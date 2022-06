Torniamo a parlare di una misura che non smette di suscitare polemiche: stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza. Si pensa ad una sospensione del Reddito di Cittadinanza in estate. Ma è davvero possibile? L'ipotesi è più vera che mai! Vieni a scoprire le ultime sulla misura del RdC qui!

Torniamo a parlare di una misura che non smette di suscitare polemiche: stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza.

Si tratta, per i pochi che ancora non ne fossero a conoscenza, di una misura istituita dal Movimento 5 Stelle allo scopo di sostenere economicamente coloro che si trovano senza lavoro e riversano in una situazione economica di difficoltà. Infatti, per avere accesso al Reddito di Cittadinanza sono previsti alcuni requisiti, spesso molto rigidi, ISEE compreso.

Tuttavia, oltre al sostegno economico, l’obiettivo principale del Reddito di Cittadinanza è quello di aiutare i disoccupati a trovare un nuovo impiego e quindi tornare nel mondo del lavoro.

Ebbene, non mancano le critiche che provengono perlopiù da partiti di centrodestra che affermano che tale misura incoraggi il lavoro in nero o, ancora peggio, spinga le persone (ed i giovani in particolare) a non voler più lavorare, in quanto ricevono comunque una somma dallo Stato.

Numerose sono le proposte in campo per il Reddito di Cittadinanza, si parte da chi lo vorrebbe definitivamente abolire, come Matteo Renzi, a chi vorrebbe una sostanziale riforma della misura, come Matteo Salvini.

Ma cosa succederà al Reddito di Cittadinanza? Davvero potremo avere una sospensione della misura nel corso dei mesi estivi? Andiamo a scoprirlo insieme!

Reddito di Cittadinanza sotto attacco: ecco tutte le proposte in campo!

Il Reddito di Cittadinanza non sta certo vivendo un periodo tranquillo. Infatti, come abbiamo sottolineato poc’anzi, sono in molti coloro che vorrebbero una riforma profonda della misura, o addirittura la sua abolizione.

Per quanto riguarda l’abolizione, dai sondaggi condotti sul popolo italiano, la maggioranza sarebbe d’accordo.

Ma quali sono le ragioni che spingono così tante persone ad essere contrarie a questa misura che, sicuramente, è stata istituita con fini nobili?

Prima di tutto devi sapere che, come abbiamo sottolineato in precedenza, il Reddito di Cittadinanza ha un duplice obiettivo. Da una parte si aiutano le persone in difficoltà economica a rialzarsi, mentre dall’altra parte si punta ad un reinserimento nel mondo del lavoro.

Ebbene, il primo obiettivo è stato raggiunto, mentre il secondo no.

Tutto questo ha scatenato l’ira di molti, unito al fatto che ci sono numerosi “furbetti” in Italia che percepiscono il Reddito di Cittadinanza pur non avendone diritto.

In poche parole ci troviamo in una situazione dove qualche furbetto fa perdere la credibilità dell’intera misura ed anche di quelli che la percepiscono in modo onesto.

Dunque si susseguono le proposte all’interno del Governo per cambiare questa misura o per la sua abolizione.

Infatti, a detta di molti, il Reddito di Cittadinanza è uno dei problemi maggiormente rilevanti del mercato del lavoro di oggi.

Insomma, pensiamo un secondo alla situazione che stiamo vivendo: sembra impossibile trovare lavoratori stagionali disposti a lavorare per qualche mese estivo.

Ebbene, molti esponenti del Governo (e non solo) danno la colpa al Reddito di Cittadinanza per questa penuria di personale.

Della stessa idea sono moltissimi imprenditori che, forse a causa della misura, non riescono a trovare personale da assumere.

Cosa sta succedendo al Reddito di Cittadinanza? Lo scenario!

Come abbiamo visto, si susseguono le proposte di cancellazione o di modifica della misura del Reddito di Cittadinanza, nonostante l’intervento messo in campo da Mario Draghi all’inizio del 2022.

Infatti, il premier ha riformato la misura in modo da renderla più consona al raggiungimento del suo scopo: reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro.

Dunque, dopo la riforma istituita da Draghi e che è partita il 1° gennaio 2022, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno rifiutare solo un’offerta di lavoro dichiarata consona dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

In caso contrario perderanno il diritto a beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Allo stesso modo perderanno il sussidio anche loro che non si recano periodicamente ai centri per l’impiego.

Insomma, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza devono poter dimostrare che stanno attivamente cercando un lavoro e che non aspettano in modo passivo sul loro divano percependo le somme erogate dall’INPS.

Tuttavia, tutto questo non ha certo convinto i partiti che si sono dichiarati contrari alla misura progettata dal Movimento 5 Stelle.

Quali sono le possibilità per il Reddito di Cittadinanza? Andiamo a scoprirle insieme!

Reddito di Cittadinanza: ecco le possibilità della misura!

Piovono critiche e richieste di abolizione per il Reddito di Cittadinanza, ma non è certo la prima volta. Infatti, si tratta di critiche periodiche che giungono nei confronti della misura del Movimento 5 Stelle.

A sostegno della misura si è schierato il Ministro Andrea Orlando, sostenendo che fosse semplice additare un bersaglio come il Reddito di Cittadinanza, senza pensare a quali sono i veri problemi strutturali del Paese.

Insomma, secondo quanto afferma Orlando, il problema per il quale le persone non inviano le loro candidature per lavorare come stagionali risiedono nei salari, nelle politiche industriali ed in altri fattori simili, non certo nel Reddito di Cittadinanza.

Dunque, secondo il Ministro il Reddito di Cittadinanza non dovrebbe essere eliminato in quanto risulta essere una misura utile alla collettività dal punto di vista economico, anche se non ha funzionato per quanto riguarda il reinserimento nel mondo del lavoro.

Di opinioni completamente opposte abbiamo Fratelli d’Italia e Italia Viva che chiedono a gran voce l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, ritenuto come un mezzo per non lavorare.

Infatti, secondo Renzi, il Reddito di Cittadinanza viene utilizzato dalle persone come una vera e propria scusa per non trovare lavoro, in quanto ricevono comunque una somma erogata mensilmente dall’istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Inoltre, a differenza della NASpI (ossia la misura principe per la disoccupazione), il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato qualora il disoccupato presenti ancora i requisiti necessari.

Di conseguenza, secondo Renzi, si potrebbe aprire un circolo vizioso che metterebbe a dura prova il mondo del lavoro.

Infine, una via di mezzo viene trovata dalla Lega, che afferma che il Reddito di Cittadinanza, così com’è concepito oggi, favorisce il lavoro in nero e che, di conseguenza, ci sarebbe bisogno di una riforma sostanziale.

Stop al Reddito di Cittadinanza in estate: cosa c’è di vero? La risposta!

Ebbene sì, la proposta che in molti temevano è arrivata, ma questo non significa che sarà davvero operativa.

In poche parole è stata avanzata una proposta per bloccare il Reddito di Cittadinanza nei mesi estivi in quanto la misura viene considerata un vero limite all’assunzione di lavoratori stagionali.

Inoltre, secondo quanto afferma Fratelli d’Italia, il Reddito di Cittadinanza mortifica il merito, le ambizioni e le competenze di un’intera generazione. Proprio per questo motivo andrebbe sospeso, almeno per la stagione estiva.

Infatti, gli imprenditori sono stati decisamente colpiti da quello che da molti è stato definito come “Effetto Reddito di Cittadinanza” che li ha lasciati senza lavoratori da impiegare.

Proprio per questo nasce la proposta di cancellazione del Reddito di Cittadinanza in estate, in modo da poter impiegare i beneficiari della misura nei lavori stagionali.

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza riceverebbero comunque un compenso in quanto lavorerebbero e gli imprenditori avrebbero personale.

Ebbene, non è tutto così facile però. In molti si stanno scagliando apertamente contro questa proposta.

Quali saranno le sorti del Reddito di Cittadinanza? Lo scopriremo presto.