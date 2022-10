Si dice sia affetto da problemi psichici, da una forte depressione. E che ha preso il coltello da un espositore, nella corsa dei casalinghi. Uno a lama lunga, perfetto per cucinare. Solo che in questo caso è stato usato per aggredire.

Al momento risultato 6 i feriti, e un morto. Questo è l'esito della carneficina che s'è consumata giovedì pomeriggio al centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano.

La carneficia di Andrea Tombolini. Questo è il nome dell'aggressore.

Andrea Tombolini, chi è l'uomo che ha accoltellato 6 persone a Milano durante la spesa

Andrea Tombolini, 46 anni, italiano, fino a dieci giorni fa era un normale cittadino incensurato. Incensurato ma malato. Come riporta Today, i genitori del 46enne dicono che abbia sofferto di una forte depressione, mai sfociata però in attacchi di violenza.

Almeno, non verso gli altri. Dieci giorni fa era stato ricoverato nel reparto Psichiatria dopo essersi ferito da solo. S'era colpito ripetutamente la testa con i propri pugni, procurandosi diverse ferite.

Un atto di autolesionismo che ha fatto scattare per Andrea Tombolini il TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio, con successiva ospedalizzazione.

Le origini di questa depressione non sono ancora chiare. Sempre i genitori affermano che questo suo "lento declino" sia dovuto alle conseguenze di un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Dopo l'intervento il suo umore era completamente cambiato, fino a sfociare in questa depressione.

E ai fatti che si sono susseguiti.

La carneficina di Andrea Tombolini

Sette minuti prima dell'inizio della carneficina, Andrea Tombolini entra nel centro commerciale Milanofiori di Assago, e si dirige presso il supermercato Carrefour. Tutti stanno facendo la spesa, compresi Massimo Tarantino, dirigente sportivo ed ex calciatore dell'Inter, e Pablo Marì, il 29enne difensore del Monza, assieme a moglie e figlio piccolo.

Andrea Tombolini non desta sospetti, nemmeno quando si addentra nella corsia dei casalinghi. Nemmeno quando si ferma davanti ad un espositore di coltelli. E nemmeno quando ne afferra uno, perfetto per i suoi scopi.

Una volta in mano il coltello, ha fatto solo pochi passi, allontanandosi dall'espositore. Poi è iniziata la carneficia.

Ha iniziato a correre, a urlare, e a colpire a caso tutti, clienti, dipendenti, tutti quelli che si trovavano sulla sua strada. Raggiunge anche la zona dell'ortofrutta, e poi si avventa alle casse, colpendo ripetutamente uno dei lavoratori.

Per tutto il supermercato la gente urla e corre. "Non sapevo cosa fare, mi sono chiusa a chiave nel magazzino con l'unica cliente che era in negozio", racconta una delle commesse. Scattano gli allarmi, anche quello dell'Antiterrorismo.

Dalle telecamere di videosorveglianza si vede soltanto un uomo, che colpisce a caso, e che urla frasi sconnesse. E verso di lui tutti i clienti, che gli si girano, e scappano.

Dopo pochi minuti Andrea Tombolini arriva a ferire ben 6 persone, tra cui Pablo Marì, con continui colpi alla schiena. Fortunatamente, pochi minuti dopo, Massimo Tarantino ed altri presenti lo fermano. Lo immobilizzato a terra, gli tolgono la lama dalle mani.

E fine. Andrea Tombolini viene fermato e portato via dai militari della Compagnia di Corsico. Oltre a loro, sul luogo si sono presentati i carabinieri di Corsico, gli ufficiali del Nucleo Investigativo di Milano e i specialisti della DIGOS, per analizzare il profilo dell'aggressore.

Attualmente Andrea Tombolini si trova nel reparto di Psichiatria, con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Le reazioni alla carneficina di Andrea Tombolini

Immediate le reazioni da parte dell'azienda Carrefour e da parte del mondo politico per la carneficina di Andrea Tombolini. Il supermercato ha attivato "un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell'accaduto", ed è "a completa disposizione delle autorità competenti" per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da parte del mondo politico, però, oltre alle condogliante e al sostegno, non è mancata la polemica in merito alla sicurezza.

Lo stesso Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, fratello del neo presidente del Senato Ignazio la Russa, ha accusato l'amministrazione di Milano di aver relegato l'hinterland "con continui episodi di violenza, ad essere sempre di più a una città incivile. [...] Non è certo un caso che da 7 anni il capoluogo guidi le classifiche di città più insicura di Italia", riferendosi alla gestione dell'attuale sindaco Giuseppe Sala.

A parte polemiche e cordogli, il bilancio non è dei migliori. Su 6 feriti, attualmente si trovano:

all'ospedale Fatebenefratelli un 80enne in condizioni gravissime;

un 80enne in condizioni gravissime; all'ospedale Niguarda il 29enne Pablo Marì, ormai fuori pericolo;

il 29enne Pablo Marì, ormai fuori pericolo; al Policlinico un quarantenne in codice rosso;

un quarantenne in codice rosso; al Pronto Soccorso del San Gerardo, un 72enne in codice rosso.

Purtroppo non ce l'ha fatta il dipendente del supermercato Carrefour, Luis Fernando Ruggieri, di un anno più grande di Andrea Tombolini. Dopo una corsa contro il tempo per salvarlo dall'arresto cardiaco, a seguito delle numerose ferite, all'Humanitas non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.

Ironia della sorte, stando al Giorno, era Andrea Tombolini a gridare “Ammazzatemi, prendetemi” mentre i clienti tentavano di bloccarlo alla fine della sua carneficina.