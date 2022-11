Doveva essere una tranquilla notte di mezza estate. Dopo tanto tempo due adolescenti riescono ad andare in vacanza insieme, e trovano addirittura un bungalow perfetto per le loro tasche.

Finalmente possono stare insieme, da soli, appartati nel proprio bungalow e senza venire disturbati da chicchessia.

O almeno così speravano, perché, mentre si stavano lasciando andare, qualcuna li stava spiando. Qualcuna che poco dopo sarebbe entrata in azione.

Due adolescenti si appartano e una 55enne cerca di "unirsi": è successo sul Lago di Garda

E' il 27 agosto 2020. Ci troviamo nel campeggio di Manerba sul Garda, a pochi passi dal Lago di Garda, proprio sulle sponde.

I due adolescenti al tempo avevano rispettivamente 16 e 17 anni. A causa del Covid non si sono potuti incontrare per diversi mesi, fin quando la curva dei contagi non si è azzerata del tutto in prossimità delle vacanze estive.

A quel punto i due cercano di rivedersi il prima possibile. Trovano un bungalow perfetto per le loro tasche, con una bellissima vista sul lago di Garda. Ormai da soli e nel cuore della notte, i due adolescenti colgono la palla al balzo: decidono di appartarsi e di scambiarsi qualche effusione affettuosa. Convinti che nessuno li stesse vedendo.

E invece qualcuna li sta fissando, da una piccola finestra.

Questa "qualcuna" è una 55enne. Originaria del Portogallo, risiede da anni in Germania col marito. Il 27 agosto 2020 lei è col marito, in villeggiatura, guarda caso nei pressi dello stesso campeggio di Manerba sul Garda. Il marito sta dormendo, lei no. Ma vede dalla sua finestrella i due adolescenti che si sono appartati.

Anche lei coglie la palla al balzo. E la tranquilla notte di mezza estate diventa un dramma.

La violenza e la fuga nel cuore della notte

Stando alle testimonianze, la 55enne entra con forza nel bungalow. I due si interrompono, cercano di capire cosa volesse quella donna. Il suo desiderio è quello di "avere rapporti intimi" sia con la 16enne, sia col 17enne. Anche a costo di violentarli. Cercano di mandarla via, ma la donna li aggredisce. Prima cerca di spogliare la ragazza, e poi si accanisce sul ragazzo.

Fortunatamente i due riescono a liberarsi da lei, e a fuggire. Nel tentativo di liberarsi però la 55enne si avventa su di loro, lasciando segni e graffi in tutto il corpo. I due adolescenti chiedono aiuto in giro, ma la donna è dietro di loro.

"Ho visto dietro di loro una signora che li rincorreva nei vialetti!", racconta uno dei testimoni del campeggio. Alla fine i due riescono a scampare alla violenza, e la donna rientra subito in Germania col marito.

Cosa succederà ora alla 55enne

Tutto cio è accaduto due anni fa, il 27 agosto 2020. Il fatto che se ne riparli è dovuto non solo al recente articolo di Fanpage, ma anche per fatto che i due adolescenti, dopo averla denunciata, hanno dovuto aspettare due anni per avere l'udienza preliminare, davanti al gup Matteo Grimaldi.

Anche se rientrata in Germania, la 55enne dovrà comunque rispondere di ben due accuse gravi: violenza sessuale e lesioni private.

Si trattano di due reati per cui sono previsti:

dai 6 ai 12 anni di reclusione per violenza sessuale, secondo l'Articolo 609 bis del Codice Penale;

per violenza sessuale, secondo l'Articolo 609 bis del Codice Penale; dai 3 mesi (se lesione lieve) ai 6 mesi (se lesione grave), fino a 2 anni (se lesione gravissima), secondo l'Articolo 590 del Codice Penale.

Essendoci testimoni, ferite e prove schiaccianti, lo stesso avvocato della donna ha proposto il patteggiamento, per evitare di andare a processo e trovarsi con una condanna più grave. Il patteggiamento è di 1 anno e 8 mesi, praticamente il 15-30% della pena prevista.

Secondo Fanpage, la Procura di Brescia avrebbe accolto l'offerta.

