Smart Working, il requisito minimo per accettare un lavoro

Quando parliamo di Smart Working ci riferiamo a quella modalità di lavoro a distanza, lontana dalle quattro mura dell’ufficio. Questo modo di lavorare esisteva già da diverso tempo, ma pare proprio che il boom l’abbia avuto con lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

Con l’arrivo dei primi casi di Covid-19 e delle prime chiusure – nel nostro Paese a marzo 2020 – si è cercato, per quanto possibile, di non bloccare l’economia e, così, si è incentivato il lavoro “da remoto”. Andiamo a vedere insieme tutti i vantaggi e gli svantaggi e il nuovo modo di lavorare del futuro.

Smart Working, dal 2020 ormai è un must! Perchè

Come dicevamo poc’anzi, il lavoro da remoto è diventato un must dal 2020. Nonostante le prime difficoltà, i lavoratori si sono abituati con il tempo all’idea di lavorare da casa, organizzando le proprie mansioni integrandole alle proprie “giornate tipo”.

Certo, all’inizio non è stato facile: interrompere la routine quotidiana fatta di traffico, mezzi di trasporto affollati e colazioni al volo, per lasciare spazio alla casa con mariti (o mogli) e figli piccoli, ma anche animali domestici e vicini rumorosi.

Come al solito, c’è voluto un po’ di tempo per abituarsi, ma dopo che i figli sono tornati in classe e i cori fuori dai balconi sono terminati, i lavoratori hanno fatto la propria scelta: il lavoro da remoto.

Il perché è semplice, la parola d’ordine è equilibrio. Sempre più persone, dai giovanissimi ai lavoratori più avanti con l’età, chiedono lo smart working per poter integrare la propria vita lavorativa alla vita privata. Andiamo a scoprire insieme tutti i vantaggi dello Smart Working.

Lavorare da casa: che vantaggi comporta? Eccone alcuni

Lavorare da remoto permette al soggetto in questione di goder maggiore autonomia nell’organizzazione del tempo.

Come dicevamo poco fa, si potranno evitare situazioni stressanti, come i mezzi di trasporto affollati o in ritardo, oppure il traffico nelle autostrade o tangenziali, e si potrà far partire la propria giornata con una buona colazione, con dell’esercizio fisico, oppure accompagnando i propri figli a scuola. Ma si potrà lavorare anche in hotel, su un treno o dall’altra parte del mondo.

Insomma, la parola d’ordine sembra essere proprio “organizzazione”. La gente, infatti, sta progressivamente abbandonando l’equazione lavoro=ufficio, mentre sta scegliendo sempre più di non rinunciare alla propria vita.

I modelli di lavoro di 5 giorni alla settimana, per otto ore al giorno, infatti, sembrano essere stati soppiantati dallo smart working. I lavoratori non sono più disposti a sacrificare la propria vita rinchiusi otto ore (se va bene) in ufficio.

Addio al dipendente-schiavo: niente Smart Working? Niente lavoro

Fino a qualche tempo fa era predominante la cultura del sacrificio. Mi spiego meglio: le persone fino a qualche anno fa, quando trovavano un lavoro e iniziavano a collaborare con un’azienda svolgevano delle mansioni extra per fare colpo sull’azienda.

Questo “extra” stava a significare:

orario di lavoro prolungato in ufficio;

nessuna richiesta della “giornata libera” o di un permesso;

disponibilità a lavorare anche il sabato e la domenica.

Ora, questa piena devozione nei confronti delle aziende si sta perdendo lentamente, Anzi, oggi si assiste al fenomeno opposto: è l’azienda che deve fare colpo sul dipendente, in particolare assecondando una delle sue prime richieste: la possibilità di lavorare da remoto.

Si pensi che più della metà delle aziende, il 58 %, ha difficoltà ad assumere nuovi lavoratori o a far restare in azienda i propri dipendenti se a questi non viene garantito lo Smart Working. Inoltre, come ci risulta facile immaginare, la richiesta di sfruttare il lavoro da remoto arriva per la maggior parte da giovani fra i 18 e i 35 anni.

