Separata o insieme allo stipendio di dicembre? Quando arriva la tredicesima

La tredicesima mensilità rappresenta un aspetto fondamentale del reddito per molti lavoratori, inclusi dipendenti pubblici, privati e pensionati. Ma la tredicesima arriva insieme allo stipendio e separatamente? Ecco quali sono le tempistiche e come si calcola.

Tredicesima insieme allo stipendio? Ecco cos'è e quando arriva

La tredicesima mensilità, nota anche come gratifica natalizia, costituisce un elemento cruciale del reddito per numerosi lavoratori, compresi apprendisti, part-time e pensionati. Questo vantaggio è obbligatorio per tutti i dipendenti e ha una storia che affonda le radici nel passato. Fu introdotto per la prima volta dal governo Mussolini nel 1937 e, successivamente, nel 1946, esteso a varie categorie di lavoratori, divenendo una consuetudine annuale.

Il pagamento di questa mensilità addizionale avviene puntualmente entro il periodo natalizio e viene erogato in concomitanza con la busta paga di dicembre. Tuttavia, la data esatta di erogazione può variare a seconda del contratto di lavoro. A titolo di esempio, i pensionati possono trovarla già nel cedolino del 1° dicembre, anticipando così l'inizio della stagione festiva con un contributo economico aggiuntivo.

Per altri dipendenti, come gli insegnanti delle scuole materne, il pagamento è programmato per il 14 dicembre, offrendo una prospettiva più precisa sulla tempistica dell'arrivo di questo importante benefit. Questa distribuzione differenziata mira a garantire una gestione oculata delle risorse finanziarie in un periodo tradizionalmente caratterizzato da spese legate alle festività. Insomma, a seconda del settore le date possono essere leggermente diverse.

Come si calcola e come si matura la tredicesima

La tredicesima mensilità rappresenta un dodicesimo della retribuzione lorda annuale ed è oggetto di un calcolo basato sui mesi effettivi di lavoro. Questo processo implica la moltiplicazione della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati, seguita dalla divisione per 12. È fondamentale sottolineare che la tredicesima è soggetta a una tassazione più elevata rispetto allo stipendio mensile standard, poiché alcune detrazioni d'imposta non trovano applicazione in questo contesto.

Il meccanismo di accumulo della tredicesima si manifesta attraverso una suddivisione mensile, rappresentata da un dodicesimo della retribuzione lorda mensile. Queste quote vengono trattenute dal datore di lavoro durante l'anno e vengono quindi erogate in un'unica soluzione nel mese di dicembre.

La maturazione di questa mensilità aggiuntiva è strettamente correlata ai mesi effettivi di lavoro. Per ricevere l'intera somma della tredicesima, è essenziale aver lavorato almeno 15 giorni in ogni mese. Questa condizione assicura un trattamento proporzionato in base all'effettiva partecipazione del dipendente alle attività lavorative nel corso dell'anno.

A chi è rivolta la tredicesima

La tredicesima mensilità costituisce un diritto garantito a tutti i dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto (determinato o indeterminato), inclusi apprendisti, lavoratori part-time, domestici, pensionati e coloro che ricevono pensioni di reversibilità. Tuttavia, non è riconosciuta proprio a tutti. Per esempio, sono esclusi i lavoratori parasubordinati, gli autonomi, le partite IVA e coloro che percepiscono l'assegno di accompagnamento. Neppure i beneficiari della disoccupazione (Naspi) hanno diritto alla tredicesima mensilità.

Questo incentivo finanziario rappresenta un elemento significativo per i lavoratori italiani. La comprensione delle tempistiche di pagamento, del calcolo e dei dettagli legati alla maturazione è essenziale per una pianificazione finanziaria efficace durante la stagione natalizia.

La consapevolezza di tali informazioni consente ai lavoratori di gestire in modo oculato le proprie risorse economiche e di prepararsi adeguatamente per le spese connesse alle festività.