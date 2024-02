Parigi, accoltella tre persone a Gare de Lyon: ecco chi è il colpevole

È un attacco scioccante quello accaduto a Parigi nella mattinata di oggi, 3 febbraio 2024. Ma chi è il responsabile di questo tragico episodio? E quali sono le implicazioni dietro questo attacco?

I dettagli dell'attacco

Nella hall 3 di Gare de Lyon, una stazione cruciale per i trasporti verso l'Italia, un individuo ha accoltellato tre persone e poi ha dato fuoco al proprio zaino. Una delle vittime si trova in condizioni critiche, mentre un'altra ha riportato ferite lievi. L'autore è stato prontamente fermato da un'agente di sicurezza della stazione e attualmente si trova in stato di fermo.

Secondo fonti riportate dal Figaro, l'uomo è di nazionalità maliana, ha 32 anni e soffre di disturbi psichiatrici. Al momento dell'arresto, aveva con sé una patente italiana e un martello oltre al coltello utilizzato nell'aggressione. Tuttavia, durante l'attacco non ha espresso rivendicazioni particolari, escludendo così, almeno inizialmente, la pista terroristica.

Le conseguenze e le indagini

L'attacco ha causato non solo ferite fisiche, ma anche disagi ai trasporti pubblici che transitavano per la stazione. Attualmente, la direzione dell'intelligence della prefettura di polizia sta analizzando il profilo dell'aggressore, descritto come "metà strada tra un clochard e una persona con problemi psichiatrici".

Le indagini sono in corso e, sebbene la sezione antiterrorismo della polizia giudiziaria non sia coinvolta nella fase iniziale, non è escluso che ci possano essere sviluppi significativi durante il giorno.

Le dichiarazioni ufficiali

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha espresso solidarietà alle vittime e ha ringraziato coloro che hanno fermato l'aggressore. Tuttavia, le domande rimangono aperte: chi è esattamente l'autore di questo atto? E quali sono state le circostanze che lo hanno portato a compiere un gesto così violento?

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

Il profilo dell'aggressore

Secondo le ultime informazioni, l'aggressore è un residente a Montalto Dora (TO), in Italia, e ha ricevuto un permesso per protezione sussidiaria nel 2016. Sembrerebbe che l'uomo abbia avuto precedenti trattamenti psichiatrici, suggerendo che l'attacco potrebbe essere stato scatenato da problemi mentali anziché motivazioni politiche o ideologiche.

Mentre Parigi digerisce gli eventi scioccanti di questa mattina, le autorità continuano a indagare per svelare i motivi dietro l'attacco e assicurare che giustizia sia fatta. Tuttavia, l'episodio solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza pubblica e sulla gestione dei disturbi mentali nella società contemporanea.

Leggi anche: Parigi: attacco sotto la Torre Eiffel. Uomo Uccide un Passante