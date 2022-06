La schiavitù moderna e lo sfruttamento della forza lavoro a livello mondiale. Anche oggi, nel Ventunesimo secolo, il lavoro forzato fa parte della vita di milioni di cittadini del mondo, donne, uomini, ma anche i bambini. Uno dei compiti principali delle comunità internazionali è quello di combattere la schiavitù moderna e il lavoro minorile, per restituire la dignità a milioni di persone.

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro si è preposta un obiettivo. Entro 8 anni, nel 2030, lo sfruttamento del lavoro e le tratte di esseri umani – schiavi, dovranno essere solo un lontano e buio ricordo. Andiamo a vedere più nel dettaglio di che si tratta.

Sfruttamento della forza lavoro: in cosa consiste

Purtroppo, che si voglia credere oppure no, quasi la totalità dei prodotti e dei servizi che vengono offerti deriva dallo sfruttamento della forza lavoro. Lo sfruttamento del lavoro, oltre che il lavoro minorile, esistono a livello internazionale in quasi tutti i settori, in particolare in quelli:

dell’agricoltura

delle pulizie

dell’industria manifatturiera

dell’edilizia

Cosa si intende con sfruttamento del lavoro? Si tratta di qualsiasi lavoro o servizio richiesto a una persona contro il suo libero arbitrio e sotto minaccia di punizione. I mezzi che il datore di lavoro utilizza per costringere i suoi operai sono differenti.

Si va, infatti, dalle maniere più barbare ed esplicite, come l’utilizzo della forza fisica, ai metodi più velati, come ad esempio l’inganno, le minacce e la manipolazione dei compensi. Lo sfruttamento del lavoro, inoltre, può avere differenti forme.

Una, ad esempio, può essere la schiavitù per debito, che è ancora diffusa in diversi Stati del mondo. Si tratta di una vera e propria schiavitù per estinguere un debito, ad esempio, dopo aver ricevuto un anticipo o un prestito in denaro. In questo modo, i soggetti interessati dovranno pagare il debito in condizione di schiavitù che, alle volte, può avere un tempo indeterminato.

Lo sfruttamento della forza lavoro non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo

Quando parliamo di sfruttamento della forza lavoro, dobbiamo pensare a un fenomeno di tipo globale. Non si tratta, infatti, di realtà limitate ai soli Paesi in via di sviluppo.

Secondo i dati di OIL l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, si tratta di oltre 40 milioni di persone nel mondo. La maggior parte dei casi, del primo report antecente a quello 2017, in cui si evidenziavano 21 milioni di schiavi e lavoratori sfruttati, mostrava questa suddivisione:

area Asia-Pacifico, con un totale di 11.7 milioni di soggetti coinvolti;

Africa, con 3.7 milioni di persone;

America Latina con 1.8 milioni di soggetti.

Ma non c’è da stupirsi se oltre 1 milione e mezzo di persone sono sfruttate anche nel Nord America, nell’Unione Europea, Australia e Giappone.

Sempre secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nella stessa Europa si stima che ci siano più di 800 mila persone sfruttate lavorativamente parlando. Inoltre, nell’Est Europa e nelle Comunità di Stati Indipendenti si aggiungono altri 1.6 milioni di soggetti-schiavi.

Non è difficile immaginare che le persone più colpite sono le donne, oltre che i migranti e le popolazioni ritenute “indigene”.

Sfruttamento della forza lavoro minorile

Ai dati che abbiamo appena citato occorre aggiungere la continua diffusione dello sfruttamento del lavoro minorile, come ad esempio nella produzione del cotone e nella coltivazione dei chicchi di caffè, oltre che nell’estrazione del coltan per gli smartphone.

Nel report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro “"Marking progress against child labour – Global estimates and trends 2000-2012" è stata evidenziata la presenza di quasi 170 milioni di bambini impiegati nel mondo del lavoro.

Di quei 170 milioni, più della metà, 85 milioni, lavora nel rischio assoluto, svolgendo compiti che mettono in pericolo la loro stessa salute, oltre che il loro sviluppo mentale. Inoltre, vengono i brividi al solo pensiero che quasi la metà, il 44% ha un’età che va dai 5 agli 11 anni.

