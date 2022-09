Andrea Giambruno è finito, suo malgrado, sotto la lente di ingrandimento e non poteva essere diversamente. Stiamo parlando del compagno di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia attualmente favorita alle elezioni politiche del 25 settembre. Se venisse eletta premier, Giambruno sarebbe il primo “First gentleman" della storia italiana ma sembrerebbe che le sue idee politiche siano ben lontane da quelle della compagna. Vota a sinistra e spesso discute con la Meloni su temi come legalizzazione delle droghe leggere e diritti della comunità gay ed LGBT.

Il fidanzato di Giorgia Meloni è di sinistra, occhi puntati su Andrea Giambruno

Uniti in una felice relazione da 7 anni, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno vivono a Roma e sono una coppia di fatto, non sono sposati, e hanno una figlia di 7 anni, Ginevra. In più occasioni la leader di Fratelli d'Italia ha ironizzato sul fatto di avere un “nemico in casa” perché Andrea è di sinistra e non è detto che alle elezioni del 25 settembre voterà per lei, nonostante sia la favorita. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, avrebbe dichiarato:

“Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera.”

Chi è Andrea Giambruno, età e lavoro

Classe 1981, Andrea Giambruno è originario di Milano, ha 41 anni ed è un noto giornalista televisivo nonché autore di diversi programmi di successo in onda su Mediaset. Prima di intraprendere la carriera televisiva si è diplomato al liceo scientifico di Monza e ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’università Cattolica. Il suo esordio in Mediaset è avvenuto nel 2009 e da lì una lunga carriera di successo partecipando a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e Studio Aperto. Giambruno è molto riservato in merito alla sua vita privata, ha un profilo Instagram ma è inutilizzato, invece la campana Giorgia Meloni non manca di postare foto che li ritraggono felicemente insieme. L’amore sembrerebbe andare a gonfie vele, nonostante la diversa ideologia politica.