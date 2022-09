Non tutti i partiti in corsa alle elezioni del 25 settembre sono a favore del Reddito di Cittadinanza. Per molti cittadini potrebbe voler dire salutare per sempre l'assegno mensile. Che fine farà?

Il 25 settembre potrebbe essere la data che segnerà la fine del reddito di cittadinanza. La misura a sostegno del reddito introdotta dal Movimento 5 stelle potrebbe essere cancellata per sempre. Le persone che attualmente lo percepiscono potrebbero vedersi disabilitare la card utilizzata per pagare generi alimentari, bollette, capi di abbigliamento, rette scolastiche e molto altro.

Il motivo? Non tutti i partiti in corsa alle elezioni sono a favore del RdC, considerato un beneficio “per fannulloni”. Alcuni partiti di destra ne chiedono la cancellazione immediata mentre a sinistra si pensa ad una forte rimodulazione.

Addio Reddito di Cittadinanza? Quali sono i partiti che vogliono abolirlo per sempre

Inutile negarlo, da quando è entrato in vigore - il 6 marzo 2019 - il Reddito di Cittadinanza è una delle misure più discusse degli ultimi tempi. Per alcuni è fondamentale per sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà e per chi ha perso il lavoro o non ha una entrata sufficiente per vivere, per altri è un sistema che spingerebbe a non impegnarsi nella ricerca di un impiego. Introdotto grazie al pressing del Movimento 5 Stelle, per i beneficiari le cose potrebbero presto cambiare. Alcune personalità politiche di spicco vogliono dire addio e salutare per sempre il RdC, senza eccezioni.

Lo ha dichiarato in più occasioni la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, fortemente contraria alla misura:

"Sono per l'abolizione del reddito di cittadinanza. Lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l'impiego, ad esempio. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone".

Giorgia Meloni, che secondo i sondaggi sarebbe la favorita alle prossime elezioni del 25 settembre, non è l'unica a voler cancellare questo aiuto economico, dello stesso parere Matteo Salvini. Il leader della Lega ha spesso messo in dubbio l'utilità del sostegno statale introdotto dai pentastellati, per via delle numerose frodi.

Secondo Salvini “il 74% delle truffe sarebbe riconducibile a dichiarazioni mendaci su residenza e cittadinanza”.

Se uno di questi partiti vincesse le elezioni politiche vorrebbe dire cancellare per sempre il sussidio economico per circa 2.5 milioni di persone.

Che succede al Reddito di Cittadinanza se vince Forza Italia?

A differenza degli altri partiti di destra, Silvio Berlusconi ha una posizione più “morbida” nei confronti del destino del Reddito di Cittadinanza. Ha dichiarato di volerlo modificare senza cancellarlo del tutto. Secondo l'ex premier sarebbe drammatico eliminare le misure a sostegno del reddito in un momento di crisi economica, per questo ha anche proposto il condono delle multe stradali arretrate.

PD di Letta, Azione di Calenda e Renzi

Il Partito Democratico e il “Terzo Polo”, composto da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, non sono completamente a sfavore del Reddito di Cittadinanza ma ritengono che sia necessaria una massiccia modifica, non è ancora chiaro in che direzione.

Calenda ha dichiarato di non appoggiare “la filosofia del RdC” mentre secondo Renzi "non funziona come dovrebbe". Enrico Letta conferma la necessità dei sussidi economici ai soggetti svantaggiati e ai disoccupati ma punta tutto sul salario minimo.

Movimento 5 Stelle, RdC cavallo di battaglia

Inutile dire che i pentastellati guidati da Giuseppe Conte difendono a spada tratta l'assegno mensile introdotto ormai 4 anni fa. Intervistato da Rainews 24 il leader si è scagliato contro FdI, favoriti al governo: