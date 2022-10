In queste ore frenetica che precedono l'ormai imminente formazione del nuovo governo che sarà, ormai senza alcun dubbio, presieduto da Giorgia Meloni, continuano a circolare insistentemente nuovi nomi per ogni tipo di incarico di governo.

Ad emergere in questi ultimi giorni è stato in particolare il nome di Alfredo Mantovano, al quale vengono attribuite ottime chance di ottenere un ruolo all'interno del governo. L'incarico a cui sembra destinato, stando alle principali ricostruzioni, è quello di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un ruolo non di grande apparenza, ma sicuramente di grande potere.

Ecco chi è Alfredo Mantovano: biografia, carriera politica e vita privata

Chi è Alfredo Mantovano: biografia

Alfredo Mantovano nasce a Lecce il 14 gennaio 1958. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi che tratta il tema dei problemi di leggittimità costituzionale della legge italiana sull'aborto.

Successivamente entra in magistratura e nel frattempo diviene anche giornalista pubblicista collaborando con il settimanale Tempi, giornale di ispirazione cattolica.

In magistratura inizia la sua carriera prima come pretore presso il Tribunale di Ginosa, poi come giudice penale al Tribunale di Lecce e prosegue come Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel 1995.

Dal 2013 è consigliere della IV sezione penale della Corte di appello di Roma e dal 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione.

A testimonianza della sua fede forte fede cattolica è inoltre presidente della sezione italiana della fondazione pontifica Aiuto alla Chiesa che soffre dove si occupa di persecuzioni religiose. È anche direttore dal 2018 della rivista semestrale online del Centro studi Livatino "L-Jus".

Alfredo Mantovano, carriera politica

Nonostante la carriera come magistrato Mantovano ha anche un lungo trascorso politico. Il suo primo ingresso nelle istituzioni risale alla XIII legislatura. Fu infatti eletto nel 1996 alla Camera dei deputati ottenendo il 50.8% dei voti nel suo collegio in Puglia, iscrivendosi successivamente al partito Alleanza Nazionale (lo stesso di Giorgia Meloni ai tempi).

Nel 2001 si ricandida con "La Casa delle Libertà", la coalizione di centro-destra fondata e guidata da Silvio Berlusconi che riuniva sotto un unico simbolo Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord (più altri partiti minori), ma non viene rieletto. Nella nuova legislatura svolge tuttavia il ruolo di sottosegretario al Ministero dell'Interno del governo Berlusconi II.

Si ricandida poi nuovamente sia alle elezioni del 2006, con Alleanza Nazionale, sia alle elezioni del 2008, con il Popolo della Libertà, venendo eletto in entrambe le circostanze.

La sua esperienza politica si interrompe infine nel 2012, quando Mantovano decide di votare la fiducia al Governo Monti, in contrasto con la scelta di Berlusconi di togliere la fiducia al governo. Successivamente decide di non ricandidarsi e di rientrare in ruolo nella Magistratura.

Alfredo mantovano, vita privata

Si conosce molto poco della vita privata di Mantovano, essendo un uomo molto riservato in tal senso. Sappiamo soltanto che è vedovo dal mese di agosto, dopo la morte della moglie Silva Fiorentino, ed è padre di tre figli.