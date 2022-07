È stato siglato un nuovo Protocollo sullo smart working lo scorso 30 giugno 2022. Questo rinnova e aggiorna tutte le intese riguardanti il lavoro da remoto, inserendo anche qualche nuova scadenza rispetto alle precedenti. L’assetto generale, però, rimane invariato: lo Smart Working viene ancora utilizzato come uno strumento molto efficace per contrastare la diffusione dei contagi Covid.

È stato siglato un nuovo Protocollo sullo smart working lo scorso 30 giugno 2022. Questo rinnova e aggiorna tutte le intese riguardanti il lavoro da remoto, inserendo anche qualche nuova scadenza rispetto alle precedenti. L’assetto generale, però, rimane invariato: il lavoro da remoto viene ancora utilizzato come uno strumento molto efficace per contrastare la diffusione dei contagi Covid.

Smart Working, richiesta la proroga al 31 dicembre 2022, ma non per tutti i lavoratori

Questo nuovo protocollo sul lavoro da remoto, come abbiamo detto poc’anzi, è stato siglato lo scorso 30 giugno 2022 tra:

Parti Sociali

Ministero del Lavoro

Ministero della Salute

Di fatto, il protocollo aggiorna e modernizza tutti gli accordi che erano stati presi in precedenza concernenti il lavoro agile, anche se il ricorso allo smart working rimane sempre uno strumento efficace, seppur passeggero, per contrastare la pandemia.

Più precisamente, sono intervenuti sulla misura del lavoro agile e da remoto, gli articoli numero 11 e numero 12. L’art. 11 recita stabilisce che “pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”

Le parti sociali optano per un’ulteriore estensione dello stato di emergenza per permettere a quanti più lavoratori possibili di ricorrere al lavoro da remoto. Per adesso i lavoratori del settore privato potranno continuare a ricorrere allo smart working mediante il metodo “semplificato”.

Quando parliamo di lavoro da remoto “semplificato” intendiamo quella norma che dà la possibilità a lavoratori dipendenti e imprese di ricorrere al lavoro agile senza alcuna necessità di sottoscrivere un accordo individuale.

Dall’altro lato, il secondo articolo, il n. 12, agisce direttamente sui lavoratori “fragili”. Ricordiamo che i lavoratori fragili sono quelli considerati più esposti al rischio di contagio Covid. Per questa determinata categoria è previsto che:

“il datore di lavoro stabilisca, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative”.

C’è da sottolineare che, per proteggere ulteriormente questa determinata categoria di lavoratori, le parti sociali hanno richiesto una proroga della disciplina dello smart working, almeno al 31 dicembre 2022. Chi sono i lavoratori fragili?

Coloro che rischiano di contrarre il virus per l’età

chi rientra nella categoria degli immunodepressi

coloro che necessitano di terapie salvavita

Alcune scadenze per genitori di ragazzi under 14 e lavoratori fragili

Ad oggi, per la categoria dei lavoratori fragili, lo Smart Working è in scadenza il prossimo 31 luglio 2022. Nella medesima data è stato fissato il termine entro cui potranno usufruire del lavoro da remoto i genitori dei ragazzi minorenni con meno di 14 anni, qualora il lavoro da casa sia effettivamente possibile e non sia presente, all’interno del nucleo familiare, un genitore non lavoratore.

Resta da chiarire la questione per tutti quei lavoratori fragili che sono, allo stesso tempo, genitori di ragazzi fino a 14 anni. In questo caso, lo smart working verrà esteso in maniera omogenea o sarà circoscritto a quelle finestre di lavoro da remoto che sono possibili per tutti i dipendenti?

Pare che il nuovo protocollo attribuisca uno specifico diritto, ad ambedue le categorie, per svolgere il proprio lavoro completamente secondo lo smart working. In tal senso, anche in presenza di un accordo tra imprese e lavoratori, la nuova normativa avrebbe la precedenza. C’è, però, un solo requisito per far sì che questo accada:

la condizione indispensabile per utilizzare questa norma è che la propria mansione da svolgere non abbia delle caratteristiche intrinsecamente non compatibili con le modalità di lavoro da remoto. In queste casistiche, il datore di lavoro dovrà comprovare l’impossibilità del lavoratore dipendente di lavorare in via esclusiva in Smart Working.

Ecco un articolo molto interessante da leggere: Genitori al lavoro: ecco tutti i permessi e gli aiuti per le mamme e i papà

E se non dovesse essere disposta un’ulteriore proroga dello Smart Working?

Qualora le parti sociali, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute non dovessero optare per una proroga ulteriore dello smart working, a partire dal 1° settembre 2022 si potrà lavorare da remoto unicamente attraverso un accordo sottoscritto da ambedue le parti (lavoratore e datore di lavoro) che potrà essere siglato:

nel momento stesso in cui la risorsa verrà assunta

in un secondo momento successivo all'assunzione del lavoratore

in ogni caso, occorrerà che l'accordo avvenga prima che cominci il lavoro agile.

Scopri tutte le novità riguardanti gli ultimi pagamenti dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale: Pagamenti INPS della settimana: Reddito Cittadinanza, Bonus 200 euro, Irpef e Naspi! Date