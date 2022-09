Ultimamente il mercato del lavoro sta cambiando. Ebbene sì, da dopo la pandemia stiamo sviluppando sempre di più una “nuova” forma di lavoro: lo smart-working.

Per meglio dire, si tratta di una metodologia di lavoro che era già presente prima del Covid-19, ma che con la pandemia ha preso piede in diversi settori.

Infatti, se inizialmente lo smart-working è stato obbligatorio e tutti noi ci siamo trovati catapultati in una nuova realtà lavorativa, direttamente dalla scrivania di casa nostra, oggi ci sono persone che non possono più farne a meno.

Proprio per questo motivo sta aumentando il numero delle aziende che ha deciso di concedere lo smart-working ai dipendenti, oppure un modello di lavoro ibrido, che alterna giornate in ufficio ad altre da remoto.

Ebbene, una delle aziende che ha deciso di aumentare le ore concesse per coloro che lavorano da remoto è Twitter, colosso dei social media.

Gli esempi virtuosi ci entusiasmano sempre e, per questo motivo, andiamo a capire meglio l’etica proposta da Twitter e le sue posizioni riguardo allo smart-working.

Si va verso la chiusura degli uffici fisici e si passerà ufficialmente allo smart-working? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Lo smart-working non riduce la produttività dei dipendenti, anzi

Prima di tutto dobbiamo prendere in considerazione uno dei più importanti cavilli che è sorto intorno alle tematiche dello smart-working. Infatti, in molti inizialmente sostenevano che lavorare da casa fosse una costante fonte di distrazione.

Forse inizialmente è stato davvero così, quando in molti non sapevano destreggiarsi tra videochiamate, microfoni spenti e quant’altro.

Tuttavia, secondo diverse ricerche che sono state condotte per avvalorare lo smart-working come metodo di lavoro, è stato scoperto che la produttività dei dipendenti non diminuisce se questi lavorano da remoto.

Anzi, il lavoro agile garantirebbe un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e sfera privata, che apporterebbe notevoli benefici anche in termini di produttività.

Oltre a questo, dobbiamo tenere in considerazione anche altri benefici dello smart-working, come la riduzione del traffico, visto che le persone possono lavorare da casa e non devono recarsi necessariamente in ufficio oppure la riduzione delle spese legate ai pasti fuori casa.

Ebbene, attualmente l’attenzione delle aziende per garantire ai loro dipendenti un giusto equilibrio tra salute fisica e mentale (data dall’equilibrio tra vita privata e lavorativa) è in costante aumento.

Proprio per questo il colosso dei social media Twitter ha deciso di puntare sul lavoro agile: chiudere più uffici mantenendo inalterato il numero dei dipendenti grazie allo smart-working.

In questo modo, vista la situazione di crisi energetica attuale, l’azienda può suggerire ad altre una valida alternativa per risparmiare sui costi dell’energia, senza tagliare il numero dei dipendenti.

Smart-working: quale sarà la nuova politica di Twitter?

Ora che abbiamo compreso che Twitter ha deciso di incrementare le ore di smart-working, passiamo alle questioni più tecniche: come farà? Vediamo la sua nuova politica.

L’azienda ha reso noto in un comunicato la sua volontà di chiudere diverse sedi in tutto il mondo.

Tale notizia ha lasciato interdette molte persone, che hanno subito pensato ad un licenziamento di massa. Invece, la nuova politica dell’azienda mira ad aumentare le ore dei dipendenti in smart-working, specie nelle sedi aziendali che sono a ridosso della scadenza del contratto di affitto.

Una grande scossa per un’azienda come Twitter che era stata da poco travolta nella polemica con Elon Musk.

Inoltre, come abbiamo sottolineato in precedenza, oltre alla scelta etica dell’azienda di venire incontro al benessere dei lavoratori, garantendo un maggior equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, chiudendo varie sedi Twitter avrà un risparmio economico notevole.

Come abbiamo sottolineato poc’anzi, questo può essere anche una fonte di ispirazione per le numerose aziende che nel nostro Paese stanno facendo i conti con bollette sempre più alte.

Attenzione: sappiamo bene che non tutti i lavori possono essere svolti con la modalità dello smart-working. Tuttavia, nei casi in cui questa possibilità rappresenta una strada percorribile, perché non provare?

Insomma, nell’ultimo periodo sono numerose le aziende che stanno portando avanti delle idee virtuose, che partono dall’introduzione del congedo mestruale per le donne, fino ad arrivare all’aumento dei giorni di smart-working.

È forse vero che il mercato del lavoro in Italia sta assistendo ad un cambio di rotta?