Il 13 maggio 2024, Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo. La donna era la madre della piccola Diana, la bambina di 18 mesi deceduta per disidratazione dopo essere rimasta sola in casa per diversi giorni. Ecco chi è la Alessia Pifferi, il lavoro che faceva e la sua vita privata prima della tragedia.

Chi è Alessia Pifferi

Alessia Pifferi è la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato la figlia da sola a casa per 6 giorni, causandone la morte.

In vita sua non ha mai svolto una professione e non ha terminato gli studi oltre la terza media. È stata sposata per oltre 12 anni con un uomo con cui ha convissuto nella periferia di Ponte Lambro a Milano.

Dopo la fine del matrimonio, l’uomo ha continuato ad aiutarla economicamente, ma senza intrattenere con lei rapporti di alcun tipo. Dal divorzio, come dice sua madre, ha iniziato a vivere una “vita libertina“, vedendo molti uomini e avendo diverse relazioni.

A Leffe, paese in cui viveva il suo compagno, raccontava di essere una psicologa infantile, nonostante questa cosa fosse distante dall’essere vera e lei non si impegnasse nel cercare un’occupazione per il suo sostentamento.

La piccola Diana è nata dentro la casa del compagno di sua madre, il quale però non è il padre della bimba. I due infatti non stavano ancora insieme quando è stata concepita. Non è stato ancora chiarito chi sia il padre, ma la stessa Pifferi ha dichiarato come lui non sia al corrente della sua esistenza.

Diana Pifferi ha vissuto circa tutto il suo primo mese di vita in ospedale, perché nata prematuramente, cosa che le provocò una patologia ai reni. Pochi giorni dopo le sue dimissioni, fu portata in ospedale a causa di una febbre molto alta. Fu la nonna ad accompagnarla perché in quella situazione la mamma era a Montecarlo insieme al compagno.

È capitato in più occasioni in realtà che Alessia Pifferi non fosse presente. Il suo compagno, ha raccontato che più volte la donna si era presentata ad appuntamenti con lui senza la bambina e che l’aveva lasciata ad una fantomatica babysitter chiamata Jasmine. In realtà però questa cosa non è mai avvenuta, e più volte Diana si è ritrovata a rimanere da sola a casa.

Se questi periodi in cui è rimasta sola arrivavano a durare persino 2 giorni, la tragedia che ha portato la piccola Diana ad una morte di stenti è durata addirittura 6 giorni. Ecco la ricostruzione dei fatti da parte degli investigatori.

La ricostruzione della tragedia

Diana Pifferi è deceduta a causa del digiuno prolungato e della conseguente mancata assunzione di cibo e liquidi, dato che per la sua tenera età non era in grado di sfamarsi da sola.

Alessia Pifferi ha raggiunto il suo compagno a Leffe la sera del 14 luglio e proprio a lui aveva detto di aver lasciato la figlia in compagnia della sorella, che l’aveva portata al mare.

Il 20 luglio una vicina di casa ha chiamato il 118 dopo che la Pifferi, tornata a casa in quel momento, ha rinvenuto il corpo esanime.

La bambina ha passato 6 giorni da sola dentro casa. Sua madre ha spiegato di aver tentato di farle un massaggio cardiaco e di bagnarle il visto e la testa per cercare di farla riprendere, ma che non c’era più nulla da fare.

