Tredicesima in busta paga ogni mese, ecco come funziona

Si può ricevere la tredicesima mensilità non solo una volta all'anno a Natale, ma anche mensilmente in busta paga: ecco come funziona in questi casi.

La tredicesima busta paga, nota anche come gratifica natalizia, è un elemento importante nel contesto del lavoro dipendente. Molti datori di lavoro sono consapevoli della sua esistenza, ma pochi conoscono la sua storia e le regole che ne regolano l'erogazione.

L'origine della tredicesima mensilità

Oltre 80 anni fa, la tredicesima busta paga era una retribuzione aggiuntiva erogata liberamente dai datori di lavoro in occasione del Natale, con il nome di "gratifica natalizia". Nel 1937, con il Contratto Collettivo Nazionale per gli impiegati dell'industria, fu introdotto l'obbligo di corrispondere una mensilità aggiuntiva, estesa successivamente agli operai nel 1946 e resa obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti nel 1960 con l'introduzione del D.P.R. n. 1070.

La data esatta del pagamento della tredicesima busta paga può variare a seconda delle disposizioni del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Tuttavia, tradizionalmente, essendo legata alle festività natalizie, viene erogata nei giorni precedenti il 25 dicembre. Spesso, i lavoratori la ricevono insieme allo stipendio di dicembre, dando loro la sensazione di aver ricevuto un doppio stipendio.

L'eventualità di un pagamento mensile

Contrariamente alla credenza comune, che spesso associa la tredicesima mensilità esclusivamente a un'unica erogazione annuale, è importante sottolineare che esiste effettivamente la possibilità di riceverla mensilmente. Tale opzione, tuttavia, richiede un passo ulteriore nella forma di un accordo formale tra i lavoratori e i datori di lavoro.

Questo costituisce una significativa deviazione rispetto alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali, i quali tradizionalmente stabiliscono la maturazione e l'erogazione della tredicesima in un'unica soluzione, annualmente. L'accordo formale, pertanto, rappresenta una modalità alternativa e flessibile che, se concordata tra le parti interessate, consente di distribuire la tredicesima busta paga in rate mensili.

Tale flessibilità può offrire benefici sia ai datori di lavoro che ai dipendenti, consentendo una gestione più agevole della pianificazione finanziaria e contribuendo a soddisfare esigenze specifiche delle parti coinvolte.

Il calcolo dell'importo della tredicesima

Il calcolo dell'importo della tredicesima busta paga è più semplice di quanto si possa pensare. Si parte dalla retribuzione lorda mensile, si divide per 12 e si ottiene così il rateo mensile. Moltiplicando questo rateo per il numero di mesi lavorati nell'anno, si determina l'importo complessivo della tredicesima. I contratti collettivi specificano gli elementi della retribuzione da includere nel calcolo.

I lavoratori part-time e il TFR

I lavoratori part-time vedono l'importo della tredicesima proporzionato in base alle ore effettivamente lavorate. Ad esempio, se un lavoratore part-time svolge il 50% delle ore di un lavoratore full-time, la sua tredicesima sarà del 50% dell'importo di quest'ultimo.

A meno che il contratto non preveda diversamente, la tredicesima è computabile nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ciò significa che contribuirà all'imponibile utilizzato per calcolare la retribuzione che il lavoratore percepirà al termine del contratto di lavoro.

Contributi, tasse e tredicesima busta paga

La tredicesima è soggetta al calcolo dei contributi previdenziali e delle imposte (IRPEF). Tuttavia, è importante notare che l'IRPEF non tiene conto delle detrazioni fiscali per familiari a carico o della detrazione per lavoro dipendente. Questo potrebbe portare a una tassazione più elevata per la tredicesima busta paga.

La tredicesima busta paga è un elemento fondamentale nel contesto lavorativo e comprendere le sue regole e modalità di calcolo è essenziale per ogni dipendente. Essa rappresenta non solo un beneficio economico aggiuntivo, istituito diversi decenni fa, ma contribuisce anche al calcolo del TFR.