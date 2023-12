Tredicesima, ecco chi l'ha istituita e quando: la storia della "gratifica natalizia"

Quando arriva la tredicesima? Questo interrogativo, comune in questo periodo dell’anno, svela l'attesa per la mensilità aggiuntiva che, a dicembre, arricchisce gli stipendi dei dipendenti pubblici e privati. Conosciuta anche come gratifica natalizia, questa retribuzione straordinaria si inserisce nell'atmosfera festosa proprio in prossimità del Natale.

Origini e significato della tredicesima

La tredicesima mensilità, o semplicemente tredicesima, rappresenta un bonus retributivo aggiuntivo rispetto alle consuete 12 mensilità annuali. Questo extra salariale viene erogato insieme allo stipendio nel mese di dicembre, creando un ulteriore motivo di gioia in vista delle festività natalizie.

Chi l'ha istituita: un atto del governo Mussolini

L'origine della tredicesima risale al governo Mussolini, che la istituì con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del 5 agosto 1937, inizialmente limitandola agli impiegati del settore industriale. Tuttavia, nel 1946, questa gratifica fu estesa ad altre categorie di lavoratori grazie al decreto del Presidente della Repubblica n.1070 del 1960, diventando obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Quando arriva la tredicesima: tempistiche e scadenze

La tredicesima fa la sua entrata in scena entro le festività natalizie, insieme alla consueta busta paga di dicembre. La data esatta del suo pagamento varia in base al contratto di appartenenza. I pensionati sono i primi fortunati, trovando la tredicesima nel cedolino già dal 1° dicembre, talvolta accompagnata dal Bonus 150€. Per i lavoratori dipendenti statali e privati, le date chiave sono:

• 14 dicembre: insegnanti delle scuole materne ed elementari

• 15 dicembre: personale amministrativo dalle direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa

• 16 dicembre: personale insegnante supplente e altri dipendenti pubblici

Nel contratto del commercio, la tredicesima deve essere erogata entro la vigilia di Natale, anticipando così il 24 dicembre.

Il calcolo della tredicesima: una proporzione dell'anno lavorativo

La tredicesima è calcolata come un dodicesimo della retribuzione lorda annuale, basandosi sui mesi effettivi di lavoro. Per ottenere l'importo, è sufficiente moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati e dividere il risultato per 12. Tuttavia, è essenziale notare che il netto della tredicesima sarà inferiore allo stipendio mensile a causa di una maggiore tassazione, senza l'applicazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente o familiari a carico.

La maturazione della tredicesima avviene attraverso ratei mensili, equivalenti a dodicesimi della retribuzione lorda mensile. La quantità di ratei maturati dipende dai mesi effettivi di lavoro. Ad esempio, se si viene assunti a settembre, si maturano quattro ratei e la tredicesima sarà calcolata moltiplicando il dodicesimo dello stipendio per il numero di mesi lavorati fino a dicembre.

Chi matura la tredicesima: tutti i lavoratori dipendenti

A differenza della quattordicesima e quindicesima, riservate solo a specifici contratti, la tredicesima spetta per legge a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, compresi apprendisti e part-time. Non fa discriminazioni: è riconosciuta anche a lavoratori domestici, colf, badanti, baby sitter, pensionati e chi percepisce la pensione di reversibilità.

Al contrario, non è prevista per lavoratori parasubordinati, a progetto, stagisti, partite IVA, lavoratori autonomi e per i percettori di assegno di accompagnamento. Da sottolineare che chi è in disoccupazione (Naspi) non ha diritto alla tredicesima mensilità.

La tredicesima rappresenta un riconoscimento universale ai lavoratori italiani, con radici profonde nella storia e nelle tradizioni del paese. La sua erogazione, attesa con trepidazione ogni dicembre, non solo contribuisce a rendere più gioiose le festività, ma riflette anche il rispetto per il lavoro svolto e la consapevolezza del suo valore nell'economia nazionale.