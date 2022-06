Abbiamo già detto molte volte che la pandemia di coronavirus ha rivoluzionato molti aspetti della vita delle persone, in particolare il modo rapportarsi agli altri e il modo di lavorare. Negli ultimi due anni sono aumentate le realtà lavorative in smart working ed è nato un nuovo modo di lavorare chiamato lavoro ibrido. In questa breve guida andremo a mettere a confronto le due modalità di lavoro, analizzando le differenze sia dal punto di vista delle aziende, che dal punto di vista dei lavoratori. Partiamo subito insieme.

Abbiamo già detto molte volte che la pandemia di coronavirus ha rivoluzionato molti aspetti della vita delle persone, in particolare il modo rapportarsi agli altri e il modo di lavorare. Negli ultimi due anni sono aumentate le realtà lavorative in smart working ed è nato un nuovo modo di lavorare chiamato lavoro ibrido.

In questa breve guida andremo a mettere a confronto le due modalità di lavoro, analizzando le differenze sia dal punto di vista delle aziende, che dal punto di vista dei lavoratori. Partiamo subito insieme.

Smart working, in cosa consiste e come funziona

Lo smart working è anche conosciuto come lavoro agile. Si tratta di una modalità di lavoro subordinata che è caratterizzata dall'assenza di vincoli spaziali e orari dell'esecuzione del lavoro. Inoltre, lo smart working permette un organizzazione per fasi, cicli e obiettivi che viene stabilita attraverso un accordo tra le parti del lavoratore dipendente e del suo datore di lavoro.

Lo smart working è molto importante perché permette al lavoratore di conciliare al meglio la propria vita privata e quella lavorativa. Un lavoratore organizzato e libero dallo stress è sicuramente più produttivo di un lavoratore costretto in ufficio 8 ore per 5 giorni alla settimana.

Quando parliamo di smart working ci riferiamo alla definizione che è contenuta nella legge n. 81/2017. In questa legge viene posto l'accento sulla flessibilità organizzativa e sulla volontarietà delle parti che procedono con la sottoscrizione dell'accordo individuale e sull'eventuale utilizzo di strumenti di lavoro che consentano di svolgere al 100% le proprie mansioni da remoto.

È importante sottolineare che a tutti i lavoratori che scelgono - e a cui viene concessa la possibilità - di lavorare da remoto è garantita la totale parità di trattamento, sia sotto l'aspetto economico, che sotto l'aspetto normativo, rispetto ai loro colleghi che svolgono le proprie mansioni in maniera ordinaria, dunque recandosi in ufficio.

A tal proposito ricordiamo che è prevista per loro anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo quanto stabilito dall'Inail nella circolare numero 48 del 2017.

Smart Working in alcuni casi cede il posto al Lavoro Ibrido

Come abbiamo detto poco fa, lo smart working è stato molto utilizzato soprattutto durante il periodo della pandemia, che ha interessato anche il nostro Paese da marzo 2020 a marzo 2022.

Durante questi due anni, contrassegnati dalle continue chiusure, sia dei cittadini che delle attività economiche non di prima necessità (alimentari, farmacie ecc.), per evitare ingenti perdite economiche, le aziende hanno dovuto prediligere, quando possibile, il lavoro da remoto.

Ora che i governi hanno optato per le riaperture, in particolare l'esecutivo Draghi con il decreto-legge del 24 Marzo 2022, i lavoratori hanno iniziato a tornare in ufficio. Qualcosa però è cambiato nella modalità di svolgimento del proprio lavoro, perché la maggior parte dei lavoratori, dopo aver provato a lavorare completamente da remoto, non è più disposta a fare un rientro in ufficio stabile, dunque 5 giorni alla settimana per 8 ore lavorative.

La soluzione c'è per tutte quelle aziende che necessitano di garantire la presenza anche in ufficio: è il lavoro ibrido.

