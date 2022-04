Come ogni anno, cambiano tantissime cose per i lavoratori e i cittadini italiani che vivono e risiedono nel territorio nazionale. Al centro del mirino in riferimento alle novità per i lavoratori adesso è finito anche il trattamento di fine rapporto lavorativo, noto a tutti con il nome di TFR 2022.

Dunque, tra le domande più frequenti che attualmente i lavoratori ed i cittadini che sono prossimi alla cessazione del contratto di lavoro subordinato attualmente in corso, vi sono quelle legate al calcolo TFR ma anche a quando viene percepito il TFR in busta paga o ancora come richiedere TFR e come sono cambiati gli importi del TFR per il 2022.

Si tratta, effettivamente, di domande rilevanti per una grande platea di cittadini italiani che attualmente rischiano di dover essere interessati, pur non volendo, dalla cessazione del proprio contratto di lavoro. In effetti, il trattamento di fine rapporto TFR ogni anno potrebbe essere coinvolto da grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l’importo del trattamento, il quale subisce una serie di modifiche sulla base del coefficiente di rivalutazione aggiornato di mese in mese.

A questo proposito, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire in maniera più dettagliata tutte le novità che hanno interessato il TFR nel 2022, e quelle che andranno ad interessarlo anche nei prossimi mesi dell’anno in corso.

In questo contesto, dunque, nei prossimi paragrafi si cercherà anche di rispondere ai seguenti quesiti più frequenti dei lettori: cos’è e come funziona il TFR 2022? Come si calcola il TFR? Perché cambiano i metodi di calcolo TFR nel 2022?

TFR 2022: le novità dell’ultima ora sul trattamento di fine rapporto

Prima di procedere con gli approfondimenti in merito alle domande appena citate, tuttavia, si consiglia la visione del seguente video disponibile sulla piattaforma YouTube. Si tratta di un contenuto multimediale curato da parte del canale di Fausto Carnevale, in cui sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a come fare per ricevere il TFR nel 2022 e come funziona il trattamento di fine rapporto.

Dunque, come chiarito anche all’interno dell’introduzione del seguente articolo, il trattamento di fine rapporto rappresenta un contributo economico sostanziale di enorme importanza per tutti quei lavoratori che, anche nell’anno 2022, saranno coinvolti dalla fine del proprio rapporto lavorativo.

A questo proposito, così come avvenuto già durante gli altri anni, il trattamento di fine rapporto di lavoro TFR, può subire nel tempo una serie di modifiche e di cambiamenti.

Si tratta, tuttavia, di novità che andranno ad interessare in modo particolare esclusivamente il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Dunque, la novità più importante relativa al TFR 2022 non riguarda tanto il funzionamento effettivo del trattamento di fine rapporto oppure la platea di cittadini che potranno continuare a godere del suo riconoscimento in busta paga, bensì si riferisce essenzialmente agli importi che potranno essere ottenuti dai lavoratori che saranno interessati dalla cessazione del contratto di lavoro.

Nuovo calcolo TFR 2022: gli importi del trattamento fine rapporto

Abbiamo quindi chiarito che le principali novità che fanno riferimento al trattamento di fine rapporto per l’anno 2022 riguarderanno essenzialmente il metodo di calcolo nonché la definizione dei nuovi importi che potranno essere erogati nei confronti dei soggetti a cui spetta tale trattamento.

Tuttavia, a questo proposito, occorre fare riferimento alla modifica che la legge numero 297 dell’anno 1982 ha apportato all’articolo di riferimento del codice civile, ovvero l’articolo numero 2120.

In questo senso, infatti, al fine di evitare che potesse essere riconosciuta una somma di denaro svalutata e dunque non coerente con l’effettivo prezzo dei consumi e delle spese medie delle famiglie italiane, è stata avviata l’applicazione all’interno del sistema di calcolo del TFR della cosiddetta rivalutazione.

Questo significa, quindi, che ogni anno, alla data del 31 dicembre, gli importi del TFR dovranno essere modificati prendendo in considerazione il coefficiente di rivalutazione annuale, che consentirà così di andare a determinare e calcolare un trattamento di fine rapporto che possa essere maggiormente favorevole nei confronti dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli importi TFR 2022, in questo caso specifico, il coefficiente di rivalutazione annuale che sarà preso in considerazione al fine di definire i nuovi importi è stato fissato per il mese di febbraio a 2,987994; a seguito della pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo, il quale per il mese di marzo di quest’anno risulta essere fissato a 109,9 punti.

Cos’è il TFR 2022? Come funziona il trattamento fine rapporto

Dunque, nei precedenti paragrafi, abbiamo parlato a lungo delle novità che hanno a tutti gli effetti interessato il trattamento di fine rapporto, noto sotto il nome di TFR. In questo senso, abbiamo visto quindi anche come si calcola il TFR 2022 e quali saranno i nuovi importi che potranno ricevere in busta paga direttamente quei lavoratori che saranno coinvolti dal termine del proprio rapporto lavorativo.

Tuttavia, ora è il momento di andare ad approfondire ulteriormente la questione legata al funzionamento effettivo del trattamento di fine rapporto, così da capire a pieno cos’è questo trattamento e perché viene ancora oggi erogato nei confronti dei cittadini italiani.

In questo contesto, dunque, è necessario chiarire che il trattamento di fine rapporto per i lavoratori che svolgono una prestazione come dipendenti, rappresenta a tutti gli effetti una somma di denaro che dovrà essere corrisposta nei confronti dei soggetti che saranno coinvolti dall’interruzione del rapporto lavorativo.

L’obiettivo del legislatore, il quale ha deciso di introdurre il TFR attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 297 dell’anno 1982 è chiaro. Si tratta di andare a sostituire quel trattamento che fino ad allora era stato corrisposto nei confronti dei cittadini che avevano terminato il proprio lavoro dipendente e che percepivano la cosiddetta indennità di anzianità.

Chi può avere il trattamento di fine rapporto 2022?

Quando si vuole comprendere effettivamente chi sono i beneficiari di un eventuale trattamento o di un’indennità, è necessario sempre far riferimento effettivamente alle normative che ne hanno dettato l’introduzione. In questo senso, nel caso specifico del trattamento di fine rapporto, occorre prendere in considerazione il testo contenuto all’interno dell’articolo numero 2120 del Codice Civile.

A questo proposito, è stato infatti chiarito che in qualsiasi tipo di situazione in cui si verifichi la cessazione relativa ad un rapporto di lavoro con contratto subordinato, il cittadino che è stato coinvolto dalla fine del rapporto, avrà diritto a percepire una determinata somma di denaro come trattamento di fine rapporto.

In tal senso, dunque, potranno accedere al trattamento di fine rapporto nel 2022 così come anche durante gli anni precedenti esclusivamente quei lavoratori che hanno svolto un’attività di lavoro come dipendenti, dunque con un contratto subordinato, che appartengono al settore privato e pubblico.

Tuttavia, nel caso specifico dei lavoratori che hanno terminato una prestazione di pubblico impiego, è necessario fare alcune precisazioni, in quanto il TFR sarà erogato esclusivamente nei confronti di alcune specifiche categorie.

Ciononostante, in linea generale, si può quindi affermare che si intendono dunque esclusi dalla possibilità di poter accedere agli importi del Trattamento di fine rapporto 2022 esclusivamente quei cittadini che svolgono un lavoro proprio, dunque coloro che appartengono alla categoria di lavoratori autonomi.

TFR 2022: chi lo paga? Quando viene pagato TFR

Secondo quanto evidenziato anche all’interno dell'articolo di altalex.com dedicato proprio al trattamento di fine rapporto 2022, è necessario chiarire anche che la somma di denaro che viene corrisposta attraverso il TFR dovrà essere erogata da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, nei casi particolari in cui il datore di lavoro dovesse risultare essere inadempiente nei confronti dei lavoratori che sono stati interessati dalla cessazione del contratto di lavoro, sarà necessario fare riferimento al cosiddetto Fondo di garanzia INPS.

Occorre, inoltre, fare alcune precisazioni per quanto riguarda una questione davvero essenziale in merito al TFR ovvero gli aspetti che si riferiscono a quando deve essere pagato il trattamento di fine rapporto e in quali casi.

In tal senso, infatti, il legislatore ha affermato che il diritto a poter accedere agli importi legati al trattamento di fine rapporto nel 2022, così come avvenuto durante gli altri anni precedenti, scatterà in automatico nel momento in cui cesserà il rapporto di lavoro.

È proprio a questo proposito che occorre sottolineare però un’ulteriore possibilità che è stata messa a disposizione dei lavoratori. Infatti, è necessario fa riferimento anche all’opportunità di procedere con la richiesta dell’anticipo degli importi del TFR, la quale potrà essere riconosciuta soltanto a quei lavoratori che rientrano in particolari categorie e che rispettano determinate caratteristiche essenziali.

TFR 2022: come fare richiesta per accedere al trattamento di fine rapporto

Molti spesso capita che i lavoratori che sono prossimi al termine del proprio contratto di lavoro iniziano ad informarsi in merito a cosa fare per poter accedere effettivamente agli importi del trattamento di fine rapporto, domandandosi dunque se dovranno procedere con la trasmissione di eventuali comunicazioni o documenti presso l’istituto INPS.

In questo senso, tuttavia, solitamente il lavoratore non è tenuto alla trasmissione di alcun tipo di domanda da presentare al datore di lavoro, in quanto sarà quest’ultimo che ha l’obbligo di erogare automaticamente la liquidazione del Tfr nei confronti del lavoratore stesso.