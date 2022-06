È stato finalmente reso noto un nuovo bando dedicato ai tirocini lavoro che prevede la possibilità di accedere fino a 6.000 euro a lavoratore attraverso progetti di inserimento lavorativo. Tuttavia, questa grande possibilità professionale non sarà concessa dal Governo nei confronti di tutti, bensì soltanto per alcune categorie di migranti. Ecco chi potrà ricevere il nuovo lavoro da tirocinante.

È questo ciò che è stato chiaramente specificato a seguito della pubblicazione del nuovo avviso PUOI, ovvero Protezione Unita a Obiettivo Integrazione, attraverso il quale sono quindi state rese note le indicazioni volte ad accedere ad un ammontare di risorse pari a 11,8 milioni di euro.

A questo proposto, si tratta quindi di progetti che si pongono come obiettivo quello di consentire ad un’ampia categoria di cittadini migranti, la possibilità di trovare in Italia un nuovi lavoro come tirocinante per poter percepire fino a 6.000 euro.

In tal senso, all’interno del seguente articolo sarà offerta una panoramica generale in merito al progetto PUOI, al fine di fornire tutte le indicazioni legate a come presentare la richiesta per accedere al tirocinio di lavoro e come fare per poter partecipare al progetto di tirocinio lavoro destinato ai lavoratori migranti.

Tirocini lavoro e bando PUOI: le novità sul progetto lavorativo per i migranti

Quando si parla dei nuovi tirocini lavoro da 6.000 euro che potranno essere riconosciuti nei confronti di alcune categorie di cittadini, è bene innanzitutto chiarire in contesto entro cui si pone tale progetto.

Si tratta, infatti, del bando PUOI, il quale mira a fornire una sorta di percorso continuativo rispetto ai risultati già conseguiti attraverso il precedente progetto, che aveva preso il nome di INSIDE.

Nello specifico, per quanto riguarda l'attivazione dei nuovi percorsi di inserimento lavorativo riconosciuti nei confronti dei cittadini migranti, questi mirano essenzialmente ad ottenere una migliore promozione dell’inserimento all’interno del contesto non soltanto lavorativo e professionale ma anche sociale di questi cittadini che rientrano nella categoria di migranti vulnerabili.

Questa tipologia di intervento volto al riconoscimento di tirocini lavoro nei confronti dei migranti ha ottenuto un notevole finanziamento da parte non soltanto del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (il cosiddetto FAMI), ma anche dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - PON Inclusione.

Nuovi tirocini lavoro a 6.000€: chi potrà avere il posto con bando PUOI

Dunque, secondo quanto chiarito all’interno del bando PUOI i tirocini lavoro, ognuno dei quali consentirebbe l’erogazione di ben 6.000 euro per ciascun partecipante, sono chiaramente destinati ad alcune categorie specifiche di lavoratori.

Nello specifico, i cittadini destinatari di questa iniziativa sono effettivamente quelle persone che provengono da paesi terzi che non rientrano nella Comunità europea e che risultano essere titolari di una protezione internazionale ed umanitaria.

A questo proposito, si intendono quindi inclusi anche quei cittadini che sono in possesso di un permesso di soggiorno ottenuto a seguito di un’attenta valutazione per casi speciali oppure concesso per garantire una protezione speciale e temporanea.

Infine, un’ultima categoria di cittadini a cui spetta effettivamente l’accesso ai nuovi posti di lavoro ottenuti attraverso il bando PUOI riguarda essenzialmente quella dei cittadini stranieri che risultano avere un’età anagrafica inferiore ai 24 anni. Nello specifico, rientrano esclusivamente quei ragazzi che sono entrati nel territorio nazionale italiano come minori non accompagnati e che attualmente risultano essere regolarmente soggiornanti, e si trovano in uno stato di inoccupazione oppure di disoccupazione.

Gli importi del tirocinio lavoro per i migranti che partecipano al bando PUOI

Ci saranno quindi nuovi posti di lavoro attraverso un contratto di tirocinio che saranno destinati esclusivamente nei confronti dei soggetti che svolgono un lavoro come migranti.

A questo proposito, quindi, ciascuno dei partecipanti al lavoro tirocinante, potrà avere diritto ad una retribuzione pari a quasi 6.000 euro. A questo proposito, tuttavia è bene fare alcune precisazioni.

Infatti, i 5.940 euro rappresentano di fatto una dote che può essere riconosciuta a ciascun partecipante, la quale va a differenziarsi e suddividersi in tre modi differenti.

Da un lato, vi sono 3.000 euro che potranno essere erogati in favore del cittadino destinatario del posto di lavoro, rappresentando a tutti gli effetti un’indennità di frequenza del tirocinio.

Dall’altro lato, invece, vi sono i 2.340 euro, i quali invece rappresentano l’importo che sarà erogato in favore del soggetto promotore che si avvale di fornire ed occuparsi della gestione del percorso di inserimento socio-lavorativo. Infine, 600 euro saranno invece erogati verso il soggetto ospitante.

Come fare domanda per avere il nuovo lavoro di tirocinio con avviso PUOI

Al fine di partecipare al bando rivolto ai migranti per poter svolgere un percorso lavorativo di tirocinio, si consiglia di leggere la versione completa del bando PUOI, disponibile al seguente link: www.anpalservizi.it.

A questo proposito, occorre anche precisare che la data di inizio per la trasmissione delle domande di partecipazione è quella del 20 giugno, mentre il termine ultimo è quello del 20 luglio alle ore 24.

In tal senso, sarà necessario prendere in considerazione l’indirizzo di posta elettronica certificata: rifinanziamentopuoi@pec.anpalservizi.it al fine di inviare l’intera documentazione richiesta per poter accedere al lavoro come tirocinante.