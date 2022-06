Tra i vari sostegni e aiuti elaborati da parte della squadra dell’esecutivo nei confronti di alcune categorie di imprese e partite IVA, vi è anche il voucher connettività dal valore di 2.500 euro. Si tratta di un contributo che potrà essere erogato con un importo che varia dai 300 euro fino ai 2.500 euro nei confronti delle imprese che rispondono a determinate condizioni e che presenteranno correttamente la domanda entro l’ultimo mese dell’anno attualmente in corso. Ecco chi potrà avere il voucher fino a 2.500 euro per partita iva e imprese e come presentare la richiesta.

Tra i vari sostegni e aiuti elaborati da parte della squadra dell’esecutivo nei confronti di alcune categorie di imprese e partite IVA, vi è anche il voucher connettività dal valore di 2.500 euro. Si tratta di un contributo che potrà essere erogato con un importo che varia dai 300 euro fino ai 2.500 euro nei confronti delle imprese che rispondono a determinate condizioni e che presenteranno correttamente la domanda entro l’ultimo mese dell’anno attualmente in corso.

A seguito dell’avvio del cosiddetto Piano voucher delle imprese, infatti, si sono susseguite nel tempo una serie di indicazioni che dovranno essere necessariamente rispettate da parte di tutte quelle aziende che hanno intenzione di accedere al voucher dai 300 euro fino ai 2.500 euro.

Proprio per questo motivo, nel seguente articolo, forniremo ulteriori approfondimenti, sulla base dei chiarimenti che sono stati offerti anche da parte del Ministero dello sviluppo economico, al fine di individuare non soltanto le imprese che potranno accedere al voucher di 2.500 euro.

Nei prossimi paragrafi, saranno infatti riproposti gli aspetti peculiari di questo beneficio, le modalità di calcolo degli importi del voucher nonché le modalità e le procedure che dovranno essere rispettate al fine di beneficiare dell’erogazione del voucher fino a 2.500 euro.

Voucher di 2.500€ per le imprese: le caratteristiche principali

Per capire quali sono le categorie di imprese che potranno accedere al voucher fino al valore di 2.500 euro, è necessario innanzitutto approfondire le caratteristiche essenziali di questo beneficio.

Per tale motivazione, il primo riferimento normativo che occorre prendere in considerazione riguarda sicuramente quello legato del Decreto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico durante la giornata del 23 dicembre dello scorso anno, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale attraverso il decreto numero 33 del 9 febbraio 2022.

Si tratta, nello specifico, del decreto-legge attraverso il quale viene offerta una disciplina chiara e precisa in merito al Piano voucher per interventi che offrono un maggiore sostegno a micro, piccole e medie imprese, nonché ai titolari di partita IVA, in correlazione all’ambito della connettività.

Infatti, il voucher da 2.500 euro, si pone proprio come un beneficio il cui obiettivo fondamentale è quello di promuovere un piano per abbonamenti che consentano la navigazione ultra-veloce ad internet.

Per quanto riguarda l’ammontare totale di tutte le risorse che sono state messe a disposizione da parte del Governo italiano guidato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, queste risultano essere pari a poco più di 700 milioni di euro.

A chi spetta il voucher da 2.500€ per partita IVA e imprese

Come chiarito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, l’accesso e la fruizione del voucher dal valore massimo di 2.500 euro non potrà essere garantito nei confronti di qualsiasi tipo di azienda o di impresa, bensì solo per alcune categorie specifiche.

Nello specifico, è possibile evidenziare due macro-categorie generali a cui fa riferimento l’erogazione del voucher dal valore massimo di 2.500 euro, ovvero:

Imprese;

Titolari di partita IVA.

Per quanto concerne la prima tipologia di beneficiari, in questo caso è necessario innanzitutto specificare che si intendono incluse non soltanto le piccole e medie imprese, così come avvenuto anche per altri bonus ed incentivi di questo genere. Infatti, il voucher da 2.500 euro per la connettività potrà essere richiesto anche da parte delle micro imprese.

Al contempo, vale la pena anche di citare una seconda categoria di beneficiari a cui spetta la possibilità di accedere al voucher dal valore di 2.500 euro, quella dei titolari di partita IVA. In questo caso, quindi, si intendono incluse quelle persone fisiche, la cui professione intellettuale regolarmente svolta, rientra nelle professioni citate dall’articolo 2229 del Codice Civile oppure nella legge numero 4 del 14 gennaio 2013.

Come funziona il voucher da 2.500€ per partita IVA e imprese

Il voucher dal valore di 2.500 euro che potrà essere riconosciuto nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, oltre che per i titolari di partita IVA è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali, che ne influenzano i meccanismi di funzionamento.

Infatti, occorre precisare che questo contributo potrà assumere un importo variabile che comprende un valore minimo di 300 euro ed un valore massimo di 2.500 euro.

Si tratta di un voucher per imprese e partite IVA che può essere erogato al fine di coprire le spese destinate ad abbonamenti ad internet con una velocità in download che dovrà essere almeno di 30 Mbit/s fino a raggiungere 1 Gbit/s.

Allo stesso tempo, la durata della copertura dell’abbonamento mensile ad internet che potrà essere garantita attraverso il voucher per chi ha la partita IVA e per le imprese potrà comprendere dai 18 fino ai 24 mesi.

Domanda per il voucher 2.500€ per partita IVA e imprese

Abbiamo quindi analizzato nello specifico quali saranno le categorie di titolari di partita IVA e di imprese a cui spetta la possibilità di richiedere e di usufruire del voucher dal valore massimo di 2.500 euro. Ora è il momento di capire anche come sarà possibile presentare la domanda al fine di assicurarsi l’accesso a tale sostegno economico.

Nello specifico, secondo quanto previsto dalla normativa approvata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese e i titolari di partita IVA potranno presentare richiesta per beneficiare del voucher rivolgendosi direttamente agli operatori accreditati.

Tuttavia, è bene prendere in considerazione anche un altro aspetto: sarà possibile accedere effettivamente al voucher 2.500 euro soltanto fino ad esaurimento dei fondi stanziati ed effettuando la trasmissione della richiesta entro e non oltre la data del 15 dicembre di questo anno. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di richiesta del voucher per partita IVA e imprese, si suggerisce di consultare il seguente portale: bandaultralarga.italia.it.