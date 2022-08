Soldi INPS per chi non lavora, pochi giorni ancora per richiederli! Ecco chi può farlo  

L’INPS assegna una bella fetta di aiuti economici per chi non lavora. Non sono pochi i contributi economici riconosciuti a chi riveste lo status di disoccupato a vita (o quasi). La presenza d'interventi normativi a favore di coloro che non possiedono una forte liquidità, spesso si traduce in assegni tantum del valore più o meno corposo per contrastare le tante esigente scattate nel corso dell’ultimo triennio. In questo contesto, entrano anche i contributi economici riconosciuti a favore dei lavoratori sotto forma di buoni benzina.

La gran parte delle prestazioni economiche assistenziali e previdenziali punta a garantire una stabilità economica, laddove sono presenti casi di forte squilibrio, come ad esempio, l’indennità riconosciuta ai percettori NASpi, disoccupati che percepiscono una quota mensile erogata stabilmente dall’Istituto.

Un aiuto economico per garantire un minimo di potere di acquisto alle famiglie e, nello stesso tempo, una misura che rientra pienamente nel piano delle politiche di contrasto alla povertà assoluta.

Il primo ammortizzatore sociale nato per creare un equilibrio economico nelle famiglie sotto la soglia di povertà è il Reddito di cittadinanza e pensione.

Non a caso, nelle ultime settimane il discorso del sussidio è stato intrecciato all’introduzione del salario minimo (leggi qui). Nella carrellata degli aiuti economici nessuno viene escluso, neanche gli autonomi. Infatti, l’INPS dispone per la partita IVA un’indennità mensile, se sussistono gravi criticità economiche.

Non si deve pensare che l’INPS emetta degli accrediti senza tener conto dell’indice ISEE, anzi dalla base reddituale dipende il valore della maggior parte degli aiuti sociali. Laddove, sono presenti dei redditi bassi i sussidi risultano molto più alti, un concetto nato per rafforzare non solo il pensiero di equilibrio economico, sociale e culturale.

Soldi INPS per chi non lavora, potrebbe saltare tutto dopo il 25 settembre

Il vero problema potrebbe sorgere dopo il 25 settembre 2022, a quel punto il nuovo Esecutivo potrebbe dirottare parte dei finanziamenti per risollevare le sorti di altre questioni urgenti che minano la stabilità economica del Paese.

Il nuovo governo dovrà decidere in fretta se rinnovare, bloccare o cancellare parte degli ammortizzatori sociali. Sicuramente, si attendono degli aggiusti corposi rivolti nell’immediato al Reddito di cittadinanza.

È, inutile, dire che non arriverà l’abolizione del sussidio, ma piuttosto, un correttivo che canalizzi l’ammortizzatore sociale nelle mani delle famiglie bisognose. E, importante, capire che molto probabilmente a saltare sarà il Reddito di cittadinanza percepito dalla fascia di età compresa tra 26 e 50 anni, considerata una fascia pienamente lavorativa.

Soldi INPS per chi non lavora, pochi giorni ancora per richiederli! Ecco chi può farlo

Il Reddito di cittadinanza è presente in tutte le proposte elettorali, spartito tra chi vorrebbe eliminarlo drasticamente e chi propone dei correttivi per migliorare lo strumento.

Intanto, non sarà possibile eliminare nell’immediato questa formula di ammortizzatore sociale, mentre si avvalora sempre di più la possibilità dell’introduzione di una nuova misura più controllata come sostituzione al Reddito di cittadinanza. Non esistono ancora tanti dettagli, ma la maggior parte delle proposte politiche sembra indirizzata in questa direzione.

D’altra parte, anche il Movimento 5 Stelle ha espressamente spiegato la necessità d'introdurre dei correttivi alla misura, al fine di rafforzarne il canale per i redditi bassi e, quindi, assicurare un reddito alle famiglie indigenti.

Per adesso, il reddito di cittadinanza è una misura attiva erogata per 18 mensilità previo rinnovo. Si tratta, sempre di un tampone economico inserito nella società per sostenere le famiglie fino all’autonomia economica, quindi alla ricerca di un lavoro.

In tutto questo, i centri per l’impiego non offrono grandi possibilità, anzi sono carenti anche nella formazione professionale, necessaria se non indispensabile per l’occupazione degli over 40.

Il valore minimo dell’ammortizzatore non scende sotto i 458 euro una somma di denaro riconosciuto agli individui singoli, mentre la soglia massima corrisponde al valore di 741 euro mensili, una somma di denaro riconosciuta alle famiglie con cinque membri. Esiste la possibilità d'incrementare l’importo attraverso il canone di locazione e l’assegno universale per i figli.

Per i disoccupati scattano gli aiuti della Naspi

L’INPS assegna ai disoccupati Naspi un’indennità mensile, se sopraggiunge la perdita dell’attività lavorativa non per loro scelta o volontà. Non un sussidio per tutti, ma strettamente legato all’ambito lavorativo.

Ecco, perché, l’Istituto garantisce un contributo economico per la perdita del lavoro a diverse categorie di lavoratori, come ad esempio, apprendisti, impiegati a tempi e cooperative, impiegati in comparti artistici e così via.

Una delle novità introdotte dal vecchio Esecutivo è stata l’ampliamento della categoria dei beneficiari, per cui è stata aggiunta all’indennità Naspi anche i lavoratori agricoli con contratto indeterminato.

La notizia meno bella è la presenza del sistema degage, che difatti porta in riduzione il beneficio economico a partire dal sesto mese di pagamento della Naspi.

Alla partita IVA spetta un aiuto economico erogato dall’INPS, se c’è questa condizione

L’INPS assegna un aiuto economico anche alla partita IVA, se sussistono le condizioni dettate dalla normativa vigente.

In particolare, il riferimento di questo aiuto economico cade sulla possibilità di ricevere il Bonus ISCRO, distribuito dall’INPS una volta ogni triennio, se sussiste l’annotazione presso la gestione Separata. Il valore dell’aiuto economico corrisponde a una base minima di 254,75 euro e un tetto massimo di 815,20 euro mensili.

Attenzione, il termine per prestare la domanda di ammissione al beneficio economico scade il 31 ottobre 2022.

Intanto, si parla di un aiuto economico a sostegno del reddito degli autonomi e partita IVA, se sussistono diversi requisiti di legge, tra cui: