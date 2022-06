Come sappiamo, tutti coloro che si avvicinano alla soglia della pensione sono in attesa della Riforma delle Pensioni ad opera del Governo Draghi. Tuttavia, lo spettro di un ritorno alla Legge Fornero è sempre più vicino. Ma come mai? Vieni a scoprire tutti gli ultimi sviluppi sulle pensioni qui!

Come sappiamo, tutti coloro che si avvicinano alla soglia della pensione sono in attesa della Riforma delle Pensioni ad opera del Governo Draghi.

Ma per quale motivo? Beh, in molti temono che, se tale riforma non dovesse arrivare entro il 2023, si potrebbe ritornare alla Legge Fornero sulle pensioni.

Insomma, tutto questo implicherebbe un grande cambiamento rispetto alla situazione attuale.

Ebbene, devi sapere che si tratta di una tematica della quale si dibatte ormai da anni, in quanto i cittadini con il ritorno di tale Legge potrebbero arrivare al raggiungimento della soglia della pensione molto più tardi rispetto ad oggi.

Proprio per questo motivo l’argomento viene spesso dibattuto e preso in considerazione. Tuttavia, il Governo è al lavoro per stilare una nuova legge sulle pensioni, anche se le problematiche legate al Covid-19 ed alla Guerra tra Russia e Ucraina hanno cambiato radicalmente l’agenda del Governo.

Eppure, nei mesi di settembre ed ottobre si intensificheranno, come ogni anno, le trattative per poter arrivare ad una nuova riforma per le pensioni. Tuttavia, non mancano le pressioni sul Governo.

Ma qual è la situazione attuale? E cosa implicherebbe un ritorno alla Legge Fornero? Andiamo a rispondere ai principali dubbi in questo articolo!

Riforma delle pensioni non arriva? Ecco la situazione attuale!

Come avrai compreso, la Guerra ed il Coronavirus hanno cambiato le priorità del Governo Draghi e, di conseguenza, siamo ancora in una fase di stallo quando si parla di riforma delle pensioni.

Nonostante ciò sono sempre di più le pressioni che arrivano sul Governo per trovare quanto prima una possibile soluzione che possa dare qualche certezza a tutti quei cittadini italiani che ormai si trovano a ridosso della pensione.

Insomma, un ipotetico ritorno alla Legge Fornero porterebbe ad uno scalo per accedere alla pensione di molti anni, circa cinque. Ebbene, i cittadini italiani ormai non sperano neanche più che nel breve periodo possa arrivare una riforma definitiva per quanto riguarda le pensioni.

Tuttavia, come abbiamo già sottolineato più volte, le pressioni che il Governo riceve sono numerose.

Lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato in modo fermo che se nella prossima Legge di Bilancio non ci saranno delle novità rilevanti per quanto riguarda il tema delle pensioni, si scaglierà contro il Governo guidato dal premier Mario Draghi.

Infatti, secondo quanto affermato da Salvini, sarebbe impensabile un ritorno alla Legge Fornero, in quanto si innalzerebbe notevolmente l’età pensionabile.

Allo stesso modo il leader della Lega ha ricordato quelli sono stati i vantaggi che si sono ottenuti per mezzo dell’applicazione di Quota 100 che, ricordiamo, è ormai in disuso dalla fine del 2021.

Ebbene, per mezzo di questa misura c’è stata la creazione di nuovi posti di lavoro, specie per i giovani.

Insomma, Quota 100 è stata una misura estremamente dibattuta in quanto ha apportato notevoli costi per le tasche dello Stato. Tuttavia, se si considera il risvolto positivo della medaglia, c’è anche da menzionare come questa sia riuscita a portare vantaggi notevoli che ad oggi non vediamo più.

Infatti, se con la misura l’occupazione giovanile era in crescita, ad oggi i dati dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rilevano una tendenza opposta.

Ovviamente, come sempre, non possiamo affermare con certezza che quello che esce dalla bocca di Matteo Salvini sia la completa verità, come spesso accade in ambito politico.

Insomma, parlare di pensioni porta con sé moltissimi favoritismi, sempre utili in campo elettorale. Dunque, in un momento non molto florido per la Lega, diciamo che parlare di pensioni potrebbe essere l’asso nella manica del ministro.

Eppure, qualcosa che certamente è vero nelle sue parole c’è: sarebbe impensabile tornare alla Legge Fornero.

Ma per quali ragioni? Cosa comporterebbe un ritorno alla Fornero se non si arrivasse alla definizione di una nuova riforma sulle pensioni? Andiamo a scoprirlo insieme nel prossimo paragrafo!

Torna la Legge Fornero? Ecco cosa prevede e quali sono i rischi per i pensionati!

Quindi, come abbiamo compreso, il leader della Lega Matteo Salvini ha fermamente dichiarato che non dovrebbe esserci alcun ritorno alla Legge Fornero, in quanto questo sarebbe impensabile ed ingiusto per coloro che si avvicinano alla soglia della pensione.

Ma per quale ragione sono state dette queste parole?

Cosa comporterebbe per coloro che ormai sono prossimi alla pensione un ritorno alla Fornero?

Beh, prima di tutto devi sapere che la Fornero non tornerebbe, anzi, c’è già ora.

Insomma, la Legge Fornero non è mai stata dismessa ed era operativa anche durante gli anni di sperimentazione di Quota 100.

Infatti, devi sapere che ancora oggi moltissime persone accedono alla pensione per mezzo della Legge Fornero e non grazie a delle misure che consentono di raggiungere la pensione in maniera anticipata.

Ma per quale motivo? Beh, devi sapere che questa misura del 2011 è ancora in vigore in quanto spesso i requisiti da soddisfare per accedere alla pensione anticipata sono davvero stringenti.

Mi spiego meglio: per ottenere la pensione anticipata è necessario aver versato almeno 41 anni e 10 mesi di contributi. Ebbene, si tratta di una soglia estremamente alta che spesso moltissime persone non riescono a raggiungere e, pertanto, non riescono ad accedere alla pensione anticipata.

È anche importante ribadire che Quota 100 era nata proprio con l’obiettivo di diminuire il numero di contributi necessari per accedere alla pensione, che sono diventati 38.

Tuttavia, nei tre anni di sperimentazione Quota 100 ha mandato in pensione molte persone, ma ancora troppo poche per affermare che questa abbia dismesso la Legge Fornero.

Inoltre, come sappiamo, ci sono altre alternative quali Quota 102, Opzione Donna o Ape Sociale che però attualmente sono in vigore fino alla fine di quest’anno. E poi cosa succederà? Si potrebbe davvero tornare alla Fornero?

No al ritorno completo alla Legge Fornero: ecco il piano del Governo!

I quasi-pensionati che presentano i requisiti per accedere al pensionamento anticipato non vogliono assolutamente un ritorno alla Legge Fornero.

Ma per quale ragione? Beh, molto semplicemente devi sapere che questo produrrebbe un salto di anni per poter accedere definitivamente alla pensione.

Dunque, è il Governo che deve agire per trovare una soluzione che possa essere sostenibile sia per i cittadini prossimi alla pensione, sia per il Governo.

Ricordiamo che Quota 100 è stata dismessa proprio per questa ragione: secondo molti presupponeva un costo eccessivamente elevato per le casse dello Stato, nonostante i benefici che ha apportato.

Ma quali sono i piani del Governo Draghi per non dover tornare da un momento all’altro alla Legge Fornero? Beh, sicuramente se dovrà esserci un ritorno questo non sarà totale o perlomeno non avverrà di punto in bianco.

Inoltre, è importante sottolineare la promessa che il Governo ha rivolto ai sindacati: una riforma per le pensioni ci sarà senza ombra di dubbio nel 2023 e, per questo, ci saranno sicuramente delle novità.

Infatti, il Governo, in collaborazione con il presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasquale Tridico ha in mente un piano di pensione a due tempi.

In che senso? Beh, secondo le prime indiscrezioni coloro che raggiungono la soglia della pensione anticipata potranno riceverne solo una parte e, percepirla per intero solo nel momento in cui si raggiungeranno anche i requisiti fissati dalla Legge Fornero.

Ma di quali requisiti parliamo? 66 anni per gli uomini e per le lavoratici della Pubblica Amministrazione, 62 anni per le lavoratrici del settore privato ed, infine, 63 anni e 6 mesi per le autonome.