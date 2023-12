Perché la tredicesima quest'anno è più alta: il motivo spiegato

Nel 2023 tredicesime più alte anche se di poco grazie allo sgravio contributivo del 3% ma non per tutti.

Grazie alla quota di contributi minore rispetto a quella versata nel 2022, nel 2023, i lavoratori dipendenti riceveranno tredicesime più alte, ovviamente a parità di stipendio. Non tutti però: c'è una soglia di riferimento da tenere presente. Vediamo dunque per chi aumenta la tredicesima, in quanto consiste l'aumento e in quale misura sarà impiegata per gli acquisti di Natale secondo le stime di Confcommercio.

Perché la tredicesima 2023 è più alta?

Come è noto, la tredicesima mensilità viene pagata ogni anno a dicembre (ovviamente eccetto per chi l'ha ricevuta ogni mese) a lavoratori assunti sia con contratto a tempo indeterminato che a quelli con contratto a tempo determinato.

Come anticipato, a parità di lordo, la tredicesima netta 2023 sarà leggermente più alta, ma solo entro una determinata soglia: l'imponibile infatti deve risultare pari o inferiore a 1.923 euro.

Il calcolo dell'importo lordo è sempre lo stesso: per ogni mese di lavoro si matura 1/12 di tredicesima, sulla quale si applicano imposte e contributi.

Cosa è cambiato rispetto lo scorso anno

La differenza di quest'anno, che determina l'aumento della tredicesima mensilità per alcuni lavoratori, riguarda proprio i contributi. Quest’anno infatti per alcuni dipendenti la quota di contributi sarà inferiore rispetto a quella versata nel 2022 Lo sgravio contributivo è del 3% per chi ha un importo lordo inferiore a 1.923 euro e del 2% per chi ha un importo superiore a 1.923 euro ma inferiore a 2.692 euro. Nel 2022 invece, lo sgravio contributivo era del 2% per tutti.

Considerando anche l'Irpef dovuta, l'aumento arriverà al massimo a circa 13 euro netti rispetto a quanto percepito nel dicembre dello scorso anno. Ovviamente non ci sarà nessuna differenza rispetto al 2022 per chi ha un importo superiore a 1.923 euro ma inferiore a 2.692 euro.

Quando arriva la tredicesima

Quando arriverà la tredicesima? Le date sono differenti a seconda se si tratti di pensionati e lavoratori. Ci sono differenze anche se il lavoratore lavora nel settore pubblico o privato.

I pensionati sono i primi a ricevere la tredicesima mensilità insieme alla pensione che viene corrisposta dall’Inps con valuta 1° dicembre. Per i lavoratori del settore privato, l'erogazione è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (comunque, sempre prima del 25 dicembre).I dipendenti pubblici la riceveranno insieme al cedolino di dicembre.

L'analisi di Confcommercio su tredicesime e acquisti di Natale

Dagli ingredienti per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale fino ai regali da mettere sotto l'albero, l'arrivo delle tredicesime è sempre legato agli acquisti in vista delle feste natalizie. "Sarà un buon mese di dicembre sul fronte degli acquisti e dei consumi delle famiglie". A dirlo è la consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio su consumi di Natale e tredicesime che stima in poco più di 50 miliardi l‘ammontare del volume delle tredicesime edizione 2023 (erano pari a 47,4 miliardi l’anno scorso), che si tramuteranno in media in 1.882 euro di consumi a famiglia (1.598 euro nel 2022), comprensivi delle spese obbligate. Secondo il direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, le famiglie saranno più predisposte agli acquisti in virtù di questi fattori:

• aumento dell’occupazione

• taglio del cuneo fiscale e contributivo