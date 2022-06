Trovare lavoro in Italia sembra un’impresa impossibile? In molti potrebbero rispondere a questa domanda con un sonoro “sì”. Eppure, non possiamo certo non considerare il fatto che in alcune Regioni o in alcuni settori è più semplice trovare lavoro piuttosto che in altri. Vieni a scoprire dove è più facile trovare lavoro!

Trovare lavoro in Italia sembra un’impresa impossibile? In molti potrebbero rispondere a questa domanda con un sonoro “sì”.

Tuttavia, non possiamo certo non considerare il fatto che in alcune Regioni o in alcuni settori è più semplice trovare lavoro piuttosto che in altri.

Insomma, nel nostro Paese si alternano città che vivono di agricoltura e commercio ad altre che lavorano grazie all’industria e al turismo.

Quindi, sembrerebbe che per trovare il lavoro giusto per le proprie ambizioni una persona si debba spostare per l’Italia. Ma è davvero così?

In parte la risposta è sì. Infatti, in questo modo potresti trovare l’opportunità lavorativa perfetta per il tuo settore di appartenenza.

In questo articolo andremo a selezionare per te quelle che sono le Regioni ed i settori migliori per poter trovare lavoro in Italia.

Attenzione: devi anche tenere a mente che il Governo Draghi ha predisposto una serie di misure per diminuire la disoccupazione ed incentivare le assunzioni!

Dove cercare lavoro in Italia? Lavorare non è più impossibile!

Spesso si sentono persone che ripetono che trovare lavoro in Italia è un’impresa impossibile. Eppure, basta guardarsi intorno che troviamo numerose offerte di lavoro, spesso appartenenti ai nuovi settori emergenti.

Tuttavia, le possibilità ci sono per tutti, anche se in alcuni luoghi risulta più semplice trovare lavoro rispetto ad altri.

Prima di poter rispondere alla domanda “Dove è più facile trovare lavoro in Italia?” è importante considerare quelle che sono le esigenze personali e di carriera di coloro che pongono la domanda.

Insomma, come ben sappiamo, non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo le stesse ambizioni, specie quando si parla del mondo del lavoro.

Ma quali sono le Regioni dove trovare lavoro risulta essere più semplice? Andiamo a scoprirlo insieme.

Dove trovare lavoro in Italia? Al primo posto abbiamo la Lombardia!

Ebbene sì, secondo il rapporto di UnionCamere la Lombardia sembra essere la Regione italiana dove trovare lavoro è più semplice.

Attenzione: dobbiamo sottolineare che questo non vale indistintamente per tutti i settori.

Infatti, come abbiamo affermato in precedenza, non possiamo identificare una Regione che possa andare bene per tutti, in quanto ognuno ha le sue ambizioni personali e di carriera.

Tuttavia, la Lombardia sembra proprio essere la Regione che offre il maggior numero di possibilità di carriera, specie nelle città di Milano, Brescia, Monza, Pavia e Varese.

La maggior parte degli impieghi che si possono trovare in questa Regione hanno a che fare con il mondo della moda, della sanità, dello spettacolo e delle industrie creative.

In forte crescita anche il settore del digitale, uno dei settori emergenti del prossimo futuro.

Trovare lavoro in Italia: la seconda Regione è il Lazio! Per chi?

Dopo la Lombardia non poteva mancare il Lazio, la Regione che ospita la nostra Capitale, ma anche lo studio cinematografico più grande dell’Unione Europea.

Anche in questo caso non possiamo assicurare che il Lazio sarà una certezza per tutti. Eppure, ci sono alcuni settori nei quali risulta più semplice trovare lavoro in questa Regione.

Di quali settori stiamo parlando? Sicuramente facciamo riferimento, come per la Lombardia, del settore delle industrie creative. Ma non solo!

Infatti, nel Lazio abbiamo una grande diffusione del settore ortofrutticolo o del turismo.

Attenzione: il Lazio presenta anche il miglior tasso di crescita per le imprese in Italia.

Ovviamente, anche in questo caso, le migliori opportunità di lavoro arrivano da quelle che sono le città principali, ossia Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

A pari merito Piemonte e Campania! Ecco le possibilità di lavoro in Italia!

Andiamo a vedere quelle che sono le Regioni al terzo posto per poter trovare lavoro nel nostro Paese. In questo caso abbiamo un pari merito tra Piemonte e Campania, che risultano entrambe molto interessanti per ragioni differenti.

Il Piemonte è la Regione italiana che presenta il miglior tasso di occupazione ed un grande numero di imprese femminili.

Inoltre, questa Regione risulta essere particolarmente interessante per coloro che vogliono lavorare nel settore del commercio e dell’industria, ma anche per coloro che vorrebbero un’opportunità di lavoro nel settore dei servizi, dei trasporti e della logistica.

Eppure, a pari merito abbiamo la Campania, soprannominata anche la terra dello smart working.

Per quale motivo? Te lo spiego immediatamente!

La Regione Campania, oltre ad essere la scelta migliore per coloro che vogliono lavorare nel mondo del turismo, è anche la soluzione ideale per le persone che lavorano da remoto.

Infatti, il costo della vita è inferiore rispetto alle grandi città, come Milano o Roma, ma avrai a tua disposizione spiagge da sogno e città davvero interessanti e piene di storia.

Come cercare lavoro in Italia? Ecco come fare!

Ora che abbiamo compreso quali sono le mete migliori del 2022 per trovare lavoro in Italia, andiamo a scoprire anche come fare per poter trovare tali impieghi.

Prima di tutto consigliamo la ricerca autonoma online, per mezzo di App e siti che hanno l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro, come LinkedIn, InfoJobs e Indeed.

Poi potrai rivolgerti a delle agenzie interinali, delle quali Adecco è leader in Italia.

Oppure potrai rivolgerti ai centri per l’impiego delle diverse Regioni, in modo di trovare le opportunità in linea con il tuo profilo.

Infine, il networking è uno dei metodi migliori per trovare un lavoro in Italia.