Qual è lo stipendio giusto a 35 anni? Ecco quanto si guadagna in Italia

Quanto devo guadagnare a 35 anni? Esiste davvero uno stipendio giusto per ogni fascia d'età? Scopriamolo analizzando i dati sullo stipendio medio in Italia.

Si parla spesso di salario minimo e di retribuzione media, ma esiste anche uno stipendio giusto per ciascuna fascia d'età dei lavoratori? Sono in molti a chiedersi se la retribuzione debba aumentare in base alle fasce d'età, ma soprattutto il dubbio riguarda la propria retribuzione.

Ecco quindi qual è lo stipendio giusto a 35 anni e come cambia la retribuzione per ciascuna fascia d'età in Italia.

Esiste uno stipendio giusto a 35 anni?

Prima di scoprire se esiste davvero uno stipendio giusto a 35 anni bisogna chiarire cosa si intende con l'espressione "stipendio giusto".

Solitamente, al crescere dell'età e dei livelli di istruzione aumenta la retribuzione dei lavoratori: ciò significa che un neolaureato, all'età di 25 anni, guadagnerà presumibilmente meno rispetto a un professionista di 45 anni.

Bisognerebbe anche considerare i settori di riferimento, i livelli, le zone geografiche e la tipologia di attività svolta.

Rimanendo in una condizione generale, parlando di stipendio giusto per ogni fascia d'età intendiamo un livello salariale (calcolato in base alla media nazionale) che spetta a quel lavoratore di quella determinata età al raggiungimento di una certa anzianità lavorativa.

A mano a mano che passano gli anni, solitamente, i lavoratori acquisiscono nuove competenze che necessitano retribuzioni più alte: con il passare del tempo, e degli anni, però, l'aumento salariale tende a diminuire.

Stipendio medio per fascia d'età

Per comprendere il meccanismo che abbiamo descritto nel paragrafo precedente è importante fare degli esempi: nella seguente tabella abbiamo inserito lo stipendio medio per fascia d'età (dai 15 ai 64 anni) calcolato da Forbes Advisor sui dati dell'Osservatorio JobPricing.

Età Retribuzione Annua Lorda (RAL) Retribuzione Globale Annua (RGA) 15-24 anni 24.588€ 24.690€ 25-34 anni 27.028€ 27.376€ 35-44 anni 29.831€ 30.348€ 45-54 anni 31.926€ 32.589€ 55-64 anni 34.057€ 34.810€

Come possiamo notare, all'inizio della carriera - indicativamente tra i 15 e i 24 anni - lo stipendio dei lavoratori è pari a 24.588 euro l'anno; mentre al raggiungimento di una certa soglia di competenze e anzianità lavorativa - presumibilmente già tra i 35 e i 44 anni - lo stipendio aumento fino a quasi 30mila euro l'anno.

L'incremento salariale è più visibile nei primi anni di lavoro piuttosto che negli ultimi: basti pensare che tra i 55 e i 64 anni si ottengono circa 34mila euro l'anno.

Qual è lo stipendio medio in Italia?

Andando poi ad analizzare i dati provenienti da altre fonti, possiamo anche definire lo stipendio medio di un lavoratore in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio JobPricing raccolti nel 2022 i lavoratori dipendenti del settore privato hanno una Retribuzione Annua Lorda media nazionale pari a 30.284 euro.

Va poi considerato l'inquadramento di ciascun lavoratore per poter definire chiaramente gli importi lordi e netti:

• per i dirigenti è di 103.418 euro,

• i quadri guadagnano 55.632 euro,

• gli impiegati prendono 32.174 euro,

• gli operai guadagnano 25.522 euro all’anno.

Per quanto riguarda, invece, lo stipendio netto su 13 mensilità (come da tabella sottostante), è di 1.818 euro per gli impiegati e 1.524 euro per gli operai; mentre su 14 mensilità il primo è di 1.688 euro e il secondo è pari a 1.415 euro.

Nella Pubblica Amministrazione, infine, la retribuzione lorda media annua è di 37.073 euro.