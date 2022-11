Nuovi dettagli nell'indagine contro Alberto Genovese. L'imprenditore è stato indagato per pedopornografia. Sarebbero stati trovati foto e video di minorenni completamente nude. Genovese era stato già condannato per due stupri insieme alla complicità della compagna.

Alberto Genovese, nuove indagini per pedopornografia: trovati numerosi video e foto

Si arricchiscono i capi d'accusa nei confronti dell'imprenditore Alberto Genovese e stavolta stiamo parlando di pedopornogrfia. Durante l'indagine è stato rinvenuto materiale sensibile utile agli inquirenti. Sembra che nel Pc di genovese siano state trovate numerose foto e video di persone ci età inferiore ai 18 anni in atti sessuali espliciti e completamente senza veli. Oltre a Genovese, tra gli indagati figura anche Daniele Leali, braccio destro dell'imprenditore. L'accusa nei suoi confronti è di intralcio alla giustizia. Leali inoltre è stato accusato anche per spaccio di droga dopo aver procurato stupefacenti a Genovese. Le sostanze sono state consumate dall'imprenditore e offerte alle ragazze per essere sedate e poi stuprate insieme alla compagna Sarah Borruso; anch'essa condannata.

Genovese era stato già condannato per stupro

Sul caso Genovese hanno indagato i Pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini e l'aggiunto Letizia Mannella che avevano chiesto dal principio 8 anni per l'imprenditore e 2 anni per la compagna Sarah Borruso. Il Gup (Giudice di udienza preliminare) di Milano Chiara Valoni il 19 settembre 2022 aveva condannato ad 8 anni e 4 mesi Genovese e a 2 anni e 5 mesi Borruso. I due imputati erano responsabili dello stupro di due ragazze a Milano e ad Ibiza, in Spagna. I fatti si sono svolti tra i mesi di luglio ed ottobre del 2020. Lo scandalo è noto con il nome di "Terrazza Sentimento", lussuoso attico in centro a Milano dove Genovese dava dei party a base di alcol, sesso e droga.

I fatti di "Villa Lolita" e "Terrazza Sentimento"

Il primo caso di stupro è avvenuto ad Ibiza nel luglio del 2020 ai danni di una 23enne che a "Villa Lolita". La vittima dei due partner aveva raccontato:

"Ho il flash di me, Sarah e Alberto... Abbiamo tirato (cocaina) una prima volta dallo stesso piatto... Poi ha dato un'altra striscia a me e a Sarah, poi il nulla".

Genovese però è finito nel mirino degli inquirenti dopo che la notte del 10 ottobre del 2020 una ragazza era riuscita a scappare da "Terrazza Sentimento" a Milano. La vittima in quel caso aveva 18 anni ed era stata notata e soccorsa d alcuni agenti di polizia che pattugliavano la zona. Interrogata la giovane aveva raccontato cosa era successo durante uno dei festini dell'imprenditore:

"Mi avevano legato con le manette sia le caviglie sia i polsi. Avevo le braccia legate al corpo. Ero completamente nuda. A un certo punto ho perso i sensi. Mi sono risvegliata il giorno dopo. Ero nel letto sempre nuda, accanto a me c'era Alberto anche lui nudo. Il lenzuolo era pieno di sangue".

Leggi anche: Processo Alberto Genovese, la difesa chiede la seminfermità mentale e l'assoluzione piena