Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana di giugno 2022 e l’INPS sta continuando a versare gli ultimi pagamenti del mese. In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio quando arrivano il Reddito di Cittadinanza e il Bonus Irpef 100€, ma faremo anche piccole anticipazioni sulle pensioni di luglio. Partiamo subito insieme scoprendo gli ultimi Pagamenti INPS del mese di giugno 2022.

Ultimi Pagamenti INPS del mese di giugno 2022, ecco quando arriva il Reddito di Cittadinanza

Lunedì 27 giugno è una data molto importante per i percettori ordinari di Reddito di Cittadinanza. Le lavorazioni della prestazione a Cinque Stelle sono iniziate lo scorso venerdì 24 giugno e le ricariche verranno effettuate proprio intorno all’ora di pranzo di lunedì.

Ricordiamo che le date delle ricariche del Reddito di Cittadinanza sono due: il 15 e il 27 di ciascun mese. Il 15 è riservato ai primi percettori, che hanno maturato tutti i requisiti necessari per percepire la misura anti-povertà e hanno inoltrato la richiesta a maggio 2022.

In questo caso, INPS effettua tutti i controlli del caso, per verificare il rispetto dei requisiti reddituali, ISEE, patrimoniali e immobiliari, poi, una volta constatata la compatibilità fra percettore e misura, provvede a pagare la prima ricarica nella data del 15. La seconda ricarica, però, arriverà nella data del 27.

Il 15 è stato un giorno importante anche per tutti coloro che hanno richiesto il rinnovo nel mese di maggio. Anche in questo caso, INPS deve effettuare tutti i controlli sui requisiti, per verificare che il soggetto risulti ancora compatibile con la misura del Reddito di Cittadinanza. Una volta effettuati tutti gli accertamenti del caso, INPS provvede ad erogare il RdC nella data del 15, la seconda ricarica dopo la prima del rinnovo arriverà in data 27.

Ricordiamo che il rinnovo può essere richiesto dopo aver percepito la misura per 18 mensilità consecutive e per aver atteso un mese di “stop”. Infine, con la data del 15 sono arrivati anche gli arretrati della misura a cinque stelle.

Insomma, per tutti gli altri, per chi riceve la ricarica ordinaria, i pagamenti INPS del mese di giugno del RdC arriveranno il 27 del mese, anche quelli relativi alla Pensione di Cittadinanza.

Ultimi Pagamenti INPS del mese di giugno 2022, ecco quando arriva il Bonus Irpef 100€

Tra gli ultimi pagamenti INPS del mese di giugno 2022 troviamo anche gli accrediti del Bonus Irpef 100€. Si tratta di un sostegno economico, il taglio del cuneo fiscale, di 100€ al mese, per i soli lavoratori dipendenti e i percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Solitamente il Bonus Irpef 100€ viene pagato nella seconda metà del mese direttamente nella Busta Paga dei lavoratori, oppure, come accredito sull’Indennità di Disoccupazione. Ormai, però, le ricariche partono anche prima del canonico 15 del mese e proseguono fino alla fine.

È possibile, infatti, che arrivino accrediti del Bonus 100€ Irpef anche nella data di domani, 27 giugno, o martedì 28 giugno. Come fare per controllare lo stato delle lavorazioni dei pagamenti? Non è difficile. Basterà effettuare l’accesso sul sito ufficiale INPS www.inps.it ed accedere al Fascicolo Online del Cittadino, attraverso:

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale

CIE, la Carta di Identità Elettronica

CNS, la Carta Nazionale dei Servizi

Mediante queste identità digitali potrete accedere al vostro fascicolo online e verificare lo stato dei pagamenti. Ricordiamo che INPS procede ad erogare le prestazioni per flussi di pagamento, dunque, nonostante a qualcuno INPS abbia già erogato il pagamento del Bonus Irpef 100€, per altri cittadini dovrà ancora effettuare la lavorazione.

Pagamenti INPS ecco quando arrivano le pensioni del mese di luglio

Concludiamo la nostra breve rassegna sui pagamenti INPS parlando delle pensioni di luglio che arriveranno proprio questo venerdì 1° luglio 2022 per:

titolari di Conto Banco Posta

possessori di Postepay Evolution

titolari di Libretto di Risparmio

Sempre dal prossimo venerdì 1° luglio arriveranno le pensioni anche ai seguenti cittadini, che potranno recarsi presso uno degli 8 mila ATM presenti in tutta Italia per ritirare il trattamento pensionistico:

possessori di carta Postamat

titolari di Carta Libretto

possessori di Postepay Evolution

Per chi continua ad effettuare il ritiro fisicamente della propria pensione presso gli uffici di Poste Italiane verrà affisso un calendario di consegna (al di fuori degli stessi). INPS e Poste Italiane continuano a pagare le pensioni in giornate differenti per evitare che si creino assembramenti e si favorisca la diffusione del virus, ancora molto presente.

Il calendario varia a seconda di ciascun ufficio postale e si rispetta sempre l’ordine alfabetico della prima lettera del cognome. Per ulteriori informazioni sui calendari per il ritiro delle pensioni è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde Poste Italiane 800 00 33 22.

Ricordiamo, infine, che con il mese di luglio i pensionati italiani in difficoltà economica avranno diritto alla quattordicesima mensilità, mentre quelli con redditi sotto i 35 mila euro potranno godere del bonus 200€ una tantum. Tutte le informazioni le trovate in questo articolo.