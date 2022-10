Una misura che ancora non è entrata in vigore, ma che sarà ufficiale a breve: il 29 ottobre del 2022 sarà ufficialmente attiva anche in Italia la Convenzione numero 190 dell’OIL, ossia l’organizzazione internazionale del lavoro contro le molestie sul lavoro. Scopri di più!

Una misura che ancora non è entrata in vigore, ma che sarà ufficiale a breve: il 29 ottobre del 2022 sarà ufficialmente attiva anche in Italia la Convenzione numero 190 dell’OIL, ossia l’organizzazione internazionale del lavoro.

Ma qual è l’obiettivo di questa misura? Per quale ragione parliamo di un’importante svolta per il futuro dell’Italia? Ebbene, si tratta di una misura ad hoc per eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

Dalla sua approvazione alla sua effettiva applicazione è passato un po’ di tempo. Infatti, stiamo parlando di una norma che è stata approvata nel mese di giugno del 2019 e che è stata ratificata all’Italia nel corso del 2021.

Ebbene, quello che abbiamo detto diventerà presto realtà, a partire dal 29 ottobre di quest’anno.

Infatti, in questi ultimi anni, le priorità sono state diverse: a partire dal Covid-19, fino ad arrivare alla Guerra che ancora oggi si sta consumando tra Russia e Ucraina. Ebbene, nonostante questi “intoppi” la misura è pronta per partire.

Vuoi scoprire qualcosa in più? Vuoi capire come questa potrà cambiare il mercato del lavoro in Italia? Allora non perderti questo articolo interamente dedicato all’argomento.

Stop alle molestie sul lavoro: dal 29 ottobre parte la Convenzione 190

Ora che abbiamo capito che stanno per arrivare delle importanti novità in quello che riguarda il panorama lavorativo italiano, andiamo a capire di cosa si tratta.

Ebbene, la Convenzione 190 è un vero e proprio trattato internazionale che ha un obiettivo importante: riconoscere come diritto un mondo del lavoro libero da molestie e violenza. In questo senso, devi tenere a mente che sono inserite anche le molestie e le violenze di genere.

Ma come si raggiunteranno tali standard nel mondo del lavoro? La strada sarà sicuramente lunga, ma l’obiettivo è quello di fissare una cultura del lavoro che si possa basare sul rispetto della dignità di ognuno, quindi di ogni essere umano.

Raggiungere questi obiettivi sarà difficile? Questo è quello che in molti potrebbero pensare e, non possiamo negare che sarà così. Tuttavia, stando a quanto inserito all’interno della Convenzione 190 dell’OIL, la politica che si utilizzerà per raggiungere gli obiettivi è detta anche di “tolleranza zero”.

Questo vuol dire che si cercherà di prevenire e contrastare tutte le tipologie di condotte lavorative ostili.

Insomma, è bene sottolineare che la Convenzione 190 ha la peculiarità di essere estremamente concreta. Infatti, non solo definisce cosa possiamo intendere come molestia o violenza sul luogo di lavoro, ma identifica anche quella serie di pratiche o comportamenti che abbiano lo stesso effetto.

Di che effetto parliamo? Semplice: generare un danno di tipo psichico o fisico o addirittura economico per il soggetto a causa del sesso o del genere della persona vittima di violenza o molestia.

Stop alle molestie sul lavoro: basta al mobbing, stalking, bossing o similari

Per mezzo della Convenzione 190 assisteremo ad un cambiamento epocale nel mondo del lavoro. Infatti, purtroppo, i fenomeni dei quali stiamo parlando sono all’ordine del giorno in molte realtà lavorative.

Facciamo riferimento, come anticipato nel titolo di questo paragrafo, di fenomeni come stalking, mobbing, bossing, molestie morali, sessuali e tanto altro.

Ebbene, nonostante si parli sempre di fenomeni differenti, queste sono tutte considerabili delle molestie e, come tali, devono essere punite e arginate. L’obiettivo è quello di creare un ambiente lavorativo piacevole, senza alcuna discriminazione, ma anzi basato sull’uguaglianza e sul supporto reciproco.

Dove si applicherà la convenzione contro le molestie sul lavoro?

Tutti potranno godere della Convenzione 190 dell’OIL? Ti rispondiamo subito.

Si tratta di una Convenzione con un ambito molto ampio e, di conseguenza, si applicherà ad ogni settore, quindi sia pubblico che privato, e ad ogni economia.

Inoltre, è importante sottolineare che potranno beneficiarne tutti, ogni lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dal contratto che hanno posto in essere.

Questo vuol dire che potranno beneficiare dello stop alle molestie sul luogo di lavoro anche coloro che sono assunti per mezzo di stage, tirocini o apprendistato.

Allo stesso modo, anche i lavoratori alla ricerca di un impiego, lavoratori licenziati o volontari potranno sfruttare la Convenzione 190 in caso di molestie.

Lo strumento ha diverse linee di azione, si parte dalla prevenzione, in modo da scoraggiare questa topologia di comportamenti.

Poi abbiamo un meccanismo di ricorso e risarcimento, pensato ad hoc per tutelare le vittime.

Infine, possiamo citare le misure immediatamente esecutive, come l’interruzione dell’attività lavorativa per coloro che molestano i colleghi.