A partire dal mese di giugno arrivano importanti novità sul Fondo di garanzia TFR e sulla nuova procedura telematica predisposta dall’INPS per poter fare richiesta del TFR. Ecco, quindi, quali sono le news dell’ultima ora sul TFR e come funziona la procedura telematica INPS per presentare richiesta.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il TFR! In particolare secondo quanto predisposto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, al centro del cambiamento questa volta è finita proprio la procedura telematica per accedere ed usufruire del nuovo servizio di compilazione e di invio delle domande in merito ai Fondi di Garanzia.

A questo proposito, infatti, le novità non interessano soltanto il TFR, ma anche altre procedure telematiche. In questo contesto, i cittadini che sono intenzionati a richiedere un intervento del fondo di garanzia per i crediti di lavoro, ma anche per quanto riguarda il fondo di garanzia della cosiddetta posizione previdenziale di tipo complementare, dovranno necessariamente seguire un’altra procedura telematica, diversa da quelli fissata finora.

Dunque, è chiaro che, per potersi assicurare di procedere correttamente con la compilazione e la trasmissione della domanda per il fondo di garanzia del TFR è necessario far in modo che tutti i soggetti siano pienamente consapevoli delle novità introdotte dall’INPS.

Sopratutto occorrerà anche che questi soggetti sappiano procedere correttamente al rispetto delle nuove modalità previste.

Per questo motivo, all’interno del seguente articolo si andranno a fornire ulteriori indicazioni in riferimento alle novità principali sul TFR ma anche a come queste hanno apportato modifiche anche sulla procedura telematica che dovrà essere seguita dagli utenti direttamente online.

Fondo di garanzia TFR: cos’è? come funziona? Tutto quello che c’è da sapere

Secondo quanto chiarito anche all’interno del portale telematico dell’Istituto INPS, è possibile evidenziare una serie di peculiarità e di caratteristiche distintive che attualmente rendono unico il Fondo di Garanzia TFR.

A questo proposito, infatti, all’interno dell’apposita sezione dedicata esclusivamente al Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, è stato chiarito che:

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (anche noto a tutti con il nome di TFR) risulta essere stato istituito a seguito dell’approvazione e della relativa entrata in vigore dell'articolo 2, in riferimento alla legge 29 maggio dell’anno 1982, numero 297.

Allo stesso tempo, nell’anno 1989, il legislatore ha deciso di intervenire ulteriormente in merito a questo tema attraverso l’approvazione e l’entrata in vigore del Fondo Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti. In questo caso, occorre tenere in considerazione le disposizioni legate all’articolo 24 della legge numero 88 dell’8 marzo 1989.

Chi può accedere al fondo di garanzia del TFR nel 2022?

Si tratta di un fondo di garanzia, gestito interamente da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale al fine di assicurare il pagamento del TFR nei confronti dei lavoratori coinvolti dal termine del contratto di lavoro, in quei casi in cui il datore di lavoro risulta essere insolvente.

A questo proposito, quindi, potranno avere la possibilità di accedere ed usufruire dei vantaggi del Fondo di garanzia TFR quei lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il pagamento a loro spettante del TFR, o anche delle ultime tre mensilità di busta paga.

Allo stesso tempo tale opportunità viene garantita anche nei confronti delle aziende che attualmente vivono un periodo di crisi, oppure che sono coinvolte da procedure di carattere esecutivo oppure concorsuale, impossibilitate a rispettare tali obblighi.

Novità TFR 2022: cosa cambia ora? Tutte le ultimissime news

Dunque, la vera e propria novità che fa riferimento al Fondo di garanzia TFR prende in considerazione non tanto gli importi oppure i meccanismi di regolazione e di riconoscimento di questo beneficio economico, quanto piuttosto le modalità di domanda.

In questo senso, infatti, tutte le ultimissime news sul Fondo di garanzia TFR 2022 sono state inserite interamente all’interno del messaggio numero 2303 predisposto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, al fine di rendere note le novità all’intera platea di utenti.

A questo proposito, il messaggio dell’INPS reso noto a seguito della pubblicazione avvenuta soltanto pochi giorni fa, a partire dal primo giugno, si pone come obiettivo quello di fornire ulteriori indicazioni agli utenti in merito alle procedure di trasmissione delle richieste di intervento dei vari Fondi di Garanzia, non soltanto riferiti al TFR.

Per questo motivo, ai fini di rendere ancora più comprensibile la portata di questo cambiamento, è necessario chiarire che la nuova modalità di intervento non riguarda soltanto il fondo di garanzia TFR ma anche i fondi di garanzia per i crediti di lavoro così come anche il fondo di garanzia per la posizione pensionistica complementare.

Nuova modalità di domanda per richiedere il Fondo di garanzia TFR

Abbiamo quindi visto che le principali novità che fanno riferimento al Fondo di garanzia TFR prendono in considerazione non tanto gli aspetti di tipo funzionale di questo beneficio, bensì quelli di carattere operativo.

Per questo motivo, diventa essenziale per tutti quei lavoratori che hanno a tutti gli effetti intenzione di avere a disposizione l’intervento da parte del Fondo di garanzia TFR, comprendere le dinamiche operative al fine di presentare una nuova domanda.

A questo proposito, infatti, il messaggio numero 2303 pubblicato dall’Istituto INPS il primo giugno ha reso noto un nuovo servizio di invio e di trasmissione delle istanze, in maniera esclusivamente telematica.

Si tratta, dunque, di un servizio che dovrà essere preso in considerazione sia per quegli utenti che sono intenzionati a richiedere l’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) che anche quello della posizione previdenziale di tipo complementare piuttosto che il fondo per i crediti di lavoro.

È stato quindi chiarito all’interno del recente messaggio, che gli utenti avranno la possibilità di presentare la nuova domanda telematica sia in maniera separata per richiedere l’intervento di questi tre fondi di garanzia, che anche in maniera contemporanea.

Come accedere alla nuova domanda per il TFR nel 2022?

All’interno del messaggio numero 2303 pubblicato qualche giorno fa dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quindi, sono state chiaramente fornite tutte le indicazioni che riguardano la procedura da rispettare affinché si possa avere l’accesso al Fondo di garanzia TFR.

A questo proposito, è stato innanzitutto spiegato agli utenti che per poter approfondire i documenti e i servizi per accedere al Fondo TFR o anche per la posizione complementare o per i crediti lavorativi, sarà possibile navigare direttamente all’interno del sito dell’INPS. In tal caso, occorrerà digitale nell’apposita sezione di ricerca le parole chiave “Domanda Fondi di Garanzia”.

Successivamente, sarà poi necessario che l’utente selezioni la sezione dedicata appunto al servizio per i cittadini per il Fondo di Garanzia TFR.

Inoltre, un altro aspetto da tenere sempre in considerazione riguarda quello dei moduli e delle documentazioni di cui i cittadini dovranno essere in possesso al fine di accedere effettivamente al servizio volto alla domanda per il Fondo di Garanzia TFR in maniera corretta.

In questo caso, tutto quello che c’è da fare è accedere direttamente all’interno della sezione posizionata nell’home page dedicata alla modulistica e alla normativa. È in questa sezione che l’utente ha quindi la possibilità non soltanto di consultare, qualora ne dovesse avere bisogno, ma anche di scaricare direttamente tutti gli allegati legati ai fondi di garanzia di suo interesse.