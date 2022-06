Quando avvii un’attività economica devi assolutamente avere la Partita IVA. Eppure, può capitare che questa non ti serva più. Vuoi sospendere la tua Partita IVA? Devi sapere che la procedura è vietata in Italia. Eppure ci sono delle possibilità da esplorare. Vieni a scoprirle qui!

Come ben saprai, quando avvii un’attività economica devi assolutamente avere la Partita IVA. Infatti, sono rarissimi i casi nei quali questa non serve e, di norma, è necessaria la sua apertura.

Insomma, si tratta dell’unico modo che avrai per assolvere alcuni obblighi con la previdenza, come l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e con il fisco.

Eppure, può anche capitare che un lavoratore senta l’esigenza, nel corso del suo percorso lavorativo, di sospendere la Partita IVA.

Ma quali possono essere le motivazioni principali? Beh, come per qualsiasi cosa, è bene sottolineare anche questa volta che tale decisione risulta essere quasi in ogni caso soggettiva.

Eppure, possiamo andare a definire alcune delle situazioni più comuni che portano, solitamente, alla sospensione della Partita IVA.

Prima di tutto abbiamo il caso in cui il lavoratore autonomo debba svolgere un lavoro dipendente, dove la Partita IVA non risulta essere necessaria. Oppure, il lavoratore in questione potrebbe voler sospendere la sua attività economica, a causa di un viaggio o per altre ragioni.

Insomma, come si fa per sospendere la Partita IVA? Devi sapere che in Italia questo non è consentito.

Andiamo a scoprire nel dettaglio come deve comportarsi un lavoratore che si trova in una di queste casistiche appena menzionate!

È possibile sospendere la Partita IVA temporaneamente? Cosa dice la normativa italiana!

Come abbiamo anticipato nell’introduzione del nostro articolo, la Legge italiana non consente la sospensione temporanea della Partita IVA.

Eppure, devi anche considerare che spesso sospendere un’attività economica può capitare e, di conseguenza, è necessario conoscere a fondo tutte le possibilità che possono essere sfruttate dal lavoratore.

Come abbiamo sottolineato, questa scelta può scaturire dalle motivazioni più diverse. Eppure, in Italia la possibilità di sospendere per un dato periodo di tempo la Partita IVA non è contemplata.

Ma questo cosa vuol dire? Beh, andiamo a comprenderlo nel dettaglio.

Insomma, possiamo affermare che un lavoratore che è intenzionato a sospendere la sua Partita IVA non potrà farlo per un periodo delimitato nel tempo, bensì dovrà chiuderla e successivamente aprirne un’altra.

Eppure, spesso chiudere una Partita IVA e aprirne successivamente una nuova comporta un costo non indifferente, che spinge molte persone a rinunciare a tale ipotesi.

Dall’altra parte c’è comunque la possibilità di tenere la Partita IVA senza però utilizzarla.

Anche in questo caso lo scoglio principale che deve essere considerato risulta essere quello relativo ai costi.

Alcuni esempi? Anche coloro che si trovano in regime forfettario ed hanno aderito alla Gestione Separata e che, quindi, pagano le tasse ed i contributi in base al loro incassato, devono sostenere alcuni costi fissi, come quelli per il commercialista.

Insomma, anche se un lavoratore autonomo dovesse scegliere di mantenere la sua Partita IVA aperta anche senza lavorare dovrà adempiere ad una serie di spese.

Cosa si può fare per sospendere la Partita IVA? Ecco cosa dice la Legge!

Quindi, come avrai ben capito, la Legge italiana non consente la sospensione della Partita IVA, ma dovrai optare per altre soluzioni.

Insomma, hai deciso di interrompere la tua attività economica come libero professionista? Allora devi certamente conoscere quelle che sono le alternative previste dall’ordinamento italiano.

Quindi, cosa si può fare nel caso in cui un libero professionista decida di sospendere la sua attività economica pur senza sospendere la Partita IVA?

Prima di tutto un soggetto che si trova in tale condizione può decidere di chiudere la sua Partita IVA. Eppure, questa non è certamente l’unica soluzione per la quale si può optare.

Infatti, qualora il libero professionista ritenga conveniente aprire nuovamente la sua Partita IVA in un secondo momento può anche pensare a chiudere la Partita IVA per un dato periodo di tempo e successivamente riaprila.

In questo caso, però, è molto probabile che questa persona esca dal regime agevolato, nel caso in cui ne facesse parte. Dunque, con la nuova Partita IVA cambierebbero le regole che disciplinano il pagamento delle imposte, quindi tasse e contributi.

Ma ci sono altre possibilità offerte a coloro che desidererebbero sospendere la loro Partita IVA?

Sicuramente c’è la possibilità di rilanciare l’attività in un settore economico differente. Ovviamente, per poter fare ciò sarà necessario inviare una comunicazione di tale variazione all’Agenzia delle Entrate.

Infine, si potrà modificare il regime di determinazione del reddito, al fine di trovare delle alternative maggiormente convenienti.

Attenzione: in tutti i casi sopraelencati sarà possibile aprire nuovamente una Partita IVA qualora questo dovesse essere necessario.

Ovviamente, come abbiamo anticipato anche in precedenza, i costi legati al mantenimento della stessa potrebbero cambiare.

Vuoi scoprire nel dettaglio come muoverti in ognuno di questi casi per poter sospendere la tua Partita IVA in maniera legale? Allora continua a leggere questo articolo!

Niente sospensione della Partita IVA? Puoi optare per la chiusura!

Come avrai compreso, la sospensione della Partita IVA è una possibilità che non può essere presa in considerazione in Italia.

Tuttavia, come hai già scoperto nel corso del precedente paragrafo, ci sono una serie di opzioni che possono essere prese in considerazione da coloro che decidono di sospendere in maniera temporanea la loro attività economica.

Prima di tutto avrai la possibilità di chiudere la tua Partita IVA per mezzo di una comunicazione da trasmettere entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione però: l’Agenzia delle Entrate, in alcuni casi, può chiudere d’ufficio la tua Partita IVA.

Questo cosa significa? Ebbene, devi sapere che se non hai effettuato alcuna operazione nel corso dei 3 anni precedenti con la tua Partita IVA, verrai considerato inattivo dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, la tua Partita IVA potrebbe venire chiusa.

Devi sapere anche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, in questo caso, incorrono anche nella perdita del codice fiscale.

Se non stai utilizzando la tua Partita IVA da molto tempo, ma non sei intenzionato a chiuderla, non preoccuparti!

Ricorda sempre che l’Agenzia delle Entrate invia sempre una raccomandata per avvisare il libero professionista dell’imminente chiusura. Di conseguenza, ci sarà la possibilità di rispondere a tale raccomandata dichiarando l’intenzione di voler mantenere la propria Partita IVA aperta.

Sospensione della Partita IVA: ecco le altre soluzioni! 100% legale!

Eppure, come abbiamo anticipato, chiudere la Partita IVA al posto di sospenderla non è l’unica soluzione contemplata.

Insomma, come abbiamo constatato in precedenza, è possibile anche inviare la comunicazione di variazione dell’attività svolta, in modo da poter cambiare settore nel quale l’azienda opera.

Attenzione: la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, devi sapere che anche il trasferimento del domicilio fiscale comporta, a tutti gli effetti, una variazione che deve essere comunicata.

Ultima casistica legale che può essere sfruttata per sospendere la propria Partita IVA è quella riguardante il cambio di determinazione del reddito.

Come ben saprai, coloro che sono in possesso di Partita IVA possono accedere, se rispettano particolari requisiti, ad un regime di tassazione agevolata, anche chiamato regime forfettario.

Queso consente di rientrare in una tassazione del 15% (che in alcuni casi si abbassa al 5% per i primi 5 anni).

Insomma, coloro che presentano i requisiti per accedere al regime forfettario possono passare senza dubbio a tale alternativa maggiormente conveniente.