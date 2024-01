Chi era Amelia Earhart, la leggendaria aviatrice scomparsa nel nulla

Leggendaria aviatrice, nonché prima donna ad attraversare l'Atlantico in solitaria, Amelia Earhart è scomparsa nel nulla nel lontano 1937. Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato ad interessare il mondo intero perché è stato ritrovato un velivolo sospetto. Vediamo chi era, ripercorrendo la sua vita.

Amelia Earhart: chi era l'aviatrice scomparsa nel nulla nel 1937

Classe 1897, Amelia Earhart è nata il 24 luglio ad Atchison, Kansas. Cresciuta tra gli Stati Uniti e il Canada, il 28 dicembre del 1920 ha volato per la prima volta come passeggera e ne è rimasta del tutto affascinata. In questo preciso istante ha capito di voler diventare aviatrice. Con questa idea in testa, ha iniziato a fare ogni tipo di lavoro per racimolare soldi con cui pagarsi le lezioni di volo.

Allieva di Anita Snook, altra pioniera dell’aeronautica, il 15 maggio del 1923 Amelia è diventata la sedicesima donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. La sua carriera, però, ha preso il via nel 1928, quando è stata la prima donna ad attraversare l’Atlantico. A bordo di un Fokker con Wilmer Sturz e Louis Gordon, ha avuto un ruolo secondario, ma è stata comunque eletta come la nuova Regina dell'aria.

Grazie a questo primo prestigioso incarico, il nome della Earhart è diventato famoso a livello internazionale, aprendo il settore dell'aviazione anche alle donne. Nel 1932, Amalia è riuscita a realizzare il suo sogno: attraversare l'Atlantico in solitaria. E' partita il 20 maggio da Harbour Grace, a Terranova, ed è atterrata 15 ore dopo a Culmore, in Irlanda del Nord. Questa impresa l'ha resa unica e inimitabile.

Pur continuando a viaggiare, negli anni seguenti la Earhart ha lavorato sodo per organizzare un'altra grande impresa: la circumnavigazione aerea del globo seguendo la rotta equatoriale, la più lunga. Insieme a Fred Noonan, Amalia è partita l'1 giugno da Miami, a bordo di un bimotore Lockheed Electra, facendo rotta verso est.

Amalia Earhart: la sparizione e il ritrovamento nel 2024

A bordo del bimotore Lockheed Electra, Amalia Earhart e Fred Noonan hanno fatto diverse tappe: Sud America, Africa, India e Indocina. Il 29 giugno sono arrivati a Lae, in Nuova Guinea. Avevano alle spalle circa 35.000 chilometri e dovevano affrontare l’ultimo tratto attraverso l’Oceano Pacifico.

Il 2 giugno 1937 sono partiti da Lae con direzione Howland Island. Una distanza di oltre 4.000 chilometri, ma dopo circa 1000 chilometri hanno fatto perdere le loro tracce. L'allarme è stato dato subito e si sono mobilitate navi e aerei da soccorso. Niente da fare, Earhart e Noonan non sono stati più trovati.

Amalia ha lasciato il marito George Putnam, sposato nel 1931, di professione scrittore ed editore, nonché suo grande sostenitore. Nel 1939, pur non avendo trovato tracce del bimotore o dei loro corpi, Earhart e Fred sono stati dichiarati morti.

Nel 2024, la Deep Sea vision di Tony Romeo, ex ufficiale dell’Air Force, ha ritrovato un velivolo sospetto nel Pacifico, a 5.000 metri di profondità e a 160 chilometri da Howland Island. L'uomo, che da circa un anno scandaglia con sonar e droni l'oceano, è convinto che si tratti del bimotore di Amalia. Il relitto, infatti, è stato trovato a metà strada tra l’Australia e le Hawaii, proprio nel punto in cui i due piloti sarebbero dovuti atterrare. Romeo, raggiunto dalla Nbc, ha dichiarato: