della settimana corta lavorativa più completo, mai condotto al mondo. Ma non è il solo, poiché entro la fine dell'anno hanno deciso di fare questo esperimento e di permettere alle aziende di lavorare con la settimana corta lavorativa anche:

Nuova Zelanda

Stati Uniti d'America

Australia

Spagna

Irlanda

Un esperimento simile era stato condotto sempre nel Regno Unito nel 2019 e si era rivelato un successo travolgente! I lavoratori hanno scelto per la stragrande maggioranza di continuare con il metodo 4 su 7 e gli organizzatori, avevano evidenziato una diminuzione dei livelli di stress dei lavoratori, senza alcun tipo di impatto negativo sulla loro produttività.