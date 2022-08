Molti sono i lavori che possono essere iniziati senza essere in possesso di un diploma di laurea. Ebbene, tra questi abbiamo la professione del geometra, una scelta molto popolare in Italia. Vuoi trovare lavoro come geometra? Ecco quali dritte devi seguire per lavorare in Italia e all'estero!

Molti sono i lavori che possono essere iniziati senza essere in possesso di un diploma di laurea. Ebbene, tra questi abbiamo la professione del geometra, una scelta molto popolare in Italia.

Infatti, questo lavoro porta anche un guadagno interessante e, di conseguenza, sono molti i giovani che hanno scelto di percorrere questa strada.

Come prima cosa è importante sottolineare che non tutti possono diventare geometri, ma è importante aver frequentato un istituto di scuola superiore apposito.

Eppure, non c’è nessun bisogno di proseguire con gli studi per trovare lavoro come geometra, ma solo di svolgere un tirocinio (o comunque un periodo di praticantato) della durata di due anni prima di iscriversi all’albo e diventare ufficialmente un professionista affermato.

Ma come diventare geometra? Quali sono le prospettive occupazionali in Italia e all’estero? Quanto guadagna un geometra? Andiamo a rispondere a tutte queste domande nell’articolo.

Come diventare geometra? Ecco come arrivare preparato all’esame di stato!

Come abbiamo sottolineato in precedenza, per diventare geometra è necessario conseguire l’abilitazione sostenendo l’esame di stato.

Eppure, ci sono alcuni requisiti essenziali per poter accedere all’esame di stato e conseguire ufficialmente il titolo.

Prima di tutto è indispensabile essere in possesso di un diploma di scuola superiore regolarmente riconosciuta. L’indirizzo deve essere quello per geometri, ovviamente.

Inoltre, per poter accedere all’esame di stato è necessario aver fatto due anni di praticantato presso un geometra, un ingegnere civile o un architetto che siano iscritti all’albo da almeno cinque anni.

Lavorare come geometra: ci sono diverse tipologie di lavoro! Eccole qui!

Sebbene la maggior parte dei geometri lavorino in ambito edilizio, devi sapere che ci sono sbocchi lavorativi differenti.

Infatti, il geometra può lavorare anche come libero professionista con mansioni legate all’architettura, alla topografia e alle discipline relative allo studio del suolo.

Ma quali sono le professioni di maggior rilievo per i geometri?

Al primo posto abbiamo il geometra edile, ossia quello che lavora nel settore edilizio che progetta opere di ristrutturazione, realizzazione e demolizione di immobili.

Abbiamo poi il geometra che si occupa della direzione dei lavori, ossia colui che si assicura che tutte le attività vengano svolte nella maniera corretta.

La terza tipologia di lavoro che può essere svolta da un geometra è il geometra di cantiere, ossia colui che si occupa dell’assistenza e dell’organizzazione nei cantieri edili.

Abbiamo poi il geometra del catasto che si occupa degli aggiornamenti catastali, soprattutto come libero professionista.

Ma non è finita qui! Dobbiamo anche citare il geometra trasfertista (colui che effettua brevi o lunghe trasferte fuori città), il geometra stradale (che si occupa di tracciamento di strade poderali e consorziali), il geometra disegnatore (specie nella variante digitale, detta CAD), il geometra topografo, il geometra contabile ed, infine, il geometra che si occupa della sicurezza sul lavoro.

Come trovare lavoro come geometra? Ecco cosa devi fare

Ovviamente, come in tutti i lavori, la ricerca di un impiego richiede pazienza. Infatti, nessuno vuole accontentarsi della prima opportunità lavorativa che viene proposta, specie dopo tutta la strada percorsa per diventare ufficialmente geometra.

Eppure, a differenza di molti altri titoli di studio, quello da geometra assicura un accesso al mondo del lavoro quasi immediato.

Infatti, basterà il diploma per poter accedere poi al tirocinio o al praticantato professionale.

In Italia la maggior parte delle opportunità lavorative per questa professione si concentrano nelle grandi città. Ad esempio, in Lombardia si cerca un gran numero di geometri nella città di Milano, Brescia e Lecco ed, allo stesso modo, nel Lazio sono molto richiesti nella capitale.

Anche all’estero la figura del geometra è molto richiesta e, secondo una previsione, la richiesta dovrebbe aumentare del 70% entro il 2025 in Asia, India e USA.

Attualmente puoi trovare un gran numero di richieste in Svizzera, in Germania e in Francia.

Quanto guadagna un geometra? Andiamo a scoprirlo insieme!

Come abbiamo affermato in precedenza, il lavoro del geometra viene spesso scelto in quanto può garantire guadagni notevoli anche senza essere in possesso della laurea.

Ovviamente gli stipendi sono molto vari e, secondo la Cassa Geometri, questi vanno dai 700 ai 3.000 euro al mese.

Lo stipendio varia molto in base al grado di esperienza: gli stipendi che vanno tra i 700 e i 1.000 euro al mese sono quelli per gli apprendisti. Invece, un capo cantiere può superare i 2.000 euro al mese.