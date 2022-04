Arriva il nuovo Portale nazionale di contrasto al lavoro nero contro la diffusione del lavoro sommerso in Italia, a seguito della decisione della squadra del Governo e l’attuazione del nuovo decreto volto al rispetto degli obiettivi del PNRR. Ecco, quindi, come si andrà a modificare il lavoro a nero e cosa cambierà nell’ambito lavorativo per i prossimi mesi.

A seguito del comunicato-stampa che è stato recentemente pubblicato nella giornata del 13 aprile 2022 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, arrivano importanti novità per quanto riguarda la decisione del Governo sul lavoro a nero.

Si tratta, effettivamente, dell’applicazione di una serie di misure e di aiuti che mirano a migliorare notevolmente le condizioni di lavoro e di salute e benessere dei lavoratori in Italia. È questo il principale obiettivo che la squadra dell’esecutivo italiano, attualmente guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi intende perseguire attraverso la pubblicazione del più recente Decreto PNRR 2.

A questo proposito, quindi, è stato anche istitutivo una vera e propria piattaforma telematica che è appunto volta a monitorare al meglio le condizioni del lavoro a nero, la quale prende quindi il nome di Portale unico del contrasto al lavoro sommerso.

Effettivamente, come emerge chiaramente durante l’intervento riportato nel seguente video pubblicato dal canale Pupia News, tale obiettivo governativo era stato già ampiamente espresso da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. È proprio lui che durante un incontro volto alla discussione delle misure per il PNRR tenuto luogo nella giornata del 3 marzo di questo anno ha sottolineato la necessità di debellare e sconfiggere il lavoro nero.

È proprio per questo motivo che, all’interno del seguente articolo andremo ad approfondire al meglio tutte le disposizioni che sono state inserite all’interno decreto attuativo per quanto riguarda il PNRR, ovvero il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

In questo senso, dunque, nei prossimi paragrafi, saranno effettivamente ripercorse le principali misure di natura urgente che saranno messe in atto al fine di consentire al Governo italiano di andare a perseguire gli obiettivi del PNRR in materia di lavoro nero e del contesto lavorativo.

Stop lavoro nero 2022: tutte le novità con il nuovo PNRR. Cosa succede?

Continuano ad andare avanti i tantissimi incontri e le discussioni governative tra i diversi Ministeri italiani volti a portare avanti una serie di misure e di aiuti che andranno a sostenere maggiormente la popolazione nazionale, ed in particolare i lavoratori.

A questo proposito, tra le ultime novità che sono state portate avanti vi sono anche quelle emerse nel più recente Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo durante la giornata di mercoledì 13 aprile di questo anno.

È infatti in questa occasione che è stato a tutti gli effetti approvato il nuovo decreto-legge che è andato a contenere quegli aiuti di natura urgente che saranno quindi rivolti a soddisfare al meglio gli obiettivi manifestati all’interno del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In questo contesto, quindi, la squadra del Governo italiano ha deciso di inserire delle misure soprattutto volte a contrastare un fenomeno particolarmente rilevante a livello lavorativo, ovvero quello del lavoro nero, il quale va a peggiorare radicalmente le condizioni, la salute ed il benessere dei lavoratori italiani.

Nel dettaglio, la misura che è stata proposta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvata poi a seguito del Consiglio dei Ministri della settimana scorsa, va a determinare l’introduzione di un nuovo portale dedicato esclusivamente a tale fenomeno.

Si tratta, dunque, del Portale nazionale per il contrasto al sommerso che si pone come obiettivo quello di andare a unificare all’interno di un’unica grande banda dati, tutte quelle informazioni che si riferiscono all’attività di controllo e di monitoraggio per quanto concerne eventuali prestazioni irregolari, emerse a seguito della vigilanza dei diversi organi ispettivi.

Stop lavoro nero 2022: il programma del Governo

Proprio in riferimento al fenomeno del lavoro nero, che rappresenta di fatto una problematica piuttosto importante nel contesto nazionale, lo scorso 3 marzo di quest’anno era stato già insediato un vero e proprio Tavolo tecnico volto appunto ad effettuare la formazione di un piano adeguato destinato a contrastare la diffusione del lavoro sommerso.

In questo senso, dunque, il Tavolo tecnico avrà la possibilità di lavorare fino alla data del 15 ottobre di quest’anno per poter provvedere alla elaborazione di un piano che sarà poi successivamente applicato ed entrato effettivamente in vigore entro la fine di quest’anno, sulla base dell’apposita pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

In particolare, il programma relativo al Tavolo tecnico che dovrà essere perseguito si pone come obiettivo quello di riuscire ad ottenere un incremento legato al numero di ispezioni legate alla verifica delle condizioni di lavoro sommerso e lavoro nero.

