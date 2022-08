Dopo la pandemia, sono sempre di più le persone che hanno deciso di affidarsi alla nuova modalità di lavoro: lo smart-working.

Se proprio dobbiamo andare a ricercare le origini di questa modalità di lavoro agile, questo non nasce con la pandemia, ma sicuramente possiamo affermare che si è diffuso sempre di più in questo periodo.

Eppure, nel periodo che ha preceduto il Covid-19, era difficile accedere allo smart-working in quanto venivano richiesti degli accordi individuali che, come in molti sapranno, non erano certo veloci da compilare.

Ebbene, il decreto ministeriale del 22 agosto è intervenuto per definire in che modo potrà essere utilizzata la procedura di smart-working a partire dal 1° settembre 2022.

Arriva il nuovo modulo per lo smart-working dal 1° settembre: ecco le ultime del decreto

Dopo le vacanze cambia la procedura per comunicare lo smart-working. Infatti, a partire dal 1° settembre ci saranno delle novità.

Non devi preoccuparti: non verrà richiesto di inviare l’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore al Ministero del Lavoro, in base alle novità introdotte con il decreto semplificazioni.

Eppure, è sceso in campo il decreto ministeriale del 22 agosto 2022 a stabilire quali saranno le procedure per richiedere lo smart-working dal 1° settembre.

Attenzione: è bene sottolineare che dovrà essere comunque redatto un accordo individuale che dovrà essere conservato dal datore di lavoro per cinque anni.

Ma quindi quali saranno le novità per la comunicazione dello smart-working a partire dal 1° settembre 2022?

Ebbene, devi sapere che è stato predisposto un nuovo modello per la comunicazione dello smart-working che dovrà essere trasmesso esclusivamente online al Ministero del Lavoro.

In che modo? È molto semplice. Infatti, per poterlo inviare dovrai essere provvisto delle credenziali della tua identità digitale SPID o della carta d’identità elettronica.

Ma cosa sarà differente rispetto alla modalità con la quale si comunica lo smart-working oggi?

Devi sapere che all’interno della comunicazione basterà inserire i nominativi dei lavoratori che aderiscono allo smart-working, nonché la data di inizio e fine di questa modalità di lavoro.

Attenzione: non si tratta di modifiche retroattive. Questo vuol dire che le novità che abbiamo appena esposto saranno applicate solo a quelle comunicazioni che verranno effettuate a partire dal 1° settembre.

Richieste di smart-working in modalità massiva: ecco cosa cambia dopo il decreto del 22 agosto

Come avrai capito, a partire dal 1° settembre le semplificazioni legate allo smart-working non termineranno, anzi. Infatti, ci sarà la possibilità di effettuare tali comunicazioni in maniera massiva, semplicemente inserendo le informazioni che abbiamo visto nel corso del precedente paragrafo.

Dunque, sul portale del Ministero del Lavoro si potranno trasmettere diverse comunicazioni relative allo smart-working.

Prima di tutto avremo la comunicazione di inizio del lavoro agile, dove basterà inserire i dati dei dipendenti che aderiscono, la data di inizio e di fine.

Abbiamo poi la possibilità di procedere con la modifica di quanto messo per iscritto in precedenza, con rettifiche ed aggiornamenti dei periodi di smart-working precedentemente comunicati.

Terza opzione? Abbiamo l’annullamento della sottoscrizione, per eliminare un periodo di lavoro agile che era stato in precedenza comunicato.

Attenzione: non bisogna confondere l’annullamento della sottoscrizione con il recesso. Infatti, nel primo caso parliamo dell’eliminazione di un solo periodo del lavoro agile che era stato comunicato.

Infine, abbiamo il recesso, dunque la chiusura anticipata di un periodo di lavoro agile.

Inoltre, come avrai capito dal titolo di questo paragrafo, sarà possibile inviare la comunicazione di smart-working in maniera massiva.

Secondo quanto stabilito dalle istruzioni del Ministero del Lavoro e poi confermato dal decreto ministeriale del 22 agosto 2022, è possibile utilizzare la modalità massiva REST.

In questo modo l’azienda o il soggetto abilitato ad effettuare tali comunicazioni potranno inviare una richiesta di contatto tramite un form online indicando almeno un referente al quale ci si potrà rivolgere per concludere l’abilitazione.

Insomma, come avrai capito, anche a partire dal settembre lo smart-working verrà garantito.

Diventerà piano piano la modalità di lavoro del futuro? Molti sostengono di sì, ma non abbiamo ancora certezze.