Lo Smart Working: un toccasana per l’economia e per lo sviluppo del Sud Italia

Andiamo, ora, ad analizzare due punti strettamente connessi al lavoro da remoto:

lo sviluppo dell’economia

il potenziamento del Mezzogiorno e delle Isole

Partiamo con il primo. Quando un lavoratore ha la possibilità di gestirsi la sua giornata di lavoro, anche con un orario flessibile (non ancorato alle 8 h standard), potrà anche gestire il suo tempo andando a fare spese, uscendo con amici o colleghi o viaggiando.

Sappiamo, infatti, che più tempo libero permette alle persone di godersi maggiormente la vita, magari uscendo e accantonando quello che ad oggi viene fatto solamente con gli e-commerce. Ormai, la spesa dei generi alimentari, i vestiti, gli elettrodomestici ecc. vengono acquistati in rete. In questo modo, le piccole realtà locali sono destinate gradualmente a scomparire.

Chi, infatti, dopo otto ore di lavoro in ufficio, considerando poi un’ora a tragitto per spostarsi da casa all’ufficio e viceversa, riuscirebbe a fare la spesa e ad andare per negozi?

Dando alle persone la possibilità di sfruttare al meglio il proprio tempo si contribuirà alla crescita economica delle città, ma soprattutto delle piccole realtà locali, sempre più minacciate dalla rete. Inoltre, i dipendenti saranno più felici e più produttivi, apportando anche un vantaggio all’azienda.

Con il lavoro da remoto si permetterebbe lo sviluppo del South Working

Partiamo con la definizione del South Working:

“un progetto di promozione sociale che stimola e studia il fenomeno del lavoro agile da una sede diversa da quella del datore di lavoro o dell’azienda, in particolare dal Sud Italia e dalle aree marginalizzate.”

Come abbiamo detto in precedenza, in questo modo, il lavoratore potrebbe svolgere la propria mansione dalla propria casa, senza dover per forza abbandonare la sua regione. Sempre molto spesso, infatti, i giovanissimi del sud, una volta terminata la carriera universitaria – o già con essa – sono costretti a lasciare il Sud e le Isole per migrare al Nord e cercare un lavoro.

In questo modo, evitando lo spopolamento del sud e delle aree marginalizzate, si garantirebbe una crescita economica anche in queste zone. I giovani lavoratori, infatti, potrebbero guadagnare grazie al lavoro svolto da remoto, senza lasciare la propria città e la propria famiglia.

Il lavoro da Remoto ha dei vantaggi anche per le imprese

Concludiamo dicendo che lo smart working non apporta dei vantaggi solo ai lavoratori, ma anche alle aziende che ne fanno uso. Se, da un lato come dicevamo, i dipendenti saranno più motivati e felici nello svolgere al meglio la propria mansione, dall'altro lato l'azienda potrà vantare di risultati ottimali.

Abbiamo visto qualche giorno fa il caso della Velvet Media, l’azienda di Marketing di Treviso che ha dato la possibilità ai propri dipendenti di lavorare quando vogliono (orario flessibile) e dove vogliono (da remoto o in ufficio). Dopo aver preso questa decisione, il titolare dell’azienda avrebbe dichiarato:

"siamo convinti che se una persona è serena e sta bene nel privato, potrà essere più performante anche davanti al computer. Il miglioramento della qualità della vita genera la possibilità di lavorare meglio.”

Un altro vantaggio sarà sicuramente il risparmio sui costi riguardanti la rete e le connessioni.

Insomma, siamo nel pieno di un cambiamento e, come è stato con il digitale e l’avvento di internet e dei social network, chi non riuscirà a cavalcare l’onda verrà sommerso. Le aziende che non vorranno aderire alle modalità di lavoro da remoto – pur potendo – verranno abbandonate.

Ciò che resta da capire, per gli anni a venire, è come adottare queste modalità di lavoro flessibili ai colletti blu.