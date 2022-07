Il divieto d’aborto introdotto poche settimane fa dalla Corte Suprema ha sconvolto gli Stati Uniti ed il presidente Joe Biden, che ha definito la decisione “terribile e totalmente sbagliata”.

Proprio ieri, infatti, è arrivata la prima mossa del presidente degli Stati Uniti sull’aborto, anche se la decisione della Corte Suprema rimane.

Serve una legge che codifichi questo diritto […] non possiamo lasciare che una Corte fuori controllo limiti le libertà

Perciò, ieri (8 luglio), Biden ha annunciato in diretta tv l’adozione di un ordine esecutivo, una sorta di decreto-legge, che consentirebbe alle donne di spostarsi fra uno Stato e l’altro per effettuare in sicurezza l’aborto.

Da quando il 24 giugno scorso la Corte Suprema ha cancellato il diritto all’aborto, introdotto con la sentenza Roe vs Wade, il presidente Biden aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per contrastare gli effetti di questa decisione scellerata, presa dai giudici nominati da Trump.

E, come promesso, la prima mossa è arrivata. L’ordine esecutivo garantisce a tutte le donne che vorrebbero abortire la libertà di movimento da uno Stato all’altro. Ad ogni modo, questo non è abbastanza, ha detto il presidente.

Serve “una legge approvata dal Congresso che codifichi l’aborto a livello nazionale” – ha detto Biden – “è la via più rapida”, e ha aggiunto: “non possiamo permettere a una Corte fuori controllo di limitare le libertà”.

Ad ogni modo, nonostante l’intervento del presidente, gli Stati Uniti continuano ad essere spaccati: al nord, sulle due coste, l’aborto è ancora praticabile, mentre al sud per una donna effettuare l’aborto è molto difficile.

L’ordine esecutivo punta anche a potenziare i servizi di assistenza psicologica e medica per le donne in stato interessante. Tuttavia, nonostante le pressioni dei democratici che vorrebbero maggiore incisività, gli strumenti del presidente sarebbero limitati, dice Biden.

Solamente una legge del Congresso riuscirebbe ad annullare la sentenza della Corte Suprema, e potrebbe realizzarsi dal momento che i democratici in entrambe le camere sembrano essere nettamente in maggioranza. Ma al Senato i democratici incontrerebbero delle difficoltà, con soli 50 seggi.

La Corte Suprema cancella un diritto

Potremmo girarci attorno, inventando delle ragioni ad hoc, arrampicandoci sugli specchi, ma la verità è solo una: la Corte Suprema ha cancellato un diritto e un pezzo di storia americana.

Lo scorso 24 giugno, infatti, con 6 giudici favorevoli e 3 contrari, la Corte Suprema ha deciso di annullare una vecchia sentenza, ossia la Roe vs Wide, che aveva introdotto il diritto all’aborto e determinato il passaggio verso l’età moderna, verso l’autodeterminazione della donna.

Il merito di aver contribuito al ritorno verso il medioevo lo hanno i giudici conservatori, nominati da Trump durante la sua presidenza. Questi, sono Samuel Alito, che ha scritto il parere vincente, e poi Thomas Clarence, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett.

Anche il presidente della corte John G. Roberts ha votato a favore, ma confessa: “Avrei adottato un approccio più moderato”. A contrastare la decisione dei giudici conservatori sono stati i liberali Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Stephen Breyer.

I commenti dopo la decisione della Corte Suprema

I commenti di disgusto, dopo l’annuncio, hanno travolto il web e non solo. I primi a commentare dispiaciuti e frustrati la brutta notizia sono stati il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden:

La Corte ha fatto ciò che non aveva fatto mai prima d’ora: togliere espressamente un diritto costituzionale così fondamentale per così tanti americani, che era stato già riconosciuto. […] Sono scioccato. La Corte Suprema ha letteralmente fatto tornare l’America indietro di 150 anni. Questo è un giorno triste per l’America.

E la speaker del Congresso americano, Nancy Pelosi:

La Corte Suprema radicale sta sventrando i diritti degli americani e mettendo in pericolo la loro salute e sicurezza. Ma il Congresso continuerà ad agire per fermare questo estremismo e proteggere il popolo americano. Oggi, la Corte Suprema controllata dai Repubblicani ha raggiunto l'obiettivo oscuro ed estremo del Gop di strappare alle donne il diritto di prendere le proprie decisioni sulla salute riproduttiva. A causa di Donald Trump, Mitch McConnell, del Partito Repubblicano e della loro super maggioranza alla Corte Suprema, oggi le donne americane hanno meno libertà delle loro madri.

La sentenza della Corte Suprema è entrata in vigore in 15 Stati, in particolare, nel Wyoming, North Dakota, South Dakota, Idaho, Utah, Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky e West Virginia.

Fino ad ora solamente qualche governatore democratico ha deciso di ribellarsi alla decisione della corte, come Philip Murphy che ha deciso di emanare un provvedimento che consentirebbe alle donne che vorrebbero abortire di entrare nel New Jersey.

Il Parlamento europeo inserisce il diritto all’aborto nella Carta dei Diritti

Nel frattempo, in Europa, il Parlamento europeo, a seguito degli eventi che stanno accadendo negli Stati Uniti, ha deciso di inserire l’aborto nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Parlamento europeo ha deciso di condannare pubblicamente “la regressione in materia di diritti delle donne e di salute sessuale”.