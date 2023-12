Smart working e pensioni, le novità del decreto Milleproroghe: ecco come cambierà

Il Decreto Milleproroghe, nell'ambito della legge n. 191/2023, estende fino al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile (o smart working) nel settore privato. Questa estensione riguarda particolarmente i genitori di figli minori di 14 anni e i lavoratori considerati "fragili", ovvero coloro che sono a rischio maggiore a causa del Covid. Questa disposizione, per ora, non si estende ai dipendenti pubblici o a quelli con patologie croniche gravi.

Smart working: l'evoluzione negli anni

Inizialmente, lo smart working venne introdotto come strumento organizzativo innovativo, finalizzato a bilanciare efficacemente il lavoro e le esigenze personali dei lavoratori. Questa modalità operativa, che si distacca dal tradizionale modello lavorativo incentrato sulla presenza fisica in ufficio, è stata concepita per rispondere a esigenze moderne, dove la flessibilità e l'equilibrio tra vita professionale e privata sono diventati sempre più rilevanti.

Il lavoro agile, come regolato dalla legge n. 81/2017, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle risorse umane. Basandosi su un accordo bilaterale tra datore di lavoro e dipendente, punta a un'organizzazione del lavoro più fluida e adattabile, con un focus non più esclusivamente sulle ore trascorse in ufficio, ma piuttosto sull'efficienza e sui risultati conseguiti.

In questo scenario, i lavoratori sono stimolati a gestire autonomamente il proprio tempo e le proprie attività, trovando un equilibrio più soddisfacente tra impegni lavorativi e vita privata. Tale approccio riflette un cambiamento culturale e organizzativo significativo, che pone l'individuo e le sue necessità al centro del processo lavorativo.

Chi ha diritto allo smart working nel 2024

Per fruire dello smart working, i genitori lavoratori devono avere almeno un figlio sotto i 14 anni e non devono godere di ammortizzatori sociali. Inoltre, il lavoro agile deve essere compatibile con le attività svolte e, se necessario, può avvenire tramite strumenti informatici personali, godendo di tutti i vantaggi di questa soluzione.

La proroga per i genitori di figli sotto i 14 anni solleva alcune domande. Originariamente, questa misura era una risposta all'emergenza Covid e alla chiusura delle scuole. Oggi, con le scuole riaperte, si pone il problema della reale necessità di tale proroga e della sua possibile normalizzazione, che potrebbe alterare la finalità originale dello smart working.

Smart working per i lavoratori fragili

Per i lavoratori fragili, la possibilità di accedere allo smart working è strettamente legata alla valutazione del medico competente, il quale prende in considerazione diversi fattori di rischio specifici legati alla loro condizione di salute. Eccetto i casi in cui non vi è possibile fare smart working, questo approccio personalizzato garantisce che i lavoratori maggiormente esposti a rischi, come quelli legati al Covid-19, possano continuare a svolgere le loro mansioni in un ambiente sicuro, riducendo al minimo la possibilità di esposizione.

Attualmente, questa disposizione si applica esclusivamente al settore privato, escludendo i dipendenti pubblici e coloro che sono affetti da gravi patologie croniche. Tuttavia, vi è un crescente dibattito sull'estensione di tale disposizione anche a queste categorie di lavoratori. La probabilità che questa estensione avvenga è alta, a condizione che si riesca a identificare e garantire la necessaria copertura finanziaria per supportare tale iniziativa.

Questo passaggio rappresenterebbe un importante progresso verso un ambiente lavorativo più inclusivo e sensibile alle diverse esigenze sanitarie dei lavoratori. Tale estensione potrebbe non solo migliorare la qualità della vita dei lavoratori fragili nel settore pubblico, ma anche fungere da modello per una gestione più umana e attenta del capitale umano in tutti i settori.