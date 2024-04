La scelta del 1° maggio come data per la festa dei lavoratori ha radici storiche profonde e simboliche. Questa data è stata selezionata per commemorare gli eventi del movimento operaio, in particolare lo sciopero generale indetto per la riduzione dell’orario di lavoro a 8 ore giornaliere.

Ecco quali sono le origini e quando è avvenuta l’istituzione della festa dei lavoratori.

Perché il primo maggio è la festa dei lavoratori

Per comprendere le origini della celebrazione della festa dei lavoratori si deve risalire all’anno 1886. In quel periodo, a Chicago, una protesta operaia fu brutalmente repressa, segnando un tragico episodio nella storia del movimento lavorativo.

All’epoca, i lavoratori erano privi di diritti fondamentali e erano costretti a svolgere turni estenuanti in condizioni disumane. Le giornate lavorative si estendevano fino a 16 ore al giorno, e il numero di incidenti mortali sul lavoro era in costante aumento.

Il 1° maggio 1886, una mobilitazione senza precedenti fu organizzata negli Stati Uniti con lo scopo di ottenere una riduzione dell’orario di lavoro a 8 ore giornaliere. Lo sciopero, che durò tre giorni, raggiunse il culmine il 4 maggio con l’atroce tragedia conosciuta come il massacro di Haymarket.

Durante un raduno nella piazza di Haymarket, un individuo sconosciuto lanciò un esplosivo contro le forze dell’ordine, causando la morte di uno degli agenti. In risposta, la polizia aprì il fuoco sulla folla, provocando la morte di 11 persone.

Come conseguenza di questi eventi, sette individui furono condannati a morte, benché non ci fossero prove concrete che dimostrassero il loro coinvolgimento nell’attentato. Questa sentenza scatenò un’ondata di indignazione tra i lavoratori di tutto il mondo, e i condannati furono ricordati come i Martiri di Chicago.

L’istituzione della festa dei lavoratori

L’istituzione della festa dei lavoratori nasce a Parigi il 20 Luglio 1889 in occasione del congresso della Seconda Internazionale. A ratificarla furono i rappresentati dei partiti socialisti e laburisti, non dimenticando l’episodio tragico di tre anni prima.

L’iniziativa ottenne rapido consenso tra gli operai, diventando il simbolo delle rivendicazioni.

“Il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d’ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento”

Così cominciava l’articolo Per primo maggio, uscito il 26 aprile 1890 sulla rivista La rivendicazione.

In Italia venne istituita solo due anni dopo, e attualmente lo è in molti paesi dell’Ue ma anche a Cuba, in Russia, Cina, Messico e Brasile.

Come si festeggia al giorno d’oggi la festa dei lavoratori

Al giorno d’oggi il primo maggio è una festa nazionale, in cui i lavoratori possono restare a casa dalle proprie mansioni. Per chi invece dovesse necessariamente lavorare è previsto il rimborso in busta paga per la giornata.

Molte sono le iniziative e gli eventi programmati per questa giornata, il più noto è sicuramente il concerto del 1° maggio, con ospiti, cantanti e che accompagnano gli italiani per tutta la serata.