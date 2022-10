Aboubakar Soumahoro, dall'arrivo in Italia all'ingresso in Parlamento con gli stivali di gomma. Scopriamo chi è il neo deputato della coalizione di centrosinistra.

Aboubakar Soumahoro ha deciso di presentarsi con degli stivali di gomma durante il suo primo giorno in Parlamento. Ecco chi il deputato di Sinistra Italiana e perché ha voluto spezzare il completo istituzionale con degli stivali. La motivazione è profonda e toccante.

Aboubakar Soumahoro, perché è Parlamento con gli stivali di gomma

Così ha esordito Aboubakar Soumahoro, senza paura o preoccupazione dei giudizi. La sua vittoria alle elezioni è anche quella delle persone che ha difeso e raccontato per una vita, le vittime sul lavoro, le persone sfruttate. E quindi, il deputato della coalizione Verdi/Sinistra Italiana, ha deciso di indossare quelle che sono state le sue scarpe di lavoro per anni e quelle di molte persone che non ce l'hanno fatta. Questo è il bel messaggio scritto dal deputato sui Social Network:

"Vado in Parlamento indossando questi miei stivali che ho sempre portato per lottare nei bassifondi dell’umanità, insieme alle mie compagne e ai miei compagni, contro lo sfruttamento e la precarietà. Porto questi stivali in ricordo delle tante e dei tanti compagni che non sono sopravvissuti a questa nostra lotta e in memoria delle tante lavoratrici e lavoratori morti di lavoro".

Chi è Aboubakar Soumahoro: studi, carriera e battaglie politiche

Aboubakar Soumahoro è originario della Costa D'Avorio ed è arrivato in Italia a 19 anni. La sua vita in Africa l'ha trascorsa a Betroulilie, nel nostro Paese che è diventato anche il suo e che ora rappresenta, a Napoli. Nel capoluogo partenopeo ha portato a termine gli studi di sociologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", conseguendo come voto finale 110/110.

Il deputato della coalizione di centrosinistra è stato sindacalista del Coordinamento Agricolo dell’Unione Sindacale di Base (Usb), con la quale ha combattuto contro reati quali lo sfruttamento, il caporalato e si è battuto per dare maggiori tutele e diritti ai braccianti agricoli.

Restando in tema di diritti dei lavoratori, ad essi vanno aggiunti anche i migranti. A tal proposito, da oltre 10 anni, Soumahoro è membro fondatore, insieme ad altre persone, della Coalizione Internazionale Sans-Papiers, Migranti e Rifugiati (Cispm). Fu sua l'iniziativa di organizzare una marcia tra i Paesi Europei senza documenti per sensibilizzare sul tema della libera circolazione delle persone.

A livello politico, invece, la sua prima battaglia vinta è stata tra il 2018 e il 2019. Dopo l'omicidio di Soumaila Sacko, un bracciante agricolo ucciso nel 2018, Soumahoro chiese al governo Conte I di creare un Tavolo operativo per contrastare il caporalato e lo sfruttamento agricolo. La richiesta del neo deputato del centrosinistra fu accettata e, grazie anche alla partecipazione e all'interesse di più ministero e sindacati, quel tavolo divenne operativo nel 2019.

Ad oggi, grazie alla sua vittoria al collegio Plurinominale Lombardia 1-01, all'età di 42 anni, Aboubakar Soumahoro è diventato un deputato della Repubblica italiana. Il neo deputato è pronto a fare opposizione al governo di centrodestra ed ha affermato che "sarà un’opposizione determinata, ferma, ancorata ai valori della nostra carta costituzionale".