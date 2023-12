Taglio pensione in arrivo: ecco per chi e quali sono le novità introdotte dalla Manovra

La Legge di Bilancio approvata recentemente introduce importanti cambiamenti per i lavoratori e pensionati italiani nel 2024. Tra le misure più significative, emerge la proroga del taglio del cuneo fiscale e la revisione dell'Irpef, che ora si articola in tre aliquote invece di quattro.

Taglio del cuneo fiscale nel 2024 e la nuova Irpef

Il taglio del cuneo fiscale, in vigore dal luglio 2023, continuerà anche nel 2024. Questa riduzione, che interessa i redditi fino a 35.000 euro, non sarà applicata alle tredicesime ma rappresenta comunque un sollievo fiscale per molti lavoratori. La riduzione del cuneo fiscale è uno dei punti focali della manovra, con l'obiettivo di aumentare lo stipendio netto dei dipendenti.

L'introduzione della nuova Irpef, che riduce il numero di aliquote da quattro a tre, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema fiscale italiano. L'accorpamento dei primi due scaglioni porta a un'aliquota unica del 23% per i redditi fino a 28.000 euro. Questa riforma, combinata con il taglio del cuneo fiscale, promette un miglioramento nelle buste paga dei lavoratori.

Pensioni: il ritorno a Quota 103

Sul fronte delle pensioni, si evidenzia il ritorno alla formula di Quota 103. Questa opzione prevede che sia possibile andare in pensione anticipata con 62 anni d'età e 41 di contributi, ma introduce una novità: l'assegno verrà calcolato con il metodo contributivo e avrà un tetto massimo mensile di circa 2.250 euro. Si stima che questa misura permetterà a circa 17.000 persone di accedere alla pensione anticipata nel 2024.

Dopo dibattiti in Senato, sono state apportate delle correzioni riguardanti il taglio alle pensioni di alcune categorie, come il personale sanitario e gli insegnanti. Si è deciso di mantenere i diritti acquisiti fino al 31 dicembre 2023 e di non applicare il taglio alle pensioni di vecchiaia.

Quali pensioni verranno rivalutate nel 2024

Nel 2024, le pensioni italiane subiranno una rivalutazione selettiva, focalizzandosi in particolare su quelle di importo più basso. Questo processo di rivalutazione è una misura importante per garantire che le pensioni mantengano il loro potere d'acquisto in un contesto economico in costante evoluzione.

La rivalutazione sarà applicata alle pensioni che rientrano in specifiche fasce di reddito, con un'attenzione particolare verso coloro che percepiscono importi inferiori, al fine di proteggere i pensionati dalle crescenti pressioni inflazionistiche. Questa iniziativa, insieme a tutte le novità riguardanti le pensioni, si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali volte a sostenere i cittadini più vulnerabili, dimostrando un impegno verso l'equità e la giustizia sociale.

Le principali novità derivanti dalla Legge di Bilancio

Oltre alle misure sui tagli pensionistici e sul sistema fiscale, la Legge di Bilancio introduce altre disposizioni importanti:

• aumento della cedolare sugli affitti brevi.

• priorità alle famiglie numerose per l'accesso al Fondo mutui prima casa.

• ridistribuzione dei fondi per il Ponte sullo Stretto e misure contro la violenza sulle donne.

• modifiche ai sussidi per le assunzioni a tempo indeterminato, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

• incentivi per le aziende che riprendono la produzione in Italia.

• proroga dell'entrata in vigore per la plastic e sugar tax.

• risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti nel settore pubblico e per il Sistema sanitario nazionale.

Le implicazioni future

Il 2024 si presenta come un anno di rilevanti cambiamenti nel panorama fiscale e pensionistico italiano. La Legge di Bilancio mira a un equilibrio tra il sostegno economico ai lavoratori e la sostenibilità delle finanze pubbliche. I tagli al cuneo fiscale e le modifiche alla Irpef rappresentano passi avanti verso un sistema più equo e incentrato sulle esigenze dei cittadini.

D'altra parte, le nuove regole sulle pensioni, pur introducendo delle limitazioni, cercano di garantire un trattamento più equilibrato e sostenibile a lungo termine. La legge affronta inoltre diverse altre questioni sociali ed economiche, delineando un quadro complesso ma mirato al miglioramento generale delle condizioni di vita in Italia.