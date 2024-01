Quanto aumenta lo stipendio di colf e badanti nel 2024? Pubblicati i minimi retributivi

Nel 2024, lo stipendio dei lavoratori domestici, colf e badanti, subirà un leggero aumento, senza l’applicazione del tasso di rivalutazione. Le associazioni sindacali e datoriali, infatti, hanno trovato un accordo per applicare un aumento ridotto per effetto dell’inflazione.

È stato raggiunto l’accordo in base ad una percentuale dello 0,56%. Lo scorso anno è stato registrato un incremento del 9,2% e, quest’anno, si registra un ulteriore aumento, seppur minimo.

Vediamo, quindi, le nuove tabelle che si applicano dal 1° gennaio 2024, pubblicate dal Ministero del Lavoro, con i valori minimi aggiornati previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro e derivati dalla variazione del costo della vita.

Quanto aumenta lo stipendio di colf e badanti da gennaio 2024

La Commissione nazionale del CCNL sul lavoro domestico si è riunita con l’obiettivo di determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita.

Infatti, per stabilire lo stipendio, il datore di lavoro privato deve attenersi al contratto nazionale di categoria. Proprio in questo, vengono fissati i minimi retributivi dello stipendio.

Il Ministero del lavoro, con il comunicato dell’8 gennaio 2024, ha reso noto che è stato siglato il nuovo accordo sui valori in vigore dal 1° gennaio. Come sempre, annualmente, i sindacati e le parti datoriali si riuniscono per trovare un accordo sull’adeguamento delle retribuzioni in base al tasso di inflazione.

Quest’anno, però, non è stato trovato nessun accordo sulla proposta presentate e, secondo quanto previsto dal CCNL, il Ministero ha adeguato le retribuzioni all’80% della variazione e l’indennità di vitto e di alloggio al 100%.

Quindi, parlando di cifre e percentuali, la variazione Istat è pari allo 0,7% e, di conseguenza, l’aumento degli stipendi è pari allo 0,56% rispetto ai valori del 2023.

L’aggiornamento, comunque, riguarda tutti gli assistenti familiari (i collaboratori domestici) e non solo colf e badanti, ma anche, per esempio, le baby sitter.

Lavoratori domestici, tutti gli aumenti in busta paga nel 2024

L’articolo 33 del CCNL del lavoro domestico stabilisce le regole per la consegna della busta paga e per le date di pagamento.

La busta paga dei collaboratori domestici deve contenere le seguenti informazioni basilari:

• Retribuzione minima contrattuale;

• Eventuali scatti di anzianità;

• Eventuale superminimo;

• Lavoro straordinario;

• Festività;

• Compenso sostitutivo di vitto e alloggio.

Come abbiamo detto, da una parte l’incremento dello stipendio è stato abbastanza contenuto, ma dobbiamo considerare anche il risvolto della medaglia: gli stessi datori di lavoro che li impiegano possono tirare un sospiro di sollievo.

L’anno scorso, infatti, le retribuzioni del lavoro domestico erano aumentate del 9,2%, significando una stangata molto pesante sulle tasche dai datori di lavoro.

È molto importante tenere presente che sugli importi si devono anche aggiungere i costi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale, che vengono calcolati in misura convenzionale e tenendo conto dell’orario di lavoro.

Qual è la retribuzione dei collaboratori domestici

In base alla tabella approvata e in vigore dal 1° gennaio 2024, la paga minima dei lavoratori domestici tiene conto dei ruoli e livelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori domestici.

Per cui, è diversa a seconda dei casi. Per sapere quanto guadagna un collaboratore domestico, colf, badante o baby sitter che sia, si deve considerare se vive in casa oppure se non convive, se svolge un lavoro notturno oppure lavora solo di giorno.

Oltre a ciò, si devono considerare anche le indennità spettanti per chi accudisce minori, persone non autosufficienti e tutti gli altri aumenti legali alla specializzazione del personale.

Come pagare lo stipendio di colf e badanti

La busta paga dei collaboratori domestici in generale deve essere redatta in duplice copia e firmata dal lavoratore.

Il giorno di paga degli stipendi viene deciso in comune accordo tra le parti, solitamente nel periodo compreso tra il 1° e il 10° giorno del mese successivo, rispetto a quello a cui fanno riferimento le competenze. Inoltre, il datore di lavoro deve consegnare la certificazione unica al collaboratore entro il mese di marzo dell’anno successivo.

I collaboratori domestici hanno anche diritto alla tredicesima, che viene pagata prima del periodo natalizio.

Come si paga lo stipendio? Il datore di lavoro deve pagare lo stipendio utilizzando metodi tracciabili, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 910, della Legge n. 205/2017.

Non sono, quindi, ammessi i contanti, ma ci sono alcune eccezioni: il lavoro domestico non rientra tra le categorie per cui lo stipendio deve essere pagato obbligatoriamente con mezzi tracciabili. Quindi, i datori di lavoro domestici possono corrispondere le retribuzioni anche in contanti, ma nel rispetto dei limiti fissati dalle normative.

