Un ex marito e un figlio di 2 anni: ecco quello che lascia la giovane 23enne Anastasia Alashri, trovata senza vita nella mattinata del 14 novembre, nella zona rurale di Fano.

Aveva solo 21 anni quando lo concepì, assieme a suo marito, di quasi vent'anni più grande di lei. Lo stesso marito che ha segnalato ai Carabinieri il luogo dove si trovava il cadavere di Anastasia Alashri, poco dopo essere stato fermato alla Stazione Centrale di Bologna.

Principale indagato per il momento, sul marito stanno emergendo nuovi inquietanti dettagli, come il suo rapporto con Anastasia, e anche il diverbio scatenatosi poco dopo. L'ultimo diverbio tra loro due.

Chi era Anastasia Alashri, la 23enne uccisa a Fano

Anastasia Alashri era una giovane ragazza di origini ucraine. Prima di trovare dimora nel comune di Fano, lei e la sua famiglia abitavano a Kiev, ma a causa del conflitto russo-ucraino, a inizi marzo la famiglia scappò dal paese.

A Fano la famiglia ricomincia a vivere. Anastasia Alashri trova lavoro come cameriera in un ristorante locale, L'Osteria dalla Pappa, di proprietà di Martina Carloni, sorella del deputato ed ex assessore regionale Mirco Carloni.

La stessa proprietaria la ricorda come una grande lavoratrice:

"[...] la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perchè era la sua grande passione".

Il marito invece trova lavoro come pasticciere. O meglio, futuro ex marito. Perché tra di loro la situazione era peggiorata, in maniera irreversibile.

Ll'ultimo diverbio tra l'ex marito e Anastasia Alashri

E' l'11 novembre quando Anastasia Alashri si rivolge ai Carabinieri, per denunciarlo. Da tempo il marito la vessava, continuamente, perché tra di loro ormai il matrimonio è finito, e lei vuole rifarsi una vita con un altro.

Ma la situazione è ormai degenerata, per questo Anastasia decide di rifugiarsi presso l'abitazione di un suo amico e collega di lavoro. Ma la mattina del 13 novembre Anastasia si ripresenta a casa sua per prelevare degli effetti personali. Da quella mattina il suo amico e collega non la rivide più.

Solo il marito, interrogato dai Carabinieri, sa cosa sia successo, perché lui è a casa quando lei si ripresenta. E quando la rivede rientrare si mette a discutere con lei, fino a innescare quello che sarebbe diventato l'ultimo diverbio tra loro due.

Dopo quel diverbio non si hanno più tracce di lei. Non risponde al telefono, nessuno sa dove sia finita. Nemmeno al lavoro si presenta. A quel punto il suo amico, preoccupato per lei, denuncia la sua scomparsa ai Carabinieri, la mattina del 13 novembre.

Le ricerche prosegono tutto il giorno, anche a notte inoltrata, grazie al coordinamento tra Polizia Giudiziaria, Procura della Repubblica di Pesaro e Nucleo Investigativo di Pesaro-Urbino. Si mettono a cercare anche il marito di lei, data la recentissima denuncia di Anastasia per condotte di maltrattamento.

Lo trovano alla Stazione Centrale di Bologna, in partenza. Voleva scappare? Forse, anche perché sarà lui a indicare ai Carabinieri dove si trovi sua moglie. O meglio, la sua ex moglie.

Nuovi inquietanti dettagli sul marito di Anastasia Alashri

Oltre a segnalare che il cadavere di Anastasia è in zona Belgatto, nelle campagne di Villa Giulia (Fano), il marito di Anastasia Alashri li informa anche di:

una borsa, con dentro gli indumenti da donna,

con dentro gli indumenti da donna, due armi bianche, che potrebbero avere attinenza con il delitto.

Anche perché, da una prima analisi, è emerso che Anastasia Alashri sia stata uccisa con ben 3 coltellate, inferte in varie parti del corpo: al collo e al torace.

Tutti dettagli che hanno portato al decreto di fermo per il reato di omicidio da parte della Procura. A seguito del fermo, l'ex marito è stato poi portato alla casa Circondariale di Bologna, dove tutt'ora si trova, a completa disposizione del Giudice competente.

Oltre a ciò, è stata posta sotto sequestro abitazione e veicolo dell'ex marito, su cui la Scientifica sta cercando ulteriori indizi utili per ricostruire questo femminicidio. L'ennesimo femminicidio che (forse) si poteva evitare.