Nello specifico, l’obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello di riuscire a raggiungere fino alla fine dell’anno 2024, perlomeno l’aumento di una percentuale del 20 per cento rispetto al livello attuale di ispezioni attualmente messi in atto nel territorio nazionale durante il triennio 2019\2021.

In questo caso, lo scopo è quello di riuscire a identificare le misure più adeguate volte al contrasto degli impieghi irregolari, ma anche di elaborare le strategie adatte alla collaborazione e al dialogo tra le varie parti sociali. Infine, il tavolo tecnico per contrastare il lavoro nero, si pone come obiettivo anche quello di ideare una strategia di attività ispettiva più idonea, ma anche dei criteri di monitoraggio degli obiettivi e delle tipologie di denuncia maggiormente indicate per questa problematica.

Lavoro a nero: cos’è il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso

Sulla base della nuova formulazione del cosiddetto Decreto PNRR 2, il quale testo è stato approvato soltanto durante la giornata del 13 aprile, ha ottenuto il suo riconoscimento ufficiale, il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso, proposto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo nuovo portale è stato ideato con un obiettivo davvero chiaro, ovvero quello di riuscire a migliorare notevolmente il sistema di controllo e di monitoraggio dei fenomeni legati al lavoro nero e sommerso che ancora persiste nel territorio nazionale.

A questo proposito, quindi, il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso rappresenta una piattaforma telematica della Pubblica Amministrazione che andrà a costituire un vero e proprio come strumento integrato. Mediante questo portale, quindi, le banche dati già esistenti in relazione al fenomeno del lavoro nero, saranno sostituite per poter essere così integrate in un unico sistema.

Attraverso questo nuovo portale, quindi, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Ispettorato nazionale del lavoro, avranno la possibilità di ottenere un sistema maggiormente idoneo a monitorare la situazione del lavoro nero e di effettuare degli accertamenti e delle ispezioni più efficaci e mirate.

A questo proposito, la misura legata all’istituzione del portale nazionale del contrasto a lavoro sommerso rappresenta una delle misure che è stata predisposta con il nuovo Decreto PNRR 2, che è andato a finanziare una spesa pari a 5 milioni di euro per quest’anno e successivamente 800 mila euro per l’anno successivo.

Novità lavoro a nero: chi potrà usare il nuovo portale? Le caratteristiche

Dunque, nei precedenti paragrafi, abbiamo analizzato nel dettaglio quali saranno tutte le novità e gli aspetti distintivi che andranno a contraddistinguere i nuovi strumenti e sistemi di monitoraggio volti ad andare a contrastare al meglio il fenomeno del lavoro nero.

Abbiamo quindi compreso che tra le principali misure portate avanti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vi è anche quello legato alla costituzione del nuovo Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso.

Tuttavia, a questo proposito, è necessario specificare che soltanto alcune categorie di soggetti e di istituzioni che avranno a tutti gli effetti la possibilità di accedere e di utilizzare il portale online.

In questo contesto, dunque, rientrano cinque principali categorie di enti e di organizzazioni che avranno la possibilità di usufruire di questo importantissimo strumento di contrasto al fenomeno del lavoro nero. Si tratta, nel dettaglio, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, dell’Istituto Assicurazione Infortuni sul lavoro nonché della Guardia di Finanza o dell’Arma dei Carabinieri.

Tra le altre cose, tuttavia, il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali Orlando, ha dichiarato che questa nuova interfaccia potrà essere adoperata, per alcune parti, anche da parte di cittadini, di lavoratori oppure di datori di lavoro che risultano essere intenzionati ad effettuare alcune segnalazioni in merito alla persistenza di fenomeni di lavoro nero.

Ultim’ora su lavoro nero e PNRR 2022: come accedere alle novità

Abbiamo quindi analizzato quali sono le novità sul lavoro nero e sulle disposizioni governative e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per quanto riguarda gli strumenti contenuti all’interno del nuovo decreto PNRR 2. Occorre tuttavia, fare un’ulteriore precisazione per quanto riguarda la possibilità di accedere al Portale Nazionale del Contrasto dal Lavoro Sommerso e le date in cui si avrà l’opportunità di accedere a tale piattaforma.

A questo proposito, infatti, occorrerà attendere una nuova pubblicazione e comunicazione da parte del Ministero, al fine di andare a comprendere quali saranno le date di riferimento a partire dal quale i cittadini avranno la possibilità di provvedere alla segnalazione delle situazioni di lavoro nero e lavoro sommerso nel territorio nazionale.

Bisognerà quindi attendere nuove comunicazione da parte del Governo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di capire a tutti gli effetti quali saranno le conseguenze di questo nuovo portale unico attraverso il quale si potrà ottenere un unico applicativo con cui monitorare il fenomeno del lavoro a nero in Italia.