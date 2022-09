Hai urgentemente bisogno di soldi e quindi hai iniziato a pensare che potresti chiedere un anticipo sul TFR. Puoi farlo? La risposta è sì, ma solo per alcune motivazioni. Vuoi scoprire come ottenere il TFR anticipato? Vieni a scoprirlo subito in questo articolo!

Ho la possibilità di ottenere il TFR anticipato? La risposta è affermativa, ma dobbiamo fare delle puntualizzazioni.

Queste riguardano le motivazioni per le quali tale misura deve essere richiesta.

Mettiamo un caso comune: hai urgentemente bisogno di soldi e quindi hai iniziato a pensare che potresti chiedere un anticipo sul TFR.

Ebbene, non ti scoraggiare, si tratta di una situazione piuttosto comune dalla quale molte persone sono già passate.

Tuttavia, devi sapere che ci sono delle motivazioni specifiche per le quali puoi chiedere il trattamento di fine rapporto.

Sei curioso di scoprire quando lo puoi ottenere e per quali motivazioni? Beh, allora non ti resta che leggere questo articolo completo sull’argomento.

Partiamo dal principio: cos’è il TFR?

Prima di tutto dobbiamo definire cosa intendiamo con l’acronimo TFR. Ebbene, parliamo del trattamento di fine rapporto, ossia un compenso economico che viene dato a favore del lavoratore dipendente che termina un rapporto di lavoro.

Attenzione: il TFR normalmente viene erogato nei confronti del lavoratore in ogni circostanza. In che senso? Te lo spiego subito.

Il lavoratore dipendente che termina un rapporto di lavoro ha la possibilità di ricevere il TFR sia in caso di licenziamento, sia per dimissioni (volontarie o per giusta causa), sia nel caso in cui abbia raggiunto l’età per accedere alla pensione.

Insomma, il lavoratore può sempre ricevere tale erogazione, chiamata anche liquidazione, quando finisce il suo contratto di lavoro.

Per coloro che non lo sapessero, nella maggior parte dei casi, il TFR viene lasciato maturare all’interno dell’azienda e questa dovrebbe avere la disponibilità di darlo al lavoratore qualora questo decidesse di dimettersi.

Ma come funziona il TFR anticipato? Posso richiederlo ogni volta che ne ho bisogno? Andiamo a scoprire come funziona nel prossimo paragrafo.

TFR anticipato: ecco chi può ottenerlo e perché

Partiamo da un importante presupposto che non abbiamo ancora chiarito fino ad ora: il TFR anticipato può essere dato solo ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Inoltre c’è una seconda limitazione che dobbiamo tenere a mente. Infatti, il TFR anticipato non può essere erogato prima degli 8 anni di servizio presso la stessa azienda.

Ora che abbiamo capito quali sono i requisiti base per poter ottenere il TFR torniamo alla nostra questione principale: la motivazione per la quale tale anticipo viene richiesto.

Insomma, coloro che hanno bisogno di liquidità e quindi decidono di fare richiesta per l’anticipo del TFR devono avere delle valide motivazioni a supporto di tale domanda.

Ma quali possono essere? Andiamo a scoprire insieme perché una persona può richiedere l’erogazione del TFR anticipato.

Perché posso richiedere il TFR anticipato? Le motivazioni concesse

Quindi, come potrai immaginare, non tutti possono ottenere l’anticipo sul TFR versato in azienda. In questo paragrafo andiamo ad occuparci nello specifico delle motivazioni che possono portare una persona a richiedere il TFR.

Ebbene, questo viene erogato solo nei casi in cui si rispettino alcune importanti condizioni.

Chi ha diritto a ricevere il TFR anticipato?

Prima di tutto facciamo riferimento a tutti quei lavoratori dipendenti (del settore privato) che hanno la necessità di sostenere delle spese sanitarie.

Attenzione però: facciamo riferimento a quelle che possono essere terapie ed interventi straordinari.

La seconda motivazione per la quale un dipendente può avanzare la richiesta per ottenere l’anticipo sul TFR è l’acquisto della prima casa, sia essa per sé o per i suoi figli.

Attenzione: per procedere con questa richiesta è necessario presentare un documento redatto dal notaio.

Infine, puoi richiedere il TFR se devi sostenere delle spese legate ai congedi parentali o alla formazione del lavoratore stesso.

Ora che hai capito per quali ragioni puoi ottenere l’anticipo del TFR, andiamo a scoprire come richiederlo.

Come fare domanda per ottenere l’anticipo del TFR?

Dunque, se sei in possesso dei requisiti che abbiamo visto nel corso dei precedenti paragrafi e hai le motivazioni giuste per avanzare la domanda, puoi richiedere l’anticipo sul TFR.

Per farlo ti basterà presentare una domanda scritta, insieme alla copia del documento d’identità valido. Inoltre, per giustificare la motivazione data per l’anticipo, dovrai essere in possesso dei documenti che attestano la tua situazione.

L’azienda non sempre è obbligata a darti i soldi che ti spettano. O meglio, questa è obbligata a soddisfare almeno il 10% delle richieste che arrivano dai suoi dipendenti.

Inoltre, devi sapere che puoi ottenere al massimo il 70% del TFR maturato.