Si stima, inoltre, che ¼ del totale dello sfruttamento della forza lavoro coinvolga bambini di età inferiore ai 18 anni, colpendo – anche in questo caso – maggiormente il sesso femminile.

Lo sfruttamento del lavoro è una vera macchina da soldi

C’è anche da sottolineare che alcune modalità di sfruttamento sono condivise dalle stesse vittime, che si sentono ‘colpevoli’ di non aver pagato un debito, oppure di non essere riuscite a rendere un prestito ottenuto. Secondo altri soggetti, invece, queste modalità sono normali e non si sentono sfruttati.

Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il settore privato, che impiega oltre il 90 % dei lavoratori sfruttati, generi ogni anno oltre 150 miliardi di dollari in profitti, di cui 47 miliardi vengono generati solo in Europa e nelle nazioni industrializzate.

Lo sfruttamento della forza lavoro ha cifre molto più elevate nei Paesi industrializzati, rispetto che nei Paesi in via di sviluppo. Sempre secondo ILO, un lavoratore sfruttato nell’unione europea genera fatturati pari a 35 mila dollari, rispetto a poco meno di 4 mila dollari nel continente Africano.

Inoltre, è bene sottolineare che i costi derivanti la moderna schiavitù del lavoro vengono sostenuti in tutti gli strati della società:

innanzitutto, si ottiene uno svantaggio competitivo che provoca un netto abbassamento dei salari;





poi, lo stesso Stato deve fare fronte alle spese per combattere i rapporti di lavoro precari, oltre che la mancanza di entrate fiscali e dei contributi previdenziali.

Qualche esempio di schiavitù moderna – lo sfruttamento della forza lavoro

Niger – qui esistono delle vere e proprie comunità di discendenti da schiavi, che vengono emarginate dalla società. In questo modo, i bambini e le bambine non hanno diritto all’istruzione e vengono discriminati. Qui Anti Slavery ha aperto scuole elementari per dare loro la possibilità di studiare;





– qui esistono delle vere e proprie comunità di discendenti da schiavi, che vengono emarginate dalla società. In questo modo, i bambini e le bambine non hanno diritto all’istruzione e vengono discriminati. Qui Anti Slavery ha aperto scuole elementari per dare loro la possibilità di studiare; Senegal – qui gli allievi delle scuole coraniche sono costretti dai loro maestri a richiedere l’elemosina per le strade. Anche in questo caso Anti Slavery è entrato in azione per rendere le scuole coraniche sicure anche per questi ragazzi emarginati;





– qui gli allievi delle scuole coraniche sono costretti dai loro maestri a richiedere l’elemosina per le strade. Anche in questo caso Anti Slavery è entrato in azione per rendere le scuole coraniche sicure anche per questi ragazzi emarginati; Uzbekistan e Turkmenistan – sfruttano la maggior parte della popolazione per la raccolta del cotone, in risposta alla sempre crescente domanda. Di fatto, i governi di questi Paesi hanno legalizzato lo sfruttamento della forza lavoro, costringendo chiunque a contribuire alla raccolta, in particolare interrompendo il regolare svolgimento dei servizi pubblici e frenando l’istruzione;





– sfruttano la maggior parte della popolazione per la raccolta del cotone, in risposta alla sempre crescente domanda. Di fatto, i governi di questi Paesi hanno legalizzato lo sfruttamento della forza lavoro, costringendo chiunque a contribuire alla raccolta, in particolare interrompendo il regolare svolgimento dei servizi pubblici e frenando l’istruzione; Italia – nel nostro Paese, invece, sfrutta lavorativamente braccianti agricoli e riders, i fattorini che consegnano il cibo a domicilio. C’è da dire che negli ultimi tempi, in particolare per la seconda categoria di lavoratori, qualcosa si è smosso, soprattutto in seguito alle proteste.

Sfruttamento della forza Lavoro – servono leggi per combattere la schiavitù

Quel che occorre sempre più è una legge che vieti categoricamente la schiavitù dei lavoratori. Nel 2019, come riportato da Repubblica, cento organizzazioni e sindacati hanno sottoscritto una lettera per l’Unione Europea, per introdurre una legislazione per le aziende, che sanzioni lo sfruttamento della forza lavoro. Si legge: