Stagisti e apprendisti potranno contare sulla tredicesima mensilità prevista a dicembre? La situazione è abbastanza complessa, ecco cosa dice la normativa in merito.

Con l’approssimarsi del mese di dicembre, si torna a parlare di tredicesima. La mensilità aggiuntiva è ogni anno molto attesa da pensionati e lavoratori, che potranno contare su liquidità aggiuntiva con l’approssimarsi di un periodo in cui, di norma, si spende di più: quello delle festività natalizie.

Eppure, la mensilità aggiuntiva non spetta purtroppo a tutti. Ci saranno, ad esempio, dei pensionati che a dicembre non riceveranno la tredicesima.

Pensioni a parte, sono in molti a chiedersi se, a dicembre 2022, stagisti e apprendisti prenderanno la tredicesima.

Cercheremo di rispondere a tale interrogativo in questo articolo.

Tredicesima e contratto di stage: la mensilità aggiuntiva spetta agli stagisti?

Iniziamo con l’analizzare la situazione che viene a crearsi in caso di contratto di stage. Dunque, cerchiamo di capire se gli stagisti prendono o meno la tredicesima.

Allo stato attuale delle cose, la normativa italiana non prevede, per i contratti stage 2022, la tredicesima mensilità.

Lo stage, infatti, non viene assimilato ai contratti di lavoro. Di fatto, dunque, lo stagista non matura nessuna mensilità aggiuntiva. Niente tredicesima, dunque, per gli stagisti.

In effetti, ciò che viene corrisposto ogni mese a chi ha un contratto di stage non è uno stipendio, ma una indennità mensile il cui importo, tra le altre cose, è di natura variabile.

Per sua definizione, lo stage si configura come un percorso di formazione, che non prevede una retribuzione regolamentata mediante CCNL. Al contrario, lo stage prevede una indennità.

Indennità che, a livello normativo, deve essere fissata ad almeno 300 euro al mese, ma non ha un importo fisso, il quale può variare sia a seconda del datore di lavoro, sia a seconda degli enti regionali che erogano lo stage stesso.

Dunque, mancherebbero i presupposti per far sì che la tredicesima mensilità venga maturata dallo stagista.

In maniera analoga, gli stagisti non solo non prendono la tredicesima, ma non potranno percepire né la quattordicesima, né il TFR alla fine del periodo di stage, indipendentemente dalla sua durata.

Lo stagista non viene infatti inquadrato come un lavoratore vero e proprio e non gli vengono, di conseguenza, garantiti gli stessi diritti.

Gli apprendisti prendono la tredicesima?

Chiarito il fatto che gli stagisti non potranno contare sulla tredicesima a dicembre, passiamo ad analizzare la situazione degli apprendisti, che è ben diversa.

Indipendentemente dalla sua tipologia (ne abbiamo tre differenti tipi, ossia l’apprendistato per la qualifica professionale, quello professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca), la normativa sull’apprendistato parla chiaro. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato finalizzato all’occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato, quindi, è considerato come un contratto di lavoro a tutti gli effetti. Gode, dunque, di quanto previsto dai regolari contratti di lavoro, ossia ferie, malattie e, di conseguenza, anche delle mensilità aggiuntive.

Per chi si chiede quindi se gli apprendisti prendono la tredicesima, la risposta è sì. I contratti di apprendistato danno diritto sia alla tredicesima mensilità che alla quattordicesima.

Per quanto riguarda l’importo maturato nel caso degli apprendisti, la mensilità aggiuntiva viene calcolata sulla base delle mensilità effettivamente lavorate durante l’anno di riferimento.

Tredicesima: è prevista per i tirocinanti?

Prima di concludere questo approfondimento riguardante la tredicesima mensilità per apprendisti e stagisti, analizziamo un’ultima situazione: quella relativa ai tirocinanti.

Spesso, i tirocinanti vengono paragonati agli stagisti, ma il contratto di stage è differente rispetto a quello di tirocinio. Tuttavia, si tratta di due situazioni differenti.

Mentre lo stage è un percorso formativo su base volontaria, il tirocinio si configura come un periodo di formazione obbligatorio per l’ottenimento di una determinata qualifica professionale o al termine di alcuni corsi di specializzazione.

Nella maggior parte dei casi, il tirocinio non è retribuito, trattandosi di tirocinio curricolare e legato alla formazione professionale obbligatoria.

Ci sono tuttavia dei casi in cui il tirocinante viene retribuito per la sua opera. In questo caso, si parla di tirocinio extracurriculare, cui vengono ammessi inoccupati o disoccupati al completamento degli studi, o nell’ambito di progetti di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.

Tuttavia, anche nei casi in cui il tirocinio sia retribuito, come nel caso dello stage il tirocinante non ha diritto a percepire la tredicesima. Questo perché la retribuzione legata al tirocinio è un’indennità. Anche i tirocinanti, come gli stagisti, non possono dunque maturare la tredicesima mensilità.