Si tratta di una modalità di lavoro che è caratterizzata da un periodo di lavoro in ufficio è un periodo di lavoro da remoto. La differenza tra smart working e lavoro ibrido si basa su questo concetto:

lo smart working predilige il remote fist, dunque c'è una massiccia presenza del lavoro agile rispetto al lavoro in ufficio, il lavoro ibrido, invece, predilige l'office first, dunque, il lavoratore svolge le sue mansioni prettamente in ufficio, ma può prendersi alcuni giorni a settimana o durante il mese per lavorare da remoto.

Quali sono i vantaggi delle due modalità di lavoro ibrido e smart working?

I lavoratori, dopo aver provato lo smart working difficilmente vogliono un pieno rientro in ufficio. Questo perché il lavoro agile ha consentito loro di organizzarsi tra vita privata e vita lavorativa.

Sicuramente tra i vantaggi del lavorare da remoto troviamo la riduzione dei costi per lo spostamento, come ad esempio i costi per gli abbonamenti a treni, metropolitane e bus, oltre che la riduzione dei tempi per gli stessi spostamenti.

Si pensi che il risparmio di tempo medio giornaliero di un lavoratore in smart working rispetto a un lavoratore che si reca tutti i giorni in ufficio è circa di un'ora al giorno.

Se considerassimo solamente il lavoro ibrido, con una sola giornata di smart working alla settimana, potremmo dire che i lavoratori risparmierebbero circa 40 ore di tempo all'anno. E questo solo per una giornata di lavoro alla settimana!

Inoltre, migliorando il bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa il lavoratore avrà sicuramente più motivazione e più soddisfazione a lavorare, soprattutto per una diminuzione notevole dello stress.

Lavoro ibrido e smart working i vantaggi per le aziende

Queste due modalità di lavoro, però, non apportano solamente vantaggi per i lavoratori. Lavoro ibrido e smart working portano risultati positivi anche alle aziende poiché avranno sicuramente maggior produttività dei propri lavoratori, oltre che una notevole riduzione dell'assenteismo è una forte riduzione dei costi per gli spazi fisici, oltre che per le bollette.

Si che può stimare che l'aumento di produttività per un singolo lavoratore a seguito dell'adozione di una modalità matura di smart working sia del 15%.

Possiamo anche dire che utilizzando questi due modelli di lavoro potremmo apportare anche vantaggi per l'ambiente.

I benefici per l'ambiente possono essere misurabili nel lungo periodo, in particolare considerando la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, oltre che la riduzione nel traffico nelle città e un miglior utilizzo dei mezzi di trasporto.

Se consideriamo che mediamente i lavoratori percorrono all'incirca 40 km per raggiungere la sede del proprio lavoro, sempre tenendo conto della giornata di lavoro da remoto durante la settimana lavorativa, si potrebbe arrivare ha un risparmio pari a 135 kg di anidride carbonica per persona all'anno.

Il lavoro da remoto, in questo caso lo smart working al 100%, inoltre, permetterebbe di far crescere l'economia anche nelle zone a margine, come ad esempio il Sud Italia e le isole, consentendo anche il ripopolamento di questi territori.

Negli anni, infatti, molti lavoratori e molti giovani sono migrati verso il Nord Italia per frequentare gli studi e per lavorare, rendendo di fatto alcuni luoghi quasi inabitati, comprese le aree di montagna. Stiamo parlando delle migrazioni nelle grandi città.

Smart Working: ormai è indispensabile per i lavoratori

Ad oggi avere la possibilità di far lavorare i propri dipendenti da remoto è diventato un punto a favore dell'azienda per assumere il personale.

Sempre più candidati evitano aziende che richiedono la presenza al 100% in ufficio, ma si propongono molto più volentieri quando leggono tra le offerte di lavoro “smart working” o “lavoro ibrido”.

Ciò sta a significare che i lavoratori e in particolare i giovani non sono più disposti a sacrificare il proprio tempo e la propria vita privata. Le stesse aziende hanno dichiarato che sempre più candidati rifiutano le offerte se non viene offerta la possibilità di lavorare in smart working.

Pare proprio che sia iniziata una nuova era e che le aziende che non offriranno la libertà di organizzazione ai propri dipendenti faticheranno a trovare personale competente e motivato.

Leggi anche: Smart Working, il requisito minimo per accettare un lavoro