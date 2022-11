Il genio di una 38enne inglese: "affitto mio marito per un'ora". Una trovata che è diventata virale sui social, e che sta aiutando un sacco di persone in difficoltà, soprattutto donne sole. Ecco cos'è e perché sta avendo successo.

Una proposta alquanto curiosa, e che per questo ha avuto un grande successo, soprattutto tra chi è in difficoltà oggigiorno, anche a livello economico.

A inventare questa nuova attività è stata una signora di Milton Keynes (Regno Unito), la 38enne Laura Young. Un'attività nata all'inizio per arrotondare a fine mese, e che ora è diventata una specie di impresa.

Un'impresa in cui il servizio offerto è suo marito 42enne, James.

"Affitto mio marito per un'ora", cos'è la trovata che sta facendo il giro del mondo

Quattro mesi fa Laura ascolta un podcast in cui viene raccontato quanto guadagna da vivere un uomo addetto al montaggio di mobili flatpack.

A causa della crisi economica che ha colpito anche il Regno Unito, i soldi non bastano più per lei, per suo marito James e per i suoi tre figli.

E qui scatta il genio. Poco tempo dopo posta su Facebook e sull'app Nexdoor il seguente annuncio: "Rent my handly husband", "Affitto mio marito tuttofare".

Una proposta che all'inizio sembrava un post scherzoso ai "danni" di suo marito James. Ma appena qualche signora ha cominciato a contattare Laura, le cose sono cambiate del tutto. Perché il servizio è davvero ottimale.

Perché il signor James, un omone di 42 anni, è davvero competente. E da quello che era all'inizio, ovvero una piccola attività occasionale, ora è diventato un vero e proprio impiego. Da una semplice richiesta, del tutto casuale, in meno di una settimana James s'è trovato senza più un giorno libero.

E così anche oggi: fino a metà novembre l'agenda è piena di incarichi. A riprova che "Affitto mio marito per un'ora" è una proposta che, sì, sta divertendo il mondo per la sua eccentricità, ma sta avendo un grosso successo.

E parliamo di incarichi generici, in cui però è richiesta una notevole manualità, la stessa che James dimostra per ogni lavoro che gli affidano. Da una semplice sostituzione del telaio di una porta, suo primo incarico, è passato a posare tappeti, piastrellare, costruire muri, pitturare palizzate. Addirittura installare televisori e costruire mobili fai-da-te.

E tutto questo per soli 40 sterline all'ora, massimo 250 sterline nel caso di tariffa giornaliera. O meno, se si è in difficoltà. Anche la stessa Laura Young, in un'intervista a Daily Mail, ha disposto degli sconti per chi ha pochi soldi:

“Vogliamo ridurre al minimo le spese ed essere onesti con le persone [...] offriamo sconti a persone disabili, assistenti, persone con credito universale e over 65″

"Affitto mio marito per un'ora", il perché di un successo così strepitoso

La trovata di Laura Young non si limita solo ad aiutare lei e la sua famiglia a sbarcare il lunario. Ma anche ad aiutare le persone in difficoltà.

E non in difficoltà perché non hanno tempo o una certa manualità, ma perché vivono da soli.

Infatti Laura ha scritto quel post per donne sole, le quali hanno subito colto l'annuncio come una possibilità per avere una mano in faccende o attività difficili.

Ma le richieste sono diventate numerosissime, al punto che ormai "James è impegnato sei giorni alla settimana”. Di conseguenza molti progetti sono saltati, e lo stesso James ha dovuto ridurre l’orario e il numero dei giorni settimanali presso l'azienda edile dove lavora.

In compenso hanno lanciato per Natale un servizio festivo, per installare le luci natalizie a tutti quelli in difficoltà, economica o motoria. Altra proposta di successo, tanto che ricevono richieste anche da chi abita da 150 km di distanza.

Ma perché questo successo? Perché "Affitto mio marito per un'ora" è una trovata che va a garantire supporto a chi è in difficoltà nel fare piccoli lavoretti domestici; ad aiutare donne sole e persone con problemi motori ed economici.

E soprattutto a fortificare il rapporto di coppia. La stessa Laura non smette di complimentarsi della grande iniziativa di suo marito James:

“È davvero bravo a costruire le cose, non si preoccupa neppure di leggere le istruzioni. Ha una mente molto metodica e un modo di pensare fuori dagli schemi”.

Chissà se in Italia una trovata come "Affitto mio marito per un'ora" troverà terreno e successo, o solo polemiche e critiche.

