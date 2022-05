Abbiamo letto in questi ultimi giorni che in un’azienda di Treviso è stato ufficialmente abbandonato l’orario di lavoro fisso. L’obiettivo, infatti, era procedere per obiettivi. Andiamo subito a vedere in cosa consiste questo nuovo modo di lavorare e quali altre modalità di lavoro esistono.

Il caso della Velvet Media, l’azienda che ha abbandonato l’orario di lavoro fisso

La notizia è alquanto recente. In questa settimana, infatti, le principali testate italiane hanno riportato che la Velvet Media, un’agenzia di marketing della città di Treviso, ha detto ufficialmente addio all’orario di lavoro fisso delle 8 ore.

I dipendenti dell’agenzia, infatti, saranno chiamati a lavorare per obiettivi per tutto il periodo estivo. Si tratta di una sorta di “prova” per valutare la loro operatività, ma anche per vedere se, con questo nuovo metodo di lavoro ci saranno dei miglioramenti, oppure no.

Attenzione, però, non si tratta di liberi professionisti, ma di veri e propri dipendenti, che avranno ferie e permessi pagati. Questi potranno essere presi sempre, in base alle necessità di un singolo soggetto. Infine, i dipendenti potranno recarsi nel posto di lavoro quando e come vorranno, anche negli orari più strani.

Il caso ha fatto scalpore perché si tratta di un vero e proprio esperimento innovativo, che non è un completo smart working, né un remote working, ma è qualcosa di nuovo, appena nato. Si può definire questo nuovo modo di lavorare? Sì. Vediamo subito come.

Dipendenti felici e motivati, ormai non si timbra più il cartellino

Ogni giorno, milioni di italiani si recano sul posto di lavoro con un po’ di anticipo, perché devono timbrare il cartellino. Per lo stesso motivo, escono dal lavoro puntualissimi, dopo le 8 ore esatte. Questa routine si ripete dal lunedì al venerdì e, in alcuni casi, anche il sabato o la domenica.

Nella Velvet Media di Treviso, però, questo concetto di lavoro – che ormai un po’ a tutti sembra obsoleto – è stato eliminato. Almeno per ora.

L’obiettivo è svolgere i propri compiti in maniera flessibile, ciò vuol dire secondo le proprie necessità. Non dovendo più timbrare un cartellino i dipendenti saranno chiamati a lavorare per obiettivi finali. I dipendenti dovranno dare la priorità, si legge sul Corriere della Sera “alle commesse dei clienti con ancora maggior determinazione”.

Potranno, però, decidere in maniera del tutto autonoma quando farlo, in quale momento del giorno, ma anche da che luogo. In queste ultime settimane, infatti, tutti i dirigenti dei vari reparti di: social media, web, design, copywriting, social media, commerciale e sem sono stati formati ad hoc per perseguire questi nuovi obiettivi.

Il titolare ha dichiarato: "siamo convinti che se una persona è serena e sta bene nel privato, potrà essere più performante anche davanti al computer. Il miglioramento della qualità della vita genera la possibilità di lavorare meglio.”

Niente orario fisso di lavoro, un’organizzazione non semplice da gestire

Come possiamo facilmente immaginare non si tratta di un’organizzazione facile da gestire, soprattutto se gli orari di lavoro sono differenti. Ciò che rassicura, però, sono proprio gli studi sul tema che portano la certezza che i benefici arriveranno sia dal punto di vista umano, sia dall’efficienza delle stesse persone, con una conseguente crescita globale.

Bassel Bakdounes, il titolare della Velvet Media, ha anche affermato che la timbratura del cartellino, ormai, è un modo di lavorare vecchio, non in linea con la nuova cultura e i nuovi strumenti. Il suo metodo è duplice, da un lato vuole operare:

"togliendo costrizioni frutto di un retaggio culturale anacronistico, legate alla presenza in un ufficio o al numero di giorni e ore lavorate.” Mentre dall’altro vuole dare “massima libertà e fiducia alle persone”.

Lo stesso direttore, infatti, ha affermato che ad oggi abbiamo a disposizione una quantità di strumenti che ci permettono costantemente di mantenere il contatto, oltre che di monitorare il proprio lavoro (si pensi a Google Analytics) e di consultarsi.

Meno oppressi e più produttivi: lavoratori felici

Rendendo il lavoro più flessibile, i lavoratori si sentono meno oppressi e, di conseguenza, meno frustati. Inoltre, si potranno ridurre notevolmente i tempi morti. Quanti di voi si sono ritrovati alle 4 del pomeriggio con il lavoro completato e senza compiti da svolgere?

Certo, siamo abituati alla cultura del “portarsi avanti”, svolgendo mansioni per le giornate a venire. Ma questo, come dicevamo poc’anzi, costringe i dipendenti a lavorare ugualmente. Senza un orario di lavoro fisso, il lavoratore potrebbe gestire al meglio anche la propria vita privata.

E tutto questo potrebbe favorire anche la parità di genere, poiché tanto le mamme quanto i papà potrebbero lavorare in maniera agile, permettendo:

1.Alle mamme di non sacrificare il proprio lavoro per dedicarsi alla cura dei figli

2.Ai padri di dedicarsi maggiormente alla vita familiare

Del resto, si sa: l’Italia è ancora arretrata culturalmente in questo. Vi consiglio, per questo motivo, la lettura di questo articolo a riguardo.

I nuovi modelli di lavoro: smart working, hybrid working e remote working

Lo Smart Working lo conosciamo un po’ tutti. Così come il remote Working. Sapete perà la differenza tra i due?

“Lo smart working permette di lavorare solo sugli obiettivi evitando di sprecare il proprio tempo in ufficio anche quando c'è meno lavoro da svolgere. Nel remote working invece tanti dipendenti sono vincolati alle 8 ore al giorno ma non sono incentivati a lavorare per obiettivi da raggiungere.”

Entrambi i concetti sono sempre esistiti, ma abbiamo avuto un’esplosione di adesioni a questi due modelli solamente con lo scoppio della pandemia di coronavirus, nel marzo del 2020 e nelle mensilità successive.

Ad oggi, una volta che le persone hanno provato a lavorare da casa, pare non vogliano più abbandonare questa modalità. Non c’è più solo un “addio all’orario di lavoro fisso”, ma anche una piena gestione del proprio tempo.

Proprio per questo, con la fine dell’emergenza sanitaria e il ritorno in ufficio, è stato introdotto un nuovo modello di lavoro: il lavoro ibrido. Si tratta di un modello 50 e 50, con possibilità di lavorare sia in azienda, che direttamente a casa.

Tutte le tipologie di lavoro portano dei vantaggi, non solo per il dipendente, ma anche per l’azienda: le aziende che offrono un modello di lavoro ibrido, infatti, possono risparmiare sui costi, sia in termini elettrici, sia di volume, perché hanno bisogno di meno spazio ufficio.

Niente orario di lavoro fisso? Non solo, i giovani vogliono lavorare in smart working

Ora, i nuovi modelli di lavoro, come il caso della Velvet Media e il suo abbandono dell’orario fisso di lavoro, suscitano particolare interesse tra i giovani che non sono più disposti a sacrificare la propria vita privata per il lavoro, ma che vogliono una piena integrazione tra i due.

Sempre più persone, infatti, già durante la fase di colloquio iniziale mettono i famosi “paletti”: senza la possibilità di lavorare da casa il giovane non accetta il lavoro. Le imprese che non si adattano rimangono senza personale. Viceversa, le aziende che adottano questi nuovi modelli “smart” sono ben viste.

Inoltre, con l’introduzione delle modalità di lavoro agile, è nato un fenomeno chiamato South Working: un progetto di promozione sociale che stimola e studia il fenomeno del lavoro agile da una sede diversa da quella del datore di lavoro o dell’azienda, in particolare dal Sud Italia e dalle aree marginalizzate.