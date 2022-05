Nel nostro Paese tutte le lavoratrici e i lavoratori - intesi sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi - vengono tutelati da qualsivoglia forma di discriminazione, sia questa diretta o indiretta, basata su motivi vietati dalla legge. Le discriminazioni sul lavoro sono sempre vietate per legge, dalla fase di ingresso al posto di lavoro, al percorso svolto per l’orientamento, alla formazione e riqualificazione dello stesso personale.

In particolare, la legge vieta espressamente la discriminazione basata su: genere, origine etnica, religione, le convinzioni personali, le disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, l’adesione ad associazioni sindacali, lo svolgimento di attività sindacali e l’eventuale partecipazione a scioperi.

Il riferimento è molto ampio e va dal progresso nella carriera lavorativa, alla paga percepita per lo svolgimento del proprio impiego, alle stesse condizioni del lavoro o ai motivi del licenziamento.

Discriminazione sul posto di lavoro: differenti tipologie. La discriminazione diretta cos’è?

Come abbiamo detto poc’anzi, la discriminazione sul posto di lavoro è intesa come un trattamento diverso o una classificazione separata dei dipendenti e le dimensioni, oltre che le manifestazioni della discriminazione sono molteplici.

Un soggetto può essere discriminato per la sua etnia di appartenenza, per le sue opinioni e convinzioni personali, oltre che per la sua disabilità. Ma non è finita qui, poiché, le persone possono essere discriminate sulla base della religione in cui credono, dell’età, della propria identità sessuale o del genere.

È bene ricordare che, nonostante in questo articolo analizzeremo le discriminazioni sul posto di lavoro, gli atti di tipo discriminatorio, si estendono in tutti i campi della vita di una persona, come:

il tempo libero

l’istruzione

l’alloggio

È stata fatta una distinzione tra le diverse tipologie di discriminazione, in particolare tra la forma di discriminazione diretta e quella indiretta.

La discriminazione diretta - immediata - si verifica quando una persona riceve il trattamento meno favorevole rispetto a un'altra persona sulla base di una caratteristica.

La discriminazione diretta nel mondo del lavoro esiste, ad esempio, se gli annunci di lavoro sono pubblicizzati solo per un gruppo di persone, come solo per gli uomini. Un esempio pratico, quello dell’annuncio di lavoro che, nei giorni scorsi, è stato affisso all’esterno del Burger King di un centro commerciale di Terni. Questo recitava:

“Se sei interessato ad entrare a far parte del nostro staff lascia il tuo cv all'interno del locale. Al momento diamo precedenza al personale maschile. BK Staff”

Ciò include anche regolamenti e misure che non sono direttamente collegati alla caratteristica “non desiderabile” del soggetto, ma a fatti che discriminano, come ad esempio un trattamento sfavorevole di una donna a causa della gravidanza o della maternità costituisce uno svantaggio diretto sulla base del sesso.

Diversi tipi di discriminazione sul posto di lavoro. La discriminazione indiretta cos’è?

Quando, invece, parliamo di discriminazione indiretta - che al contrario di quella diretta non è immediata - si verifica quando le regole, i criteri o le procedure sembrano essere neutrali ma in realtà svantaggiano determinati gruppi di persone.

Parliamo, ad esempio, delle situazioni in cui lavoratrici donne e lavoratori uomini sono ricercati per un lavoro specifico, per cui, però, è necessaria una flessibilità tale che il soggetto stesso non può realizzare a causa di, ad esempio, impegni di tipo familiare (es. madri).

Nella discriminazione indiretta è inglobata la discriminazione di tipo strutturale. Di cosa si tratta? In questa tipologia di discriminazione le cause possono risiedere direttamente nelle strutture e nelle istituzioni sociali, oltre che e statali.

La discriminazione strutturale esiste se lo svantaggio si basa sull'organizzazione. Facciamo un esempio: quando convenzioni, costumi o tradizioni patriarcali, religiose o omofobe portano a una posizione peggiore di un gruppo e questo è considerato "normale".

La discriminazione strutturale, purtroppo, si può riscontrare in qualsiasi tipologia di società. Inoltre, spesso questa non è per niente facile da riconoscere, poiché le strutture esistenti, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono mai messe in discussione.

Abbiamo, poi, un'altra tipologia di discriminazione sul luogo di lavoro: la discriminazione istituzionale. Questa si verifica quando le regole, le pratiche e le procedure interne portano a individui o gruppi regolarmente svantaggiati.

Ciò si verifica quando una persona ha varie caratteristiche che la rendono particolarmente suscettibile ad atti discriminatori. Tali caratteristiche possono essere, ad esempio:

sesso

disabilità

colore della pelle

Queste persone (donne, disabili e persone di etnia differente da quella del soggetto o del gruppo discriminatore) possono essere oggetto di discriminazione molteplici volte e in contesti sempre differenti. Inoltre, è possibile che le diverse caratteristiche insieme diano luogo a discriminazioni maggiori e molto più frequenti.

Discriminazione sul luogo di lavoro: altre tipologie: la molestia, la discriminazione in risposta o collettiva

Molestia

“Atteggiamenti indesiderabili assunti sulla base del genere e volti a violare la dignità di un lavoratore e creare o provocare un ambiente di intimidazione, ostilità, umiliazione, degradazione o insulto. Hanno come effetto la violazione della dignità di una lavoratrice o di un lavoratore.”

Molestia sessuale

“Atti indesiderati con uno sfondo sessuale che si manifestano in forma fisica, verbale o non verbale.”

Discriminazione in risposta

“Disparità di trattamento da parte del datore di lavoro in risposta a una denuncia o a un reclamo relativo al rispetto del principio della parità tra uomini e donne.”

oppure

“Trattamento iniquo riservato a un dipendente perché ha resistito ad atti discriminatori sotto forma di molestie o molestie sessuali (o, al contrario, perché ne è stato oppresso).”

Discriminazione collettiva

“Atti discriminatori che, direttamente o indirettamente, interessano più soggetti, anche se i lavoratori interessati non possono essere identificati.”

Tra gli altri atteggiamenti sfavorevoli per alcuni individui sul posto di lavoro troviamo anche: le discriminazioni per gravidanza, maternità o paternità, anche quelle a seguito di un’adozione, e all’esercizio dei relativi diritti.

Infine, abbiamo anche i licenziamenti per causa di matrimonio e le clausole di qualsiasi genere che hanno come conseguenza finale la risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare delle lavoratrici donne, a seguito di un matrimonio.

Discriminazione LGBT sul posto di lavoro

Il report dell’ISTAT sulle discriminazioni sul luogo di lavoro per i soggetti LGBT è stato pubblicato lo scorso mese di marzo 2022. Nel report si legge che, degli oltre 20 mila partecipanti all’indagine:

“Il 40,3% riferisce, in relazione all’attuale (per gli occupati) o ultimo lavoro svolto (per gli ex-occupati), di aver evitato di parlare della vita privata per tenere nascosto il proprio orientamento sessuale (41,5% tra le donne, 39,7% tra gli uomini). Una persona su cinque afferma di aver evitato di frequentare persone dell’ambiente lavorativo nel tempo libero per non rischiare di rivelare il proprio orientamento sessuale.”

I numeri ci spaventano un po’, considerando che siamo nel 2022 e non più nel medioevo:

6 persone su 10 hanno sperimentato almeno una micro-aggressione. La più diffusa è l’espressione “frocio”, ma anche l’utilizzo di forme “gay”, “lesbica” ecc. in modo dispregiativo;

“Comportamento, atto (anche linguistico) in apparenza non eclatante che rivela una mentalità di tipo razzista o una postura discriminatoria volontaria o involontaria.” Treccani.

1 persona su 3 LGBT ha dichiarato di aver subito almeno una discriminazione durante la ricerca di lavoro ;





; 1.1% dei lavoratori o ex lavoratori, invece, dichiara di aver subito un’aggressione fisica – anche se non per forza riconducibile a motivazioni inerenti all’orientamento sessuale della vittima – nel posto di lavoro attuale o nell’ultimo.

Infine, secondo l’ISTAT: