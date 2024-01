In arrivo un nuovo Superbonus pensione: cos'è e quali lavoratori potranno averlo

Anche se, a breve, dovremo dire addio a quello relativo ai lavori edilizi, un nuovo Superbonus fa capolino tra le agevolazioni concesse in Italia. Si tratta di una misura completamente scollegata dalle ristrutturazioni e dall’efficientamento energetico: la nuova agevolazione prende infatti nome di Superbonus pensione.

Al momento, questo nuovo incentivo non è stato ancora confermato, ma la sua configurazione è attualmente in discussione. La sua proposta è stata infatti presentata recentemente alla Camera dei Deputati, e presto potrebbe diventare realtà.

Ma cos’è il Superbonus pensione, a chi spetta e a quanto potrebbe ammontare questa nuova misura? Scopriamo insieme quali sono le informazioni attualmente disponibili sul nuovo incentivo che presto potrebbe vedere la luce.

Arriva il Superbonus pensione: cos’è

Grazie ad una nuova proposta recentemente avanzata alla Camera durante l’XI Rapporto del Centro Studi Itinerari previdenziali, un nuovo Superbonus pensione potrebbe presto arrivare.

La nuova misura si pone come una sorta di possibile soluzione alla Legge Fornero, che oggi permette di accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni. Permetterà inoltre di superare il nodo delle pensioni anticipate, che oggi permettono in molti casi di accedere al trattamento pensionistico a circa 63 anni di età.

In effetti, per chi si domanda come andare in pensione nel 2024, le alternative sono molte. Nei piani del Governo, però, potrebbe esserci al contrario un modo per poter trattenere i lavoratori nel mondo del lavoro qualche anno in più, concedendo loro un incentivo.

Nei dettagli, per capire cos’è il Superbonus pensioni, possiamo definirlo come un incentivo in busta paga. Stando alle informazioni che si hanno su questo nuovo incentivo, infatti, questo si configurerà come un aumento alla busta paga del lavoratore che deciderà di lasciare il lavoro oltre i 67 anni.

A chi spetta il Superbonus pensione in busta paga?

Purtroppo, i dati relativi al sistema pensionistico italiano sono tutt’altro che positivi. Secondo le ultime stime, ottenute anche grazie all’XI rapporto presentato alla Camera, l’attuale sistema potrà essere sostenuto solo fino ad un decennio, o per altri 15 anni al massimo.

Successivamente, a causa dell’invecchiamento della popolazione ed al tasso di natalità davvero molto basso, sarà necessario ripensare al sistema pensionistico.

Per garantire dunque al sistema delle pensioni un certo grado di sostenibilità, una delle proposte che potrebbero essere attuate riguarda proprio il Superbonus pensione.

In sostanza, la misura potrebbe spettare a chi, tra i 67 ed i 71 anni d’età, deciderà di restare nel mondo del lavoro, tardando l’età di accesso alla pensione.

Non si sa ancora a quanto potrebbe ammontare questo incentivo per l’accesso alla pensione in ritardo. Secondo le notizie attualmente disponibili, potrebbe coincidere con un 33% in più sullo stipendio, relativamente ai contributi previdenziali.

Si sa, inoltre, che sarà concesso a partire dall’età pensionabile, ovvero 67 anni. C’è anche un limite già previsto, che è fissato al massimo a 71 anni di età.

Verso l’innalzamento dell’età pensionabile

Il nuovo Superbonus pensione si pone tra le misure che verranno messe in atto in futuro per adattare il mondo del lavoro all’invecchiamento della popolazione.

Uno degli obiettivi da conseguire riguarda l’innalzamento dell’età media necessaria per accedere al trattamento pensionistico. Secondo i dati discussi grazie al Rapporto, infatti, al momento sono moltissimi i lavoratori che accedono al trattamento già a 63 anni.

Il che rende l’attuale sistema pensionistico insostenibile.

Parte di questa insostenibilità deriva anche dalle formule di accesso alla pensione in anticipo. Pensiamo ad esempio a Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale.

Non è dunque escluso che, per poter favorire la permanenza al lavoro per dipendenti e lavoratori dopo i 63 anni, e oltre i 67, queste misure vengano soppresse.

Oltre all’introduzione di agevolazioni per incentivare alla permanenza al lavoro, come il discusso Superbonus pensione, le opzioni di accesso anticipato al trattamento potrebbero dunque sparire nei prossimi anni.