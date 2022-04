Finalmente i pensionati potranno andare in vacanza con il contributo INPS. L’Estate 2022 parte con grandi notizie non solo strettamente legate alle pensioni, ma anche per i familiari sino al 2° grado di parentela. In un quadro molto ampio di agevolazioni economiche scadute e in scadenza.In tutto l’INPS per l’Estate 2022 ha ufficializzato ben 4 a bandi, partendo dall’Estate INPSieme Senior, estero e vacanze tematiche, soggiorni estivi. Per i primi sono periti i termini per la presentazione dell’istanza, mentre per l’ultimo si dispone ancora di qualche giorno. Vediamo insieme, quanto sono disponibili le graduatorie degli aventi diritto e quando scade l’ultima domanda Estate 2022 INPS.

Finalmente i pensionati potranno andare in vacanza con il contributo INPS. L’Estate 2022 parte con grandi notizie non solo strettamente legate alle pensioni, ma anche per i familiari sino al 2° grado di parentela. In un quadro molto ampio di agevolazioni economiche scadute e in scadenza.

Una piccola sottile sfumatura per far comprendere da subito che, c’è chi ha prestato la domanda per godere nei prossimi mesi di un beneficio economico di circa 1.400 per 15 giorni di vacanze. Mentre, altri pensionati, vedovi od orfani possono concorrere per i soggiorni estivi presso le Case del Maestro in scadenza il prossimo 2 maggio 2022 (bando INPS disponibile qui).

Ecco, perché c’è chi avrà 1.400 euro in più sulla pensione da spendere per 15 notti di vacanze, un intero soggiorno gratis pagato dall’INPS fino al mese di novembre 2022.

Questo, perché, l’Istituto già da tempo ha attivato il bando concorso a favore dei pensionati, nonché per i propri coniugi, oltre a essere disponibile per i figli disabili. L’aria dell’Estate 2022 si fa sentire ricca di particolari sfumature, nonché importanti iniziative per incrementare la voglia di vacanza italiane.

L’INPS su un punto è chiarissima la località di preferenza delle vacanze non è subordinata ad alcun vincolo. Ciò significa semplicemente che i pensionati che non hanno richiesto il contributo economico, laddove la domanda è ancora attiva, possono richiedere il contributo spettante, senza necessariamente prediligere una località a un’altra.

Pensioni & Estate 2022: ecco tutto quello che (forse) non sai sui soggiorni gratis

In sostanza, non importa dove si spendono i circa 1.400 euro se per le vacanze al mare o in montagna, quello che è rilevante è poter utilizzare un contributo economico elargito dall’INPS anche per un eventuale centro termale.

Non tutti potranno godere dell’importo pieno, ovvero dei 1.400 euro. Questo, perché, quasi tutte le agevolazioni predisposte dall’INPS vengono commisurate in virtù del reddito ricavato attraverso L’ISEE. Il sistema contemplato dalla normativa per l’individuazione della situazione patrimoniale ed economica delle famiglie che ne fanno richiesta.

Un principio semplice che porterebbe a spiegare in parte perché alcuni pensionati ricevono sulle pensioni un contributo per l’Estate 2022 del valore non più alto di 800 euro. Mentre, per altri pensionati l’INPS sempre per il medesimo beneficio eroga 1.400 euro su 15 giorni di vacanza (puro soggiorno).

In tutto l’INPS per l’Estate 2022 ha ufficializzato ben 4 a bandi, partendo dall’Estate INPSieme Senior, estero e vacanze tematiche, soggiorni estivi. Per i primi sono periti i termini per la presentazione dell’istanza, mentre per l’ultimo si dispone ancora di qualche giorno. Vediamo insieme, quanto sono disponibili le graduatorie degli aventi diritto e quando scade l’ultima domanda Estate 2022 INPS.

Estate 2022: Domanda INPS soggiorni estivi per le pensionati, coniugi e figli

Il primo bando disposto dall’INPS è “Estate INPSieme Senior 2022”. Si tratta di un beneficio economico disposto allo scopo di avvantaggiare un soggiorno estivo dei pensionati e dei rispettivi coniugi, nonché favorire le vacanze dei figli disabili.

In questo caso, il beneficio è condizionato dalla presenza dell’iscrizione presso il Fondo Credito o Fondo Ipost. Per questo bando, l’INPS ha disposto all’incirca 3.850 contributi economici da riconoscere in forma totale o parziale.

Sostanzialmente il valore del contributo economico varia sulla disposizione del periodo legato al soggiorno, che può essere di 8 giorni fino a un massimo di 15 giorni.

Il periodo di utilizzo del beneficio economico deve corrisponde al lasso di tempo compreso tra giugno e ottobre 2022. È bene comprendere che l’ultima data di rientro utile deve rapportarsi alla data del 1° novembre 2022.

In merito a questa tipologia di bando, l’INPS si appresta a erogare un contributo complessivamente pari a 1.400 euro equivalenti a un soggiorno per un totale di 15 giorni rapportati a un totale di 14 notti. Tale valore economico scende a 800 euro per soggiorni dedicati di 7 giorni, rapportati a un totale di 6 notti.

I pensionati che entro la data ultima del 15 aprile 2022 hanno presentato l’istanza per l’acceso al beneficio economico devono attendere ancora qualche settimana per poter visionare la graduatoria. L’Istituto entro la data del 18 maggio 2022 dovrebbe rendere noti gli aventi diritto al contributo economico Estate 2022.

L’Estate 2022 si colora di vacanza per i figli dei pensionati della P.A. e non solo

Il secondo bando che andremo ad analizzare viene chiamato “Estate Inpsieme Italia 2022”. Si tratta della possibilità offerta dall’INPS ai figli dei pensionati della P.A., ma anche agli orfani assimilati ai dipendenti e pensionati. L’agevolazione economica è strettamente connessa alla presenza dell’iscrizione presso il Fondo Credito, Fondo Ipost e Gestioni Dipendenti.

In breve, si tratta di un contributo emesso in funzione dell’Estate 2022 per gli studenti regolarmente registrati presso la scuola di 1° e 2° grado. Un beneficio riconosciuto ai figli in presenza di disabilità legge 104/92 o, ancora in presenza di invalidità nella misura piena del 100%.

È importante che il soggiorno per la vacanza in vista dell’Estate 2022 sia pianificato nel territorio italiano utilizzando il periodo compreso tra giugno e settembre. Occorre, sottolineare che la data del rientro previsto per la fine della vacanza italiana non deve risultare oltre la data del 4 settembre 2022.

Attenzione, per questo bando l’INPS ha disposto all’incirca 12.020 contributi economici da riconoscere in forma totale o parziale. Il contributo minimo messo a disposizione dall’Istituto non supera i 600 euro e corrisponde a una vacanza estiva di almeno 8 giorni fino a un massimo di 7 notti.

Mentre, per l’intera vacanza di 15 giorni che corrispondono a 14 notti, l’Istituto rilascia un’agevolazione economica del valore di almeno di 1.000 euro. Restano valide le regole iniziali che portano alla presenza di una graduatoria di aventi diritto in base al valore dell’indicatore ISEE.

I beneficiari che entro la data ultima del 22 aprile 2022 hanno presentato l’istanza per l’acceso al beneficio economico devono attendere ancora qualche settimana per poter visionare la graduatoria. L’Istituto entro la data del 20 maggio 2022, renderà noto l’elenco completo degli aventi diritto.

Pensione e parenti possono godere di un soggiorno estivo in scadenza il 2 maggio 2022

Infine, l’ultimo bando che andremo ad analizzare viene chiamato “Soggiorni Estivi 2022 presso le Case del Maestro”. Si tratta della possibilità offerta dall’INPS di poter ottenere un soggiorno da sfruttare per l’Estate 2022.

Un vantaggio rivolto a coloro che risultano registrati presso la Gestione Assistenza Magistrale, ma soprattutto, possono risultare ancora in servizio o titolari di pensione. Il beneficio viene ampliato anche alla sfera dei familiari fino al 2° grado.

Per questo motivo, l’agevolazione può essere richiesta anche dai vedovi o, ancora orfani di pensionati annotati presso la gestione. L’accesso al bando può essere formulato anche dai figli minori unitamente al genitore superstite o, ancora dal tutore.

Anche su questo argomento sono giunte in redazione tante domande. Si comprende bene che si tratta di un vantaggio non diretto a tutti, per questo motivo, i quesiti sono giunti a raffica. In ogni modo, la domanda che interessa più lettori riguarda la pensione di reversibilità.

In particolare, risponderemo al quesito di Valeria: “Buongiorno mi chiamo Valeria percepisco la pensione di reversibilità, mi chiedo se con la reversibilità posso presentare l’istanza per mia figlia. Se valgono le regole di ammissione al contributo Estate Inpsieme anche in questo caso. Grazie della risposta.”

Si assolutamente. Attenzione, però, è necessario prima procedere con la registrazione presso la banca dati in qualità di “genitore” che richiede l’ausilio del contributo economico a favore della figlia minore, quindi di “genitore richiedente”. In questo caso, il modulo da compilare riporta la sigla AS150.

Il periodo dedicato al soggiorno estivo deve collimare con un soggiorno organizzato dal 25 giugno e non oltre il 17 settembre 2022.

La domanda per l’ammissione al beneficio deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2022.