Quando parliamo di Yolo Economy, non possiamo fare altro che riferirci all’acronimo inglese che sta ad indicare You Only Live Once, tradotto letteralmente “Si vive una volta sola”. Molti giovani, e non solo, hanno adottato questa filosofia di vita anche per approcciarsi al mondo del lavoro e… andiamo a scoprire subito cosa sta succedendo.

Quella di oggi la possiamo definire una vera e propria Yolo Economy. Sempre più cittadini nel mondo, compresi quelli italiani, che abbiamo detto essere i più tristi d’Europa, si approcciano con una filosofia diversa alla vita.

Basta stress, basta angosce e preoccupazioni. Perché? Semplice, perché si vive una volta sola. Per questo, prima del lavoro antepongono sé stessi, la propria salute psicofisica, i propri cari, oltre che i viaggi, lo sport, la musica e ciò che più li fa stare bene.

Ed era stato proprio il New York Times a lanciare la bomba: le persone, nonostante siano sempre più qualificate lavorativamente parlando, lasciano alle spalle paura e stress e ricercano un nuovo coraggio professionale. Di cosa si tratta?

Fateci caso, in questi ultimi anni stiamo vivendo un esodo di massa, un boom di licenziamenti dai posti di lavoro, anche a tempo indeterminato, per cercare la vera felicità.

La gente ha iniziato a viaggiare, a cambiare città per conoscere nuove culture, nuovi sapori e odori, ma non solo. C’è, infatti, chi ha messo in ordine la propria scala di valori, capendo che al primo posto non c’è e non ci può essere di certo il lavoro.

Per questo motivo si dà più spazio alla famiglia, agli amici, oltre che a sé stessi. I giovani, ma anche professionisti affermati, vogliono vivere all’avventura e all’insegna delle relazioni, sacrificando la propria carriera. I motti sono due: I soldi non fanno la felicità e, naturalmente, YOLO! Si vive una volta sola.

Yolo Economy, più equilibrio tra lavoro e vita privata, boom di licenziamenti e richieste di smart working

La pandemia di Coronavirus ha rimescolato le carte in tavola. La cultura del sacrificio è stata soppiantata dalla cultura dell’equilibrio, tra lavoro e vita privata. Sempre più, infatti, sono le richieste che arrivano alle aziende, già in fase di colloquio: lo Smart Working è un requisito necessario perché il lavoratore accetti la proposta.

Nella Yolo Economy ci sono anche i più “sfortunati”, coloro che non possono decidere su due piedi di licenziarsi e vivere la propria vita all’avventura, ma che al massimo possono chiedere di lavorare in maniera agile, da casa.

Con lo Smart Working, che ricordiamo può essere anche adottato per tutte le giornate di lavoro, i lavoratori riescono a coordinarsi maggiormente tra lavoro e vita privata, trovando anche spazio per sé stessi, per i propri cari e per le attività preferite.

Con un lavoro completamente da remoto è possibile far convergere diversi aspetti della propria vita. Si pensi, un lavoratore potrà lavorare viaggiando o viaggiare lavorando, ma anche andare a trovare un amico o un affetto e svolgere i propri compiti accanto a lui.

Il ruolo cruciale della Yolo Economy, infatti, lo gioca il digitale. I nuovi strumenti come smartphone, pc, tablet ecc. riescono a collegare i lavoratori da ogni parte del mondo. Secondo i recenti dati raccolti da Microsoft:

“Il 46% dei lavoratori da remoto sta pianificando di trasferirsi in una nuova sede nel prossimo anno proprio perché ora può lavorare a distanza.”

Insomma, con la Yolo Economy, in particolare per quel che concerne il digitale, è possibile licenziarsi dal proprio lavoro per trovarne uno nuovo con altrettanta facilità, sia come lavoratore dipendente, che come libero professionista. Insomma, la Yolo Economy sembra adattarsi perfettamente ad ogni tipo di lavoratore.

Yolo Economy: pro e contro di questo nuovo modo di vivere

Analizziamo, insieme quali possono essere nel complesso tutti i pro e i contro della Yolo Economy.

Pro:

Lavoratori più liberi e felici





Con lo Smart Working o un orario di lavoro flessibile, il lavoratore sarà anche produttivo





Possibilità di licenziarsi da un posto di lavoro per trovarne subito un altro più adatto alla propria persona





Meno costi per le aziende che risparmieranno su spazi fisici e costi di energia





Più sostenibilità: più smart working equivale a meno traffico

Contro:

Le aziende non potranno contare su lavoratori “stabili”, ma il personale sarà volatile;





Il lavoratore si potrà sentire solo, poiché verrà a mancare il contatto con i colleghi





Vivere troppo nel mood “Yolo” potrebbe portare il lavoratore a non mettere in conto eventuali rischi che la vita riserva, come bollette, infortuni e incidenti.

Insomma, nonostante stiamo assistendo a boom di licenziamenti perché i lavoratori sono insoddisfatti (soprattutto quelli italiani, con stipendi troppo bassi), a una maggior richiesta di Smart Working e a una presa di distanza dalla cultura del sacrificio, la YOLO Economy ha ancora molti aspetti da rivedere e, possiamo dire, si trovi ancora in una fase sperimentale.