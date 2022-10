Alessia Piperno è stata arrestata in Iran e la Farnesina sta facendo di tutto per riportarla in Italia. Scopriamo chi è la travel blogger e il suo percorso.

Alessia Piperno è una travel blogger che dal 2016 gira il mondo ed incanta i suoi follower con foto di posti meravigliosi. Ad oggi, però, si trova in una prigione iraniana e lei e la sua famiglia stanno aspettando che la Farnesina faccia qualcosa per rilasciarla. Scopriamo chi è Alessia Piperno e perché ha deciso di esplorare il mondo.

Chi è Alessia Piperno, la travel blogger arrestata in Iran

Alessia Piperno è una ragazza di Roma che ha da poco compiuto 30 anni. Della sua vita privata si sa poco è niente. È famosa sui social network, in particolare su Instagram dove posta le foto dei suoi viaggi. Prima di fare la travel blogger, la 30enne romana viveva una vita routinaria, ordinaria. Alessia Piperno lavorava, poi usciva con il fidanzato, spesso faceva un giro con gli amici. Stanca di questa routine da ragazza comune, Alessia ha deciso di uscire dalla sua comfort zone ed ha preso un biglietto di sola andata per Melbourne, diventando così una travel blogger. Un altro motivo per cui Alessia Piperno ha deciso di intraprendere questa avventura è da ricercare nella volontà di sconfiggere qualcosa che fa paura a tutti: la solitudine.

I viaggi e i lavori della giovane travel blogger

Dopo Melbourne ha girato in lungo e in largo per il mondo. Asia, Oceania, Centro America ed Europa. Durante i suoi viaggi, oltre a conoscere diverse culture e posti nuovi, Alessia Piperno lavorava anche. La giovane travel blogger ha raccontato durante una sua intervista che spesso si è trovata a vivere con l'essenziale, mangiare scatolette di tonno e imparare a razionare soldi e cibo per poter viaggiare sempre di più. In ogni posto in cui andava riusciva a lavorare da remoto o cercava un lavoro momentaneo che le permettesse di mantenersi. Alessia ha fatto la cameriera ma ha anche insegnato, ha organizzato viaggi a distanza e ad ha curato la sua pagina Instagram. La sua community infatti è arrivata ad oltre 13.000 follower.

Leggi anche: Iran: Onu critica 'risposta violenta' durante proteste per morte di Mahsa

L'Iran, l'arresto e la preoccupazione della famiglia: la Farnesina lavora per il rimpatrio

Dal mese di luglio 2022, Alessia Piperno è in Iran. Benedetto o maledetto che sia quel giorno in cui è approdata in quella Nazione solo lei potrà dirlo. Dopo aver apprezzato la cultura e le persone di quel posto ed aver deliziato i suoi seguaci con foto incantevoli di posti meravigliosi, è arrivata la brutta notizia. Al termine della sua avventura persiana, Alessia aveva appena compiuto 30 anni ma purtroppo non li ha festeggiati nel migliore dei modi. La giovane travel blogger romana è stata arrestata. Il padre è stato l'ultimo a sentirla ed è estremamente preoccupato, come tutta la sua famiglia, gli amici e i follower. I Piperno non mollano nemmeno un attimo la presa e sono speranzosi. In costante contatto con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale (MAECI), stanno facendo di tutto per riportare la figlia in Italia. Dalla Farnesina hanno fatto sapere che stanno lavorando il governo di Teheran per il rimpatrio